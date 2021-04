Vito za čtvrt století vymazlili k dokonalosti. Dodávka nahradí SUV i MPV

Výběr je téměř nekonečný: tři délky karoserie, pět motorizací plus plně elektrická bateriová verze, pohon předních, zadních, případně všech kol, manuální nebo samočinné řazení. Uvnitř „lidské“ verze Tourer si můžete naporoučet sedadla v mnoha variantách od pěti do devíti míst a pestrou paletu užitečné i komfortní výbavy. Ta sice nedosahuje úrovně technicky příbuzné třídy V, avšak spolehlivě splní téměř jakákoli očekávání. To vše při nižších cenách a vyšší užitečnosti proti čistě civilnímu „véčku“.