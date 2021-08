Alza a kurýrní služby začaly doručovat objednávky v Praze do kufrů škodovek

Cena služby v Alze bude 149 korun, otestování je bezplatné. Jiná automobilová značka službu dosud nenabízí.



Alza nabízí doručování zboží do aut prostřednictvím AlzaExpres kurýrů, Zásilkovna službu poskytuje dalším e-shopům i fyzickým osobám mezi sebou. Kurýři DoDo budou do kufru schopni doručit cokoli, na čem se s nimi zákazník skrze webový chat či Facebook Messenger domluví.



„Na realizaci projektu se naše týmy IT a logistiky podílely od prvotní koncepce. Díky tomu je služba plně integrovaná do našeho ekosystému a pro zákazníky vlastnící technicky způsobilý automobil stejně přístupná jako běžné doručení do AlzaBoxu,“ uvedl místopředseda představenstva Alza.cz Tomáš Havryluk.

Po propojení se zákaznickým účtem na Alza.cz stačí při objednávání přes web i mobilní aplikaci v košíku zaškrtnout možnost „doručit do mého automobilu“ a zvolit den, čas a přibližnou adresu, kde bude vozidlo parkovat. Podobně služba funguje i u Zásilkovny a DoDo. Při objednávání přes web nebo mobilní aplikaci si zákazník Zásilkovny nejprve objedná zásilku na adresu a poté ji může přesměrovat do svého vozu pomocí jednoduchého elektronického formuláře.

Službu doručení do automobilu mohou využívat registrovaní zákazníci, kteří vlastní automobil značky Škoda vyrobený v roce 2019 nebo později, s výjimkou vozů Enyaq iV, Kamiq a Scala, u nichž bude služba zpřístupněna později. Je potřeba mít v aplikaci MyŠkoda aktivovaný balíček Care Connect a funkci Vzdáleného Odemknutí/ Zamknutí.

„Díky řešení Přístup do vozu zajistí vůz Škoda svému majiteli kvalitní službu i ve chvíli, kdy je pouze zaparkovaný a za normálních okolností by svému majiteli neposkytl žádnou přidanou užitkovou hodnotu,“ uvedl člen představenstva Škody pro prodej a marketing Martin Jahn.

Doručení do vozu je zatím možné v Praze a přilehlém okolí. Vozidlo musí být zaparkované na veřejně dostupném místě a nesmí být skryté před mobilním signálem, aby jej bylo možné odemknout. Služba neumožňuje doručit pouze nadměrné zboží. Zákazník by však vždy měl zvážit, jak zaplněný je kufr jeho vozidla a zda se do něj objednávka vejde.