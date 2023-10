Škoda Vrchlabí zvyšuje produkci převodovek, neví však, co bude vyrábět potom

Od začátku letošního roku vrchlabský závod vyrábí sedm dní v týdnu místo předchozích pěti dnů v režimu 20 směn týdně místo 15. „Celkem má závod nyní asi 1100 pracovníků,“ uvedl vedoucí závodu Ivan Slimák.

K vyšší produkci automatických převodovek DQ 200 závod přistoupil kvůli vysoké poptávce po této převodovce v celém koncernu Volkswagen. Rozšíření výroby závodu podle Slimáka přineslo i to, že je spolehlivým dodavatelem s nízkými výrobními náklady. „Od Volkswagenu máme záruky, že když trh bude kolísat, kolísání