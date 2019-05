První elektromobil ukáže Škoda na hokejovém šampionátu. Máme fotky z Prahy

Citigo do zásuvky nachytal fotograf iDNES.cz v centru Prahy při natáčení pravděpodobně propagačního videa. Bílá nejmenší škodovka jezdila před Rudolfinem a přes Mánesův most.



Na autě jsou zřetelné designové úpravy oproti aktuálním verzím s benzinovým atmosferickým litrovým tříválcem. Na zádi má auto velký nápis Škoda, který u nových modelů nahrazuje tradiční kulaté logo značky.

Bílá elektrická škodovka nese na zádi označení CitigoE a také znak iV. Ten podle prohlášení Bernharda Maiera, šéfa automobilky, dostanou všechny elektrifikované modely značky. Jako první se představil na autosalonu v Ženevě letos v březnu zářivě žlutý koncept Vision iV, který naznačil podobu chystaného velkého elektrického crossoveru připravovaného na příští rok.

Na první elektromobil začnou brát prodejci Škody předobjednávky pravděpodobně už v následujících týdnech, vyrábět se začne v posledním čtvrtletí letošního roku. Cena včetně DPH nemá přesáhnout hranici půl milionu korun. Tím by se škodovka do zásuvky stala vůbec nejlevnějším plnohodnotným elektromobilem na českém trhu.

Nejmenší model značky už několik měsíců testuje elektropohon u reálných uživatelů ve speciálním projektu Škody. Vybraní zákazníci testují deset prototypů vozu Citigo E-PILOT s elektropohonem postavených na základě modelu Volkswagen e-up. Značka shromažďuje zkušenosti uživatelů před uvedením finální sériové verze prvního elektromobilu.

„V rámci projektu budeme testovat řadu služeb souvisejících s bateriovými elektromobily, abychom byli na konci letošního roku dokonale připraveni na zahájení předprodeje prvního sériově vyráběného elektrického vozu značky Škoda,“ uvedl při startu projektu šéf českého zastoupení Škody Luboš Vlček.

Trio nejmenších aut koncernu Volkswagen, VW Up!, Seat Mii a Škoda Citigo, vyráběné v bratislavském závodě automobilky v letošním roce plně přejde na elektrický pohon. Adaptace spalovacích motorů na emisní normy by byla příliš nákladná a nesplnila by požadované limity, u těchto nejmenších modelů tak bude pro automobilky jediným smysluplným řešením, jak je udržet v nabídce, právě přechod na elektrický pohon.

„Přechod na elektrický pohon dává právě u malých aut velký smysl, protože potřebujete menší akumulátor, a to znamená nižší cenu. Spalovací motor v těchto nejmenších autech nebude, protože má příliš vysoké emise. A nemůžete do nich nainstalovat například hybridní technologii, protože je to moc drahé pro výrobce i zákazníka,“ uvedl pro iDNES.cz Luca de Meo, šéf značky Seat.

Trojčata dostanou baterie s kapacitou 37,7 kWh. To by mělo vystačit na dojezd na úrovni 270 kilometrů.

V příštích čtyřech letech rozjede Škoda největší investiční program v dosavadní historii podniku a investuje zhruba dvě miliardy eur do elektrifikace a digitalizace. Do konce roku 2022 představí více než třicet nových modelů, z nichž více než deset bude zcela nebo částečně elektrifikovaných.