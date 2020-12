Žigulgang v akci. Opravy za jízdy a závody v přetlačování, vodu lady nerady

Kdo neměl v první půlce devadesátek peníze a chtěl točit volantem, čekaly jej zpravidla socialistické káry. Tedy ty, které slibovaly aspoň minimum zábavy a světáckosti; východoněmecké dvoutakty moc nefrčely a rumunské či polské výtvory byly spíš pro ostudu a řídit „Polského Fiata“ nebo dacii žádná velká zábava nebyla.

Oltcit byl trochu jiná káva, jenže kvůli tragické kvalitě také velká loterie. Kdo jej zkusil, ten si brzy zauzloval ruce při servisu. Tehdy jsme si základní věci včetně výměny oleje, destiček, filtrů či motorů servisovali sami na chodníku před domem, ale s oltcitem to prostě nešlo. To auto snad vymýšleli Marťani; kdo se někdy pokoušel měnit svíčky na čtyřválcovém, vzduchem chlazeném boxeru v úzké karoserii, dá mi za pravdu. Jizvy na hřbetech rukou se pak hojily dlouho. Přední kotouče umístěné u motoru byly také chuťovka, při výměně musely dolů poloosy i s ruční brzdou.



A že to bylo při kvalitě rumunských dílů nějakých výměn. Ano, četli jste správně. Oltcit vycházel z citroënů, takže ruční brzda působila na přední kola, na což šeredně doplatilo několik amatérských drifterů při pokusech strhnout před partou kamarádů záď v zatáčce „přes růču“ do efektního přetáčivého smyku.



Takže zbývala československá a sovětská produkce. Emkové (modernizované) stodvacítky tehdy ještě měly svou cenu, však nejmladším bylo sotva pět let, o stotřicítkách nemluvě. Favorit se stále vyráběl a bazarové cenovky nejojetějších socialistických kusů s legendárním hnědým interiérem násobně převyšovaly naše možnosti. Peníze by stačily na nějakou užovku (starší typ Škody 120), jenže tu v našich očích srážela tesilová image a padesát koní málokoho vzrušilo už tenkrát. O stovce či embéčku to platilo dvojnásob.

Řešením byla nějaká ta octavia po dědovi za odvoz, jenže to už byl hodně velký punk. Sice zadokolka, ale dřevní, pomalá a kvůli kyvadlové zadní nápravě záludná. Jeden z nás se o tom přesvědčil na vlastní kůži, když se mu podařilo krásného kombíka vkomponovat do zábradlí zhruba dvě hodiny poté, co mu děda se zářícíma očima předal klíče. Stačilo rychle přejet zvýšený tramvajový pás a vyštafírovaný veterán skončil ve šrotu.

Záchrana ze Sovětského svazu

Naštěstí tu bylo východisko jménem Lada, nazývaná žigul či žigulík. Nejstarší kusy totiž nesly na kufru jméno Žiguli, psané azbukou.

Nejvyšší metou byla „šestnáctka“, tedy čtyřoký typ 2106, jejíchž 80 koní se zadním pohonem a maximálkou kolem reálných sto šedesáti už bouřícímu osmnáctiletému adrenalinu imponovalo mnohem více. Dlouhozdvihový motor se parádně sbíral odspodu a šikovné ruce dokázaly s takovým materiálem slušně kouzlit, pokud jste tedy měli sílu a odvahu točit tuhým šnekovým řízením se zemědělskými vůlemi dost rychle a přesně.

19. srpna 2011

Jenže i typ 2106 stál moc peněz (hezké kousky hromadně skupovali Rusové a Ukrajinci), takže se vybíralo mezi trochu línou, ale levnou dvanáctkou (typ 2101, 60 koní), nebo dražší a už obstojnou patnáctkou (2103, 75 koní), která byla navíc nejhezčí. Je asi jasné, co jsem si za svých 17 000 Kč vybral já a kolem mě se sešla parta lidí s podobným vkusem.

STK domácí výroby

Byly to rajské doby. Po silnicích jezdilo takového šrotu, že naše omšelé stroje (můj patnáctiletý nebyl nejstarší) nedráždily policii nadmíru. Naše bohorovnost zašla tak daleko, že si jeden z členů našeho „žigulgangu“ prodloužil platnost technické kontroly tak, že v papírovém OTP (osvědčení o technickém průkazu) prostě přepsal datum černou fixou. I to mu prošlo.

