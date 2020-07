TEST: Pozornost řidiče odvedou mobil, pití, navigace i kapesníky

Autokluby chtěly ve své studii provedené v rakouském Centru technologií řízení zjistit vliv rozptýlení řidiče na bezpečnost silničního provozu. Za tímto účelem absolvovalo 45 účastníků tři okruhy na speciálně nastavené zkušební trase jízdu v autě, aniž byli předtím informováni o tom, co se zkoumá.



V prvním kole museli věnovat pozornost dopravnímu značení a změnám rychlostních limitů bez rozptýlení. V průběhu druhého a třetího kola jim experti zařadili různé rušivé prvky, například přečtení příchozí SMS, odpovězení na zprávu v aplikaci WatsApp. Během těchto úkonů pozorovali rozdíly v jejich chování.

Balíček kapesníků je třísekundová nepozornost

Jedním z úkolů bylo vyjmout z balíčku jeden papírový kapesník, předat jej cestujícímu na zadním sedadle a odložit balíček na sedadlo spolujezdce. Dvě třetiny řidičů se během této činnosti dostaly na 1,5 až 2,6 sekundy do protisměru, a navíc všem testovaným trvalo v průměru 3 sekundy, než se podívali zpět na silnici. Při rychlosti 90 km/h tak ujeli okolo 75 metrů zcela bez věnování se silničnímu provozu.

Napití z lahve je až 100 metrů bez držení volantu

Dalším úkolem bylo vzít si z bočních dveří lahev s vodou, otevřít ji, napít se z ní, zavřít a opět ji uložit do bočních dveří auta. I zde byl průměrný čas nevěnování se silničnímu provozu 3 sekundy, 82 procent testovaných zcela pustilo volant na vzdálenost 80 až 100 metrů a zároveň poklesla rychlost auta.

Odepsání na SMS jsou až čtyři sekundy jízdy v protisměru

Když si řidič vzal smartphone ze sedadla spolujezdce do ruky, přečetl si příchozí zprávu a následně na ni odpověděl, jeho jízda byla výrazně neklidnější. V rychlostním limitu bylo několik odchylek oběma směry, řidiči dokonce jeli v průměru 140 metrů zcela bez sledování provozu a u třetiny účastníků se stalo, že přejeli na 3,5 až 4 sekundy do protisměru.



Zadávání adresy do navigace je náraz do překážky

Posledním úkolem bylo zadat do navigace název ulice. V ten samý moment „hodili“ experti do jízdní dráhy řidiče překážku. V případě nouze 87 procent řidičů narazilo do překážky v rychlosti 43 km/h, jelikož ji včas nezaregistrovali. Pouze necelá třetina začala prudce brzdit.