Seniorů a jejich chyb za volantem přibývá. Nejvíc bourají v křižovatkách

Policie před nedávnem upozornila na to, že podíl seniorů na celkovém počtu obětí dopravních nehod dlouhodobě narůstá. „Zatímco v roce 2012 to bylo zhruba 19,7 procenta, v roce 2021 se jednalo již o 25,5 procenta. Podobně je tomu i v případě těžce zraněných osob ve věku 64+, kdy během posledních deseti let narostl jejich podíl z 15,6 na 18,2 procenta,“ popsala Veronika Hodačová z policejního prezidia.

Příčin je víc. „Především populace České republiky stárne. Český statistický úřad uvádí, že zatímco ve druhé polovině osmdesátých let minulého století byl jejich podíl na celkové populaci 12 procent, na začátku roku 2012 to bylo již 16,2 procenta a na konci roku 2021 to bylo dokonce 20,6 procenta. Seniory ohrožuje i jejich zvýšená fyzická zranitelnost a také postupný úbytek psychických a fyzických schopností. V konečném důsledku pak s narůstajícím věkem stoupá riziko, že zranění utrpěné při nehodě bude smrtelné. Osoby ve věku nad 65 let jsou dvakrát víc vystaveny riziku úmrtí při dopravní nehodě, od 75 let toto riziko významně narůstá – ohrožení je víc než šestnáctinásobné. Sluší se ovšem dodat, že aktuální mentální i fyzická kondice jsou velmi individuální záležitostí,“ uvádí Roman Budský z Platformy VIZE 0.

V roce 2021 nejčastěji umírali senioři jako řidiči osobních automobilů, dále pak jako chodci, spolucestující v osobních automobilech a cyklisté. Markantní je bezmála 40procentní podíl seniorů na celkovém počtu usmrcených chodců a třetinový podíl na celkovém počtu obětí z řad cyklistů,“ citovala Zuzana Pidrmanová z policejního prezidia ze statistik.

Problémem jsou křižovatky i rychlost

Podle Besipu senioři zaviní víc nehod na křižovatkách, při změně směru jízdy a při vjezdu na silnici, kde mají dát přednost. To jsou typické nehody, kde selhalo rychlé prostorové vnímání a rychlá reakce. Problém také je, že často jezdí pomaleji, důsledně dodržují předpisy, jezdí blíž ke středu vozovky, protože už nemají tak dobrý odhad, a to vše má za následek jak vznik kolon a nebezpečných situací, tak také vzrůstající míru nervozity, a tedy chybovosti ostatních řidičů.

„Problémem je konzervatismus seniorů. Menší ochota přijímat a akceptovat změny má za následek neznalost nových opatření v dopravních předpisech, navyklý způsob jízdy a strach z moderních vozidel vybavených počítačovou technikou. To se projevuje někdy až zmateným nebo konfliktním jednáním řidiče seniora,“ popsali specialisté z Besipu.

Zdravotní prohlídky jsou nutností

Zákon o provozu na pozemních komunikacích, konkrétně paragraf 87 seniorům nařizuje absolvovat pravidelné lékařské prohlídky. Musí na ně každý motorista starší 65 let, přičemž řidič musí k lékaři nejdřív šest měsíců a nejpozději v den dovršení 65 let věku. Následně musí na další prohlídku nejdříve šest měsíců a nejpozději v den dovršení 68 let věku a každé dva roky po dovršení 68 let. Lékař ovšem může na základě aktuálního zdravotního stavu určit termín další lékařské prohlídky, který může být i kratší než předepsaný.

Řidiči, na které se vztahují povinné lékařské prohlídky, u sebe musí mít doklad o zdravotní způsobilosti. Ve chvíli, kdy jej nemají, ale jen jej nechali třeba doma, hrozí jim pokuta až 2 500 korun. Problém nastává ve chvíli, kdy jej nemají vůbec nebo je propadlý. V takovém případě se mohou dočkat až ročního zákazu řízení a pokuty až 10 000 korun.

Každý senior by si měl sáhnout do svědomí a zhodnotit nejen dlouhodobý zdravotní stav, ale i ten aktuální. „Obvyklé nemoci stáří s sebou nesou nutnost pravidelného užívání různých léků. Řada léků však otupuje pozornost nebo prodlužuje reakci řidiče. Při jejich užívání pak není možné řídit vozidlo, přičemž jsou tyto léky na krabičce označeny výstražným trojúhelníkem a varování před řízením vozidla pod jejich vlivem je uvedeno i v příbalovém letáku,“ vysvětlil Besip. A zároveň upozornil, že i obyčejné kýchnutí řidiče vyřadí na téměř tři vteřiny z řízení. Navíc je pak ještě potřeba koncentrovat rozmazaný zrak. To znamená, že při rychlosti 60 km/h je z vozidla na asi padesát metrů stává neřízená střela.