Jednou se ale na křižovatce srazil s avií, té se nic nestalo, takže pán mávl rukou a odjel. Kombík však dostal ránu „na komoru“ a celý se trochu prohnul. Jezdil ovšem dál, byť na čtyřech stopách. Osudným se mu stalo až prasklé čelní okno. Toho si policie na pražské Severojižní magistrále již všimla. Z auta pak navíc vystoupilo šest lidí a pneumatiky už na doby, kdy měly nějaký vzorek, jen vzpomínaly.

Strašlivý trest od PČR přišel vzápětí: bloková pokuta ve výši 40 Kč a výzva k odjezdu s apelem, ať si to dá před STK do pořádku, když mu zanedlouho končí. Kdyby jen strážmistr tušil, že skončila už před půlrokem. Majitel se pak rozhodl, že je nejvyšší čas na změnu.

Nemohl si vybrat lepší čas: právě začínala velká obměna vozového parku, po ulicích se válely desítky odložených žigulíků, často v mnohem lepším stavu, než ty naše. Mívaly sundané SPZky a vystřižená čísla karoserií, takže když byl potřeba nějaký díl, prostě jsme přijeli a vymontovali jej; případně si rovnou odtáhli celé auto. Nikdo nám nikdy nic neřekl, naopak kolemjdoucí často děkovali, že ten krám konečně zmizí. Kamarád si tak našel pěknou novou karoserii a jezdilo se dál.

Sovětské fiaty vyrobili ke století Lenina. Italské prototypy roztřískali Padesátiny VAZu 2101 19. dubna 1970, v den stého výročí narození V. I. Lenina, opustila první montážní linku šestice novotou vonících 2101, z toho dva modré a čtyři červené. Čtěte celou historii ZDE.

Já podobným způsobem získal do své 2103 skvělý náhradní motor poté, co se z toho původního při jednom krajním výkonu ozvala rána a od té doby žral litr oleje na 100 km. Snažil jsem se obavy z oblak modravého dýmu rozptýlit nálepkou na kufru „Jedu z STK - jsem OK“, ale tomu se smálo čím dál méně lidí a navíc mě nebavilo kupovat při každém tankování ještě čtyři litry oleje na dolévání, byť jsem z ekonomických důvodů používal nejlevnější.

Nový motor byl sice zpočátku trochu zlenivělý (to rychle vyřešilo pár ostrých jízd), avšak spolu s ním přišla do mého zázraku, natřeného tmavě zelenou barvou na vagony ČSD, také zadní náprava s kratším stálým převodem, která výrazně zlepšila akcelerační schopnosti a ochotu driftovat.

Pak jsem ještě vyměnil zpuchřelá stírátka ventilů (při tom se mi podařilo zničit původní hlavu válců, tak jsem si se zaťatými zuby koupil v Mototechně novou za 1500 Kč a při její montáži se musel naučit lapovat ventily), přibral nové tlumiče po 249 korunách, halogenové paraboly PAL 12 cm po 180 korunách (byly standardizované a místo původních ruských na asymetrickou žárovku tam pasovaly 1:1, bylo pouze třeba vyměnit patici na halogenovou žárovku a výsledkem byla zhruba dvojnásobná svítivost) a mohlo se vyrazit.

Rez jí sluší

Tehdy se řešil výkon a zábava, estetika a podružnosti už méně. Pokročilá koroze nebyla nutně důvodem k odložení auta, nějaká ta děravá podlaha se přežila. Jeden z nás tak koupil Ladu 21011 a když artu za vydatného deště poprvé svezl, otevřel spolujezdec kastlík, načež byl zlitý od hlavy k patě, protože viděl přímo na přední kolo, které právě projelo kaluží. Díry ve dveřích se prostě zakytovaly, ale opatrně, protože jinak z nich při neopatrném zabouchnutí dveří odpadl koláč nalakovaného kytu a znovu odhalil zamaskovaný otvor.

Problémem byly jen nosné části, hlavně přední podběhy. Můj atlet už je měl nahlodané a díky tomu byla přední kola trochu do A. To zlepšovalo přilnavost předních kol v zatáčkách, v nichž jsem býval nejrychlejší. Občas podlehlo korozi a divokým kouskům i jedno ze čtyř podélných ramen, ustavujících zadní nápravu, což se poznalo specificky plavající zádí. Když se nevyměnilo okamžitě, prasklo zpravidla i to druhé, což změnilo jízdu ve velmi plavný zážitek.

Takže se vozila dvě až tři náhradní a měnila se přímo na silnici. Stačily k tomu dva klíče 17 a 19 plus trocha síly; hever díky dobré přístupnosti potřeba nebyl, což bylo při stavu prahů jedině dobře. Často jsem při výměně ani nezhasínal motor (což bylo dobře zase kvůli stavu baterky), abych se rychle ohřál po čtvrthodinovém ležení na vymrzlé vozovce. Naštěstí každý žigul topil doslova pekelně.

Ultra-low-cost

Na preventivní výměny nebylo ani při tehdejších legračních cenách, ale něco přesto bylo dobré aspoň kontrolovat. Na vlastní kůži jsem se o tom přesvědčil, když se mi na pražské Jižní spojce konečně rozpadl už dlouho klepající kulový čep, v osmdesátce upadlo pravé přední kolo a já se s pěknou dávkou štěstí zastavil o svodidla v úhlu, který sice pozměnil tvar blatníku a dveří, ale větší škody nezpůsobil a vůz po několika drobných opravách jezdil dál.

Bez zajímavosti není ani to, co se dělo potom. Pacienta jsem musel nechat na místě na nejfrekventovanějším úseku. Stál uklizený u nazeleněných svodidel, přesto ale částečně zasahoval do pravého pruhu. Mobily tehdy ještě běžně dostupné nebyly, já jej samozřejmě také neměl. Takže výstražný trojúhelník, zamknout auto a pak pěkně pěšky za kamarády, aby pomohli.

Vůz tam minimálně dvě hodiny stál a za tu dobu nezpůsobil kolizi ani nepřilákal policii. Když jsme jej trochu komplikovaně odtahovali po ose, protože na odtahovku samozřejmě také nebylo (přední kolo se točilo, jen bylo opřené o podběh a nešlo s ním zatáčet, takže auto ty tři kilometry ještě odjelo, i když jsem přitom zničil zrovna na potvoru nedávno novou pneumatiku Barum OR34), rovněž se to obešlo při tehdejším nočním provozu bez problémů. Dovedete si to představit dneska?

Příjmy jsme tehdy měli minimální či pouze symbolické ve formě kapesného (někteří z nás ještě chodili do škol), avšak na benzin se našlo vždycky, i když stál litr tehdy už dvacku, tedy v poměru k dobovým příjmům násobně víc než dnes. A také se velice rychle spálil, když stálo auto před domem, odolávalo se odpoledním a večerním projížďkám těžko.

Žigulík úsporný nebyl, ale s plynem téměř pořád u podlahy se dělal v nádrži teprve ten správný vír. Točivá patnáctistovka totiž k pořádnému vytáčení sváděla; měla proti šestnáctce kratší zdvih, tak se v pravé půlce otáčkoměru cítila jako ryba ve vodě. A když to nejelo tolik, daly se do karburátoru větší trysky, případně se nahradil novější rozdělovač s podtlakovou regulací starším s kalibračním kolečkem (já jej měl), kterým se zvýšil předstih a šlo se blbnout. K tomu přesné řazení přímo „do bedny“, slušné brzdy a co si přát víc? Snad jen pětku, aby se na dálnici s plnou nádrží dojelo dál než nějakých 300 kilometrů.

Po pětistupňové skříni jsme prahli všichni, hlavně kamarád s kombíkem, který měl ještě kratší stálý převod než já. V té době už existovala tovární z typu 21053, jenže starší byla nesehnatelná a nová zase drahá. Tak se spekulovalo; nakonec jsme dostali zaručenou radu, že tam pasuje „špajzka“ (tak se kdysi převodovkám říkalo) z Fiatu Mirafiori, který byl tou dobou celkem běžným zjevem českých silnic (prodával se totiž i jako nový v Tuzexu).

Tak jsem si jednu sehnal a pic ho, měla přírubu na startér na druhé straně a navíc přepákované řazení, které by se tak octlo někde mezi sedadly a musel bych vyříznout další díru do podlahy. Od onoho radila jsem se pak dozvěděl, že jsem měl koupit z jednašestky, a tahle byla z dvoulitru TC. Co s ní? Nic. Dodnes ji mám v garáži. Viděno dnešní optikou je možná dobře, že jsme ji nikdo nesehnali. S polorozpadlými podvozky úplně stačilo těch sto padesát, na které se dobře popoháněný žigul rozjel.

Přetlačovaná

Když nás omrzely projížďky i tréninkové průjezdy zatáčkami, vymýšlely se kratochvíle. Oblíbená byla přetlačovaná, na sněhu zaklesnout dvě auta proti sobě nárazníky a tlačit. Přidaný půlmetrák v kufru, jinak oblíbená pomůcka ke zlepšení tristní zimní trakce, se musel kvůli regulérnosti vyložit. A pak už to bylo o stavu pneumatik a šikovném natáčení auta s šíleně se protáčejícími zadními koly.

Oblíbené byly i výlety v šesti a více lidech, a to klidně až na hory lyžovat. Aspoň bylo víc lidí k usednutí na kufr, abychom na sjetých barumkách vůbec vyjeli nahoru. Ti mrštnější z nás provozovali i improvizovaný skijöring. Odvážlivec se na zasněžené silnici chytil otevřeného kufru a jel na lyžích za zrychlujícím autem. Přes osmdesát to vydržel málokdo.

Často jsme závodili v couvání; kombíkář si otevřel kufr, takže královsky viděl, ale s kratším diferenciálem stejně většinou prohrál a navíc býval po závodech přiotrávený vlastním výfukem.

Vyprošťování Vazu 2103 z Labe v Hradci Králové (1. 1. 2012)

Poruchy byly denním chlebem, až dvacetiletá auta téměř bez údržby, zato pod neustálou zátěží, si dokázala postavit hlavu. Proto jsem v kufru vozil kompletní nářadí a sadu náhradních dílů. Bylo tam skoro vše od cívky, přes zmíněná zadní podélná ramena až po náhradní rozdělovač s kabely. Nechyběl rozvodový řetěz ani nová spojka. Bylo toho dobře 50 kilo a vítaně to zatěžovalo zadní nápravu. Opravovalo se prostě tam, kde se auto zastavilo, zavolat si pomoc na odlehlém místě zpravidla nebylo jak. A že se děly věci.

Řazení nohou

Mnohem později, když se náš původní žigulgang už dávno rozpadl, jsem si konečně pořídil 2106. A v něm mi jednou odkudsi do karburátoru spadl šroub, který zablokoval škrticí klapku. Chvíli trvalo, než jsem na to přišel, a ještě předtím jsem auto půjčil kamarádovi na nějaký delší výlet. Když mi ho vracel, trochu se nutil do úsměvu a předal mi dokonce sklenici sádla jako dárek. Až později z něj vylezlo, že auto žralo 20 litrů a cesta je vyšla docela draho. Jen fakt, že byl věřící, mě asi uchránil od pořádného vynadání.

U žigulů jsme si užívali velice přesné řazení, avšak páka tu a tam upadla. Sice šla nasadit zpět, ale bez pojistného kroužku moc nedržela. V jakési těsné situaci jsem byl nucen podřadit kopnutím do ztuha jdoucího, krátkého trnu nad podlahou. Jednou jsem sám sebe vypekl, když mi uprostřed polabských hvozdů odešla cívka. Měl jsem sebou sice náhradní, ale bohužel nikoliv desítku klíč ani nic, čím by šel nahradit. Kupodivu mi zastavilo první auto, co jelo kolem, odtáhlo do nejbližší vesnice a pán mě dovedl k ceduli „Veřejná telefonní stanice“, kde se skrýval jeden ze dvou telefonů v obci, jediný dostupný pro soukromé osoby mimo pracovní dobu pošty.

Paní v noční košili sice trochu remcala, ale za dvacetikorunu mě nechala zavolat. Kamarád za dvě hodiny dorazil a odtáhl mě zpátky. Na dvoumetrovém laně na tažném zařízení a pěkně stovkou. A protože byl podzim v plném proudu, docela jsem bez topení vymrzl.

Stejný kamarád pak místo své 2103 z roku 1974 (byla o pěkný kus kvalitnější než moje o pět let mladší, a na rozdíl od mé téměř nehnila) dostal od táty vysněnou 2106, navíc fantasticky zajetou. Co na tom, že dva roky stála a neměla techničák, na ten to přece nejezdí.

Po umytí a vyčištění jsme zjistili, že je, až na zašlý lak, ve skvělém stavu. Jediným problémem byla velká díra uprostřed pravých zadních dveří (nikdy jsme nepřišli na to, jak vznikla právě na tomto místě a proč ne třeba na spodní hraně, kde se drží voda), s tou jsme si poradili již popsaným způsobem. S naprosto stejným výsledkem, jednou se bouchlo dveřmi silněji a na silnici ležel bachratý koláč kytu. Jen techničák jsme nedohonili, tak se prostě jezdilo bez něj.

Pod dohledem papeže

Jednou jsem si tohle úžasné auto vypůjčil na cestu do Olomouce a pochvaloval si, jak jsem cestou nepotkal jedinou policejní hlídku. V Olomouci se pak rychle vysvětlilo proč. Byl tam právě na návštěvě papež Jan Pavel II. a policisté stáli doslova na každém rohu. Museli tam být převelení z celé republiky, v životě jsem tolik uniforem najednou neviděl. Vletěl jsem jim přímo do chřtánu a významně se jich po mě ohlédlo snad několik set.

Asi nikdy předtím jsem se za volantem tolik nebál. Naštěstí jsem jim byl ukradený, tak jsem se po chvíli osmělil a protože papeže člověk z pražské periferie nepotká každý den, zaparkoval jsem a přidal se k vítajícímu davu. Již hodně unaveného pana Wojtyłu jsem na zlomek sekundy opravdu zahlédl, samozřejmě obklopeného hranatými pány a neprůstřelnými skly svého automobilu.

Už jsem zmínil, že o estetiku moc nešlo, veškeré úpravy směřovaly ke zvýšení radosti. Domontoval jsem si rádio (to tehdy v autech ještě zdaleka nebylo samozřejmostí), trochu vylepšil výfuk (efekt byl spíš akustický) a ze stejného důvodu, v duchu hesla „nevycválané mládí musí být slyšet“ namontoval starší klaksony východoněmecké značky AKA, které troubily jak se patří. Bohužel braly 500 wattů, na což nebyla elektroinstalace absolutně připravená.

Po každém třetím zatroubení tak praskla pojistka, společná pro brzdová světla. Měnil jsem ji třeba třikrát za den, až jsem se naučil grif. Skříňka s deseti pojistkami byla vlevo pod volantem, ta inkriminovaná hned zkraje. Tak jsem v popelníku vozil otevřenou krabičku s náhradními pojistkami (byly po koruně) a vypálené měnil po hmatu za jízdy.

Jen plavat neuměl

Naši žigulové skončili, jak s námi žili; tedy hekticky. Ten můj první konkrétně vletěl do rybníka, nikoliv mojí rukou, ale zásluhou jistého pána z Olomouce (pro Lady osudové město), který si jej ode mne na čestné slovo (kamarádův kamarád) převzal na opravu a zjevně si chlapci trochu zařádili. Když jsem byl po několika měsících jeho výmluv vyzván správcem místního záchytného parkoviště, ať si přijedu vyzvednout vrak a zaplatit pětimístné parkovné, musel jsem si to nechat zopakovat.

Když jsme přijeli, našli jsme nabourané, zabahněné a kompletně vykradené auto (majitel parkoviště byl naštěstí realista a nakonec se spokojil s pětistovkou) a na adrese dotyčného pána nikdo neotvíral, i když se na honosném domě v luxusní čtvrti vlnily záclony na oknech. Když jsme přijeli podruhé, tak na nás sice čekal, avšak v doprovodu čtyř velkých zjizvených pánů. Taková byla holt doba.

Žigulík ještě dojel do Prahy, avšak druhý karambol se mu stal osudným a pak už jej čekala jen poslední cesta, provázená velkým pohnutím. Pořídil jsem si pak ještě další tři (vystřídal jsem všechny základní typy 2101-21011-2103-2106), ale už v tom nebyla ta vášeň; i když mě již zmíněná 2106 bavila hodně a byla v nesrovnatelně lepším stavu. Div, že jsme to přežili.

Na vysvětlenou: toto jsou romantické vzpomínky na mladé roky, které se už nevrátí. Některé vzpomínky mohu být poznamenané špatnou pamětí a osoby a obsazení jsou pro zachování anonymity upravené. Dnes rozhodně nic podobného nezkoušejte! Nemuselo by to dopadnout dobře. A poškodilo by to váš obraz před virtuálními kamarády na sociálních sítích.