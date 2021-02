Audit autoservisů: kvalita práce klesla, problém bývá s lakováním a díly

Nejčastějšími administrativními závadami byly neúplně sepsané zakázkové listy, v nichž chyběly informace o stavu paliva a počtu najetých kilometrů.

Nejčastějšími technickými závadami pak bylo nepředložení všech vyměněných dílů, nekvalitně provedené lakování, nepřiměřeně dlouhá doba opravy či fakturování opravy dílů, které nebyly poškozené. Vyplývá to z pravidelného Auditu servisů společnosti Cebia.

Úroveň práce autoservisů se v jednotlivých krajích výrazně lišila. Zatímco Praha loni obhájila kvalitu na úrovni 97 procent, v Jihočeském kraji došlo k razantnímu snížení z 97 procent na 80 procent, a tento kraj se tak stal vůbec nejhorším z hlediska kvality oprav. Druhým rokem v řadě klesla kvalita provedených oprav v kraji Olomouckém, a to z 93 na 90 procent.

Naopak lépe než předloni prováděly opravy servisy ve Zlínském kraji, který si polepšil z 89 procent na 97 procent. Mezi kraje s nejkvalitněji provedenými opravami pak patří také kraj Středočeský (97 procent) či kraj Vysočina (98 procent).

Neautorizované servisy si vedly z hlediska kvality oprav meziročně lépe než autorizované. Zatímco autorizované si pohoršily o tři procentní body na 93 procent, neautorizované si naopak o čtyři procentní body polepšily na 94 procent. Kvalita provedených oprav tedy byla v rámci autorizovaných i neautorizovaných servisů loni prakticky srovnatelná.

Servisy Škoda získaly hodnocení 95 procent, o jeden procentní bod meziročně méně. O tři procentní body si loni pohoršily servisy Ford (z 94 na 91 procent), a o dva procentní body servisy Peugeot (z 97 na 95 procent).

„Cílem služby Audit servisů je z poloviny prevence, z poloviny represe. Hrozba nezávislých a neohlášených kontrol ze strany leasingových společností nutí servisy dodržovat kvalitu a pravidla servisních služeb pro leasingové společnosti. V případě, že se při auditech zjistí závady, jsou pak pádnými argumenty pro obchodní jednání leasingových společností se servisy. Výsledky auditů umožňují selektovat kvalitnější servisy a vyjednávat lepší podmínky,“ uvedl ředitel Cebie Martin Pajer.

Na opravy v servisech by si podle Pajera měli dát pozor i běžní zákazníci. Vždy by měli trvat na kompletně vyplněném zakázkovém listu a zejména zkontrolovat, zda sedí stav pohonných hmot a počet najetých kilometrů. V případě výměny jakýchkoli dílů by si měli nechat po opravě předložit původní díly, které byly nahrazené jinými. Důležité je zkontrolovat kvalitu lakování a spasování dílů.



Auditoři jeden servis navštíví průměrně třikrát za rok. Všechny kontroly jsou neohlášené, servis není o návštěvě auditora předem informovaný. Při kontrolách se hodnotí řada parametrů od přístupu k zákazníkovi, přes zakázkový list se správným rozsahem výrobcem předepsaných úkonů, skutečný rozsah předepsaných prací včetně výměny oleje, správnost rozsahu vyúčtování, provedení kontroly funkčních prvků vozidla či provedení testovací jízdy až po umytí vozidla před vrácením provozovateli.

„Od roku 2019 se v rámci auditů provádějí také laboratorní testy olejů a paliv. Laboratorní testy olejů se používají v případech, kdy orientační (kapkový) test oleje indikuje podezření na cizí příměsi nebo neprovedení výměny. Výsledkem je odborný znalecký posudek s odkazem na laboratorní výsledky. Laboratorní testy paliv se používají v případech, kdy se na vozidle objevila závada, která může mít souvislost s použitím nekvalitního paliva, např. poškozené vstřikování. Výsledkem je odborný posudek, který potvrdí nebo vyvrátí použití paliva, jež nesplňuje zákonem stanovené normy,“ popisuje Barbora Minksová z Cebie.