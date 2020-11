Do Prahy startují šlapací dodávky, cyklokurýr odveze i 300 kilogramů

Depo pojmenované Depot.Bike sídlí přímo pod magistrálou na Těšnově u tramvajové smyčky, kde bývalo parkoviště provozované soukromou firmou. Cílem je snížit počet jízd dodávek centrem, a přispět tak k zlepšení ovzduší. V areálu je osm míst pro kontejnery osmi logistických společností. Depo bude fungovat šest měsíců v pilotním programu. Pokud se systém osvědčí, mohlo by další depo vzniknout na levém břehu Vltavy. Pro město provozuje depo společnost ekolo.cz.



Méně jízd dodávkami

„Cyklodepo bude fungovat jako přepravní terminál mezi dodávkami a nákladními elektrokoly. Společnosti sem zavezou své zásilky a odsud probíhá další zásobování do historického centra. V případě nedoručení zásilek se tak vrací sem a ne na periferii, takže bude méně zbytečných cest, s čímž je spojeno méně emisí, menší zácpy,“ komentuje náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Firmy na Těšnov mezi šestou a sedmou ráno dodávkami navezou zboží, které odtud dále rozvezou kurýři na kolech. Velikost zásilek bude záležet na každé z nich a na velikosti kol, která používají. „Minimálně polovina zásilek ve městě jsou menší zásilky, které se vejdou do těch nákladních elektrokol. Samozřejmě, že tam nikdo asi nepoveze ledničku,“ řekl Scheinherr.

Na Těšnově je nyní osm míst pro kontejnery. V současné době jich je zde šest a o umístění sedmého provozovatel jedná a měl by přibýt v následujících 14 dnech. „Kontejnery patří logistickým společnostem a hlavní město jim zapůjčilo prostor a vytvořilo zázemí pro kurýry,“ řekl Jakub Ditrich, jednatel ekolo.cz. Součástí depa je rovněž nabíječka pro elektrokola a společné zázemí s toaletou pro kurýry.

Podle toho, jak se depo v následujícím půlroce osvědčí, rozhodne se město, zda místo na Těšnově přebuduje nastálo, či zřídí ještě další depo. Podle náměstka primátora Petra Hlaváčka (TOP 09) by mohlo být na levém břehu Vltavy. Součástí dnes otevíraného depa bude v příštím roce také tzv. logistický hub, kde si budou moci lidé vyzvednout zásilky osobně.

První v Česku

Pilotní projekt cyklodepa pro rozvoz zásilek prostřednictvím nákladních elektrokol je první svého druhu v Česku. V zahraničí získává tento způsob doručování zboží po centrech velkoměst čím dál větší popularitu. Vzorem pro realizaci pražského depa je berlínský Projekt KoMoDo, financovaný z Národní iniciativy na ochranu klimatu německého federálního ministerstva pro životní prostředí a ochranu přírody. Další podobné depo mají třeba ve Vídni nebo Mnichově.

Za ideou českého mikrodepa stojí Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), který v roce 2018 zpracoval komplexní studii městské logistiky, která se zřízením depa počítá. Projekt, který stál přibližně milion korun, schválili radní pražského magistrátu v červnu 2020.

S nabídkou účasti na pilotním provozu byly osloveny všechny společnosti, které se zabývají logistikou v Praze. K datu spuštění sedm z nich nabídky využilo.

Depo tvoří skladové kontejnery jednotlivých kurýrních a doručovacích společností. V centrální třídírně zásilek společností, která je typicky značně vzdálena od středu města, jsou připraveny zásilky pro příjemce v centru, firmy i občany. V čase, kdy je minimální provoz – typicky brzy ráno – je rozvážková dodávka doručí do skladu v cyklodepu. Zde si zásilky převezmou a na nákladní kola naloží kurýři společností a provedou rozvoz v centrální části Prahy. Jak ukazují již realizované projekty, jeden cyklokurýr je schopen za den doručit a vyzvednout 50 až 100 zásilek. Sehnat kurýry do sedel šlapacích dodávek nebylo jednoduché, některé z firem lovily mezi nadšenci do cyklistiky. Platové ohodnocení je prý srovnatelné s řidiči klasických rozvážkových vozů.

Speciální šlapací dodávky

Společnosti spolupracující v rámci projektu Depot.Bike budou vesměs používat profesionální nákladní elektrokola s vysokou nosností a ložností. Nákladní elektrokolo je schopno ujet denně od 25 do 60 km na jednu kapacitu baterie a doručit náklad až do hmotnosti 300 kg.

Zájem o nákladní elektrokola podle Jakuba Ditricha v posledních sezonách výrazně roste. Kola, na kterých kromě sebe odveze jezdec také třeba nákup, dnes tvoří například v Německu desetinu trhu s elektrokoly. U nákladních elektrokol jde především o robustnost konstrukce, jejich ceny se pohybují od 120 tisíc po přibližně tři sta tisíc za speciální šlapací stroje. V pražském depu se budou potkávat kola různých konstrukcí. Od klasického elektrického kola s přívěsem, který je speciálně dimenzovaný (stojí dva tisíce eur), přes jednostopé bicykly, kde je vpředu na rozvidleném rámu uchycen kontejner (lze ho případně vyměnit za větší), po tří- až čtyřkolové speciály, které mají logistické firmy optimalizované na uchycení vlastních modulárních kontejnerů. Třístopé rikšy s robustní přední stavbou, stříškou a velkou skříní pak poslouží také pro zásobování obchodů.

Největší stroje nasazují do pražských ulic firmy Dachser a GLS. Jsou to elektrokola, která mají ložnou plochu o velikosti 0,4 ložného metru a uvezou náklad o velikosti jedné europalety naložené do výšky 1,2 m. Dachser plánuje nejprve distribuovat balíky samostatně ložené, časem se ovšem chce dopracovat k tomu, že do ložného prostoru uloží celou naloženou paletu a kurýr z ní bude zásilky rovnou odebírat na trase.

Depo je v místě bývalého soukromého parkoviště pro přibližně 40 vozů v oblasti na rozhraní Florence a Těšnova. Díky umístění pod tělesem magistrály je prostor chráněn před vlivy počasí. Pozemek je v majetku hlavního města Prahy a spravuje ho Technická správa komunikací. Místo má ideální dopravní dostupnost jak pro zásobovací dodávky (na magistrále), tak především pro kurýry na kolech, kteří z této lokality mohou zásobovat pražské čtvrti Josefov, Nové Město, Staré Město, Malou Stranu, Karlín, Holešovice, Žižkov nebo Vinohrady.



Depo je instalováno jako dočasná stavba a v případě, že bude třeba projekt upravit nebo umístit jinam, je to možné velmi rychle provést. Provozní náklady jsou hrazeny logistickými společnostmi.

Pilotního provozu se účastní logistické a doručovací společnosti Dachser, DHL Express, DPD, GLS, Messenger, PPL a Rohlik.cz. Ty budou provozovat dohromady více než 30 nákladních elektrokol různých typů a konstrukcí. Probíhá jednání s dalšími třemi subjekty o možnosti jejich zapojení a využívání prostor cyklodepa.

Testovací provoz je plánován na 6 až 8 měsíců a bude průběžně a pravidelně vyhodnocován jak městem, tak samotnými společnostmi. Vedle environmentálního a společenského pozitivního dopadu musí dávat provoz také ekonomický smysl. Na začátku roku 2021 bude část plochy depa přizpůsobena pro snadné vyzvedávání a přijímání zásilek od veřejnosti, ať už formou automatických balíkomatů, nebo mobilních přepážek doručovatelských firem.

„Postupně by se zavážení nákladními elektrokoly mohlo rozšířit i na městské části Prahy 4, Prahy 5 a Prahy 7, za podpory bezemisních nákladních vozidel pro těžké a objemné paletové zásilky. Příjemci zásilek pak budou obchody s módním zbožím, servisy, prodejny zdravotnického materiálu, hobbymarkety a další,“ říká ředitel české pobočky Dachser Jan Pihar.



„Společnost navazuje na bohaté zkušenosti s alternativním způsobem doručování na poslední míli v centrech velkých evropských metropolí, jako jsou Paříž, Malaga či Stuttgart,“ uvádí Lenka Demlová ze společnosti Dachser. „Od pilotního projektu si slibujeme otestování využití nákladních elektrokol v reálném pražském provozu s ohledem do budoucna, kdy by mohlo dojít k regulaci vjezdu nákladních vozidel do centra Prahy.“ Enormní nárůst dopravy v centrech velkých měst v posledních letech v kombinaci s tlakem na ochranu životního prostředí a zachování komfortního prostředí pro obyvatele totiž vede místní municipality k zavádění restrikcí pro vjezd vozidel na konvenční pohon.

Po ukončení pilotního provozu se rozhodne o pokračování, přesunu, případně o vytvoření dalších lokalit, které by umožnily tento typ dopravy na větším území města. O projekt projevila zájem další města v České republice, další v pořadí má být podle informací iDNES.cz Brno.