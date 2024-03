Škody Scala se v bazaru nebojte, ušetří dost peněz. Tříválci se nebraňte

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

Co skončil populární Rapid, musela Škoda přijít s modelem, který by vyplnil mezeru mezi Fabií a Octavií. Scala se začala prodávat v lednu 2019, a i když to není žádné terno (vysoké ceny, rostoucí popularita kategorie SUV), ještě se dočkala faceliftu a snad na trhu dalších pár let vydrží.