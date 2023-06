Elektromobily jsou drahé? Ať to dotují firmy a leasingovky, tvrdí ekologové

Firmy by měly podle ekoaktivistů přejít kompletně na elektromobily mnohem dřív než v roce 2035. A že jsou elektromobily drahé? Snížit cenu mají podle ekologů leasingové společnosti.

Firemní flotily jsou největším odběratelem nových aut. Tvoří 58 % prodejů nových vozů v Evropě. Najedou v průměru i více kilometrů než auta privátních zákazníků, takže T&E vyčíslila, že jsou zodpovědné za 74 % emisí z nových vozů. V roce 2022 tvořily bateriové elektromobily (BEV) 10,8 % nových firemních automobilů, zatímco na soukromém trhu to bylo 14,5 %, a tento rozdíl se jen zvětšuje. Elektrifikace firemních vozů by proto měla zrychlit.

„Nadcházející iniciativa Ekologizace firemních vozových parků, kterou Evropská komise (EK) oznámila ve svém pracovním programu na rok 2023, je pro EU příležitostí, jak tento trend zvrátit,“ píše ve své zprávě T&E. „Naše analýza ukazuje, že stanovení závazných cílů, aby všechny nové firemní automobily byly už v roce 2030 poháněny elektrickými bateriemi, by přineslo celou řadu výhod.“

Na prvním se uvádí snížení emisí CO 2 o 30 milionů tun a snížení dovozu ropy o 208 milionů barelů do roku 2030. Povinnost pro firmy nakupovat jen elektromobily v roce 2030 by dále zaručilo „trvalý růst poptávky po BEV a podpoří evropské výrobce elektromobilů“. Proč jen evropské, a ne čínské nebo korejské analýza neuvádí…

Další výhodou podle T&E je zvětšení nabídky „cenově dostupných ojetých elektromobilů“. Většina firem provozuje auto maximálně 4 roky, takže by se na trh dostalo velké množství ojetin. Rozbor, proč by tato auta měla být cenově dostupná pro dnešní zákazníky ojetin, ekologové ale rovněž neuvádějí.

T&E proto tlačí na Evropskou komisi, aby zavedla povinnost pro firmy kupovat do roku 2027 50% elektromobilů a od roku 2030 100 procent. A kdo to zaplatí? „Korporace a leasingové společnosti mají finanční prostředky na to, aby nesly vyšší počáteční náklady, a ve většině – ne-li ve všech – zemích EU využívají velkých daňových výhod,“ našli svůj cíl ekologové.

Leasingové společnosti se staly terčem celkem logicky. Pokud jde o firemní auta, velká část společností pořizuje vozy prostřednictvím operativního leasingu. Platí to i pro Českou republiku a podíl tohoto způsobu financování narůstá i u privátních zákazníků. Čím dál víc značek v reklamách už nekomunikuje „cenu od“, ale právě výši měsíční splátky. 15 990 Kč vypadá v inzerátu na Škodu Enyaq lépe než 1 364 900 Kč.

Že by ale leasingovky měly dlouhodobě „dotovat“ prodeje elektromobilů? Obecně se stejně jako automobilky k podpoře tohoto způsobu pohonu hlásí. „Snažíme se podporovat rozvoj elektromobility dvěma hlavními cestami – atraktivní nabídkou a osvětou, v níž se zaměřujeme na uplatnění elektromobilů ve firemních fleetech,“ říká třeba Tereza Šímová z Volkswagen Financial Services.

„V případě nabídky dokážeme kromě atraktivního financování vozidel klientům financovat i wallboxy, přičemž obojí se splácí v rámci běžných měsíčních plateb. Aktuálně jsme u vybraných elektromobilů navýšili zůstatkové hodnoty, což snižuje měsíční splátku. Pokud jde o osvětu, vidíme, že zejména u velkých nadnárodních korporací ESG kritéria hrají stále důležitější roli. Významnou roli zde může sehrát právě přechod na bezemisním mobilitu. A protože nejlepší je vyzkoušet si něco nového na vlastní kůži, založili jsme unikátní půjčovnu koncernových elektromobilů, díky níž si mohou firemní zákazníci za pouhých 500 Kč denně vyzkoušet elektromobil přímo v reálných podmínkách provozu svých firem.“

O něco konkrétnější je konzultant pro elektromobilitu Tomáš Kadeřábek z Arvalu: „Společnost Arval oblast elektromobility jednoznačně podporuje a v bateriových elektromobilech vidí budoucnost. Nejen že plně elektrifikujeme svůj vlastní firemní vozový park, abychom šli příkladem. Též jsme nastavili agresivně jednotlivé položky kalkulací těchto vozidel pro naše klienty, zejména zůstatkové hodnoty a servisní náklady. Tyto specifické podmínky bereme jako náš příspěvek k většímu rozšíření elektrického pohonu v ČR a větší diverzifikaci naší flotily z pohledu paliv. S ohledem na výše uvedené očekáváme v následujících letech nadále nižší profitabilitu bateriových elektromobilů v porovnání s vozy se spalovacími motory.“