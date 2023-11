Dva pedály stačí, drahoušku! Automat jde manuálu stále více po „krku“

Mechanické spojení, které zažíváme při řazení rychlostních stupňů, nás více zapojuje do děje. Fyzičnost uchopení řadicí páky, dovednost uvolnit a znovu zařadit spojku ve správný čas, u starších také umění sešlápnout plynový pedál ve správnou chvíli, aby to odpovídalo otáčkám při každém podřazení, to vše je nedílnou součástí toho, co dělá řidičský zážitek automobilů s „ručním“ řazením tak poutavým.

Manuální převodovka má své jasné výhody. Oproti automatu je výrazně levnější, dosáhnete s ní nižší spotřeby paliva a je také méně náchylná k poruchám.

Stále hustší doprava, kdy se auta mnohdy v podstatě jen posouvají v popojíždějících kolonách, ale vede ke změně přístupu zákazníků. Vyspělá elektronika umožnila rychlý rozvoj automatických „skříní“ a řidiči si na ně rychle zvykli. K ústupu manuálních převodovek ze slávy také hodně přispívá současný nástup hybridů. A také elektromobilů, které si vystačí s jednoduchým jednostupňovým převodem.

Ještě před pár lety přitom byla i v Česku samočinná převodovka vnímána jako něco, co je vhodné jen pro začínající či nešikovné řidiče. To se ale s vývojem technologií výrobců automobilů a zvyků řidičů změnilo. Podle aktuálního průzkumu jedné velké carsharingové firmy, který zpracovala agentura STEM/MARK, sedm z deseti Čechů nesouhlasí s tím, že je automatické řazení vhodné jen pro začátečníky. Výsledky dokazují, že si Češi na automatickou převodovku již zvykli a berou jí jako přirozenou věc.

S tvrzením, že je automatická převodovka vhodná jen pro začátečníky, podle průzkumu rozhodně nesouhlasí 40 % respondentů a 29 % uvedlo, že spíše nesouhlasí. A není to jen otázka věku. To, že automatickou převodovku vnímá jako běžnou věc mladá generace, není překvapivé. V průzkumu to ve věkové kategorii 18 až 29 let potvrdilo 75 % respondentů. Podobně to ale podle průzkumu vnímá i starší generace. Jako standardní řešení pro všechny ji vnímá 64 % zástupců ve věkové kategorii 49 až 60 let. A 55 % respondentů je přesvědčeno, že automat není vhodné řešení pouze pro ženy, ale i pro muže. Za posledních deset let se vnímání automatů a jejich rozšíření hodně změnilo.

Manuál směřuje na smetiště dějin

Samočinné řazení v minulosti znamenalo kompromis mezi komfortem, dynamikou, spotřebou a cenou. Technici ale během let vyladili automaty do té míry, že začaly řadit mnohem rychleji, než to dovede běžný smrtelník, a mnohdy také dokážou jezdit úsporněji. Postupem času samočinné řazení přestalo být doménou amerických aut a vozů luxusních značek a automaty začaly usnadňovat ovládání stále menších a dostupnějších aut.

Důvodem ústupu manuálních převodových skříní jsou v Evropě stále větší požadavky na přítomnost bezpečnostních asistentů na palubě nových aut. Manuální převodovky totiž dobře nespolupracují s adaptivním tempomatem a mnoha dalšími pokročilými funkcemi.

Evropská komise totiž přijala aktualizaci nařízení o obecné bezpečnosti, které ukládá výrobcům povinně integrovat další pokročilé asistenční systémy řidiče ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), které bude od července 2024 platit již pro všechna nově vyrobená auta.

Nové systémy lze mnohem lépe sladit s automatickými převodovkami, zatímco řidič je v mnoha směrech nevyzpytatelný a stal se pro konstruktéry slabým místem, které je třeba odstranit. Chová se nepředvídatelně a ve své většině za pečlivě naprogramovaným samočinným řazením propastně zaostává. Jeho „kazisvětskou činnost“ je tedy potřeba co nejvíce omezit a nahradit je automatizovanými systémy vyvinutými kvůli zamezení vzniku či omezení následku lidských chyb.

Vyrábět tak malý objem aut bez automatické převodovky, jako dnes, se již přestává automobilkám vyplácet. Potvrzuje to i dění v tuzemské továrně znáčky Hyundai v Nošovicích, kde v souvislosti se snižováním poptávky po manuálních skříní ukončí výrobu v hale Převodovkárna, kde pracuje kolem 200 zaměstnanců.

Nastupující trend ukazuje i situace v závodě automobilky Škoda ve Vrchlabí, kde zvyšují výrobu převodovek téměř o 30 procent na zhruba 690 tisíc kusů ročně právě kvůli vyšší poptávce po automatické dvouspojkové převodovce DQ 200 v celém koncernu Volkswagen.

Převodovky pro nemehla

Velký krok k rozšíření samočinnému řazení v Evropě učinil Volkswagen v roce 2003 uvedením své první velkosériové dvouspojkové převodovky, která se postupně zabydlela v celé řadě koncernových modelů, a to i škodovek.

Na dvouspojkové převodovky přešly i jiné automobilky, ale rychlým vývojem procházely i klasické automaty s hydrodynamickým měničem. Z původních tří či čtyř postupně dospěly pro severoamerický trh až k deseti stupňům. Japonským specifikem se pro změnu zase staly bezestupňové převodovky CVT.

Jako první manuální převodovky opustili výrobci supersportovních aut kvůli nutnosti přenést na silnici stále více newtonmetrů. Výkonná auta se navíc stále častěji začala dostávat místo zkušených řidičů do rukou zbohatlíků, kterým dosti často činilo problémy je bezpečně ovládat. Bylo tedy potřeba zajistit větší „blbuvzdornost“ takových aut, aby si jejich majitelé neublížili sobě, ale ani jiným.

Automaty byly dlouhou dobu doménou severoamerického trhu, v USA jsou tradičně tak rozšířené, že auta s manuálem jsou v podstatě nezcizitelná, neboť řadit ručně a šlapat pedály tam umí jen málokdo.

Postupem času tak samočinné řazení přestalo být doménou amerických aut a vozů luxusních značek. Převodovky různých koncepcí začaly usnadňovat ovládání stále menších a dostupnějších vozů a dnes již mnohdy není ani možnost si „kvrdlání“ ještě zajistit.

V průběhu let se ale objevila i celá řada vylepšených řešení manuálních převodovek, vesměs s řešením s automatickou spojkou. Jednalo se mimo jiné o Trabant 601 Hycomat. V 90. letech se touto cestou vydal i Saab (Sensonic), a nejnověji s tímto řešením přišel koncern Hyundai-Kia v podobě převodovky iMT s elektro-hydraulickou spojkou.