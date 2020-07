Průjezd zakázán! V Tyrolsku budou opět hnát řidiče na dálnici, hrozí pokuta

Podle tyrolské vlády jsou objízdné trasy za hojně využívanou státní silnici 179 vedoucí z německého Kemptenu do rakouského Innsbrucku každý rok velmi přetížené a zvýšený provoz ruší místní obyvatele, navíc se na těchto silnicích zhoršila bezpečnost provozu. „Dopravní zácpa je hrozbou pro bezpečnost provozu v postižených regionech a lokalitách podél rušných cest,“ okomentoval situaci tyrolský hejtman Günther Platter.



Na základě zkušenosti z loňského roku se samospráva opět rozhodla na silnicích L288 a L69 limitovat provoz. Uzavírka je nastavena od 1. srpna do 13. září jen pro tranzitní dopravu včetně osobních aut vždy od sobotní 7. hodiny do nedělní 19. hodiny.

Je to cesta z Německa (Ulm, Memmingen) do Rakouska (Innsbruck), kudy jezdí minimum turistů z Česka, ovšem mohou do těchto míst zabloudit ti, kdo chtějí cestovat po Rakousku. Řidiče vozů s nerakouskými registračními značkami budou tedy tradičně velmi nekompromisní rakouští policisté na těchto trasách pravděpodobně často kontrolovat.



Minulý rok platil stejný letní víkendový zákaz tranzitu na celkem deseti trasách od konce června v okolí Innsbrucku, Reutte a Kufsteinu. A ukázalo se, že zákazy vjezdu tranzitní dopravy na silnice nižších tříd mají efekt. Jen v okrese Reutte bylo loni zabráněno vjezdu na 16 400 aut a tato vozidla byla poslána zpět na dálnici. Toto omezení zabezpečilo eliminaci dopravních kolapsů v malých obcích a zvýšilo v nich bezpečnost silničního provozu.

Za porušení zákazu policie pokutuje každého chyceného řidiče sankcí až 60 eur. Kontroly probíhají na stacionárních stanovištích a pomocí automatických systémů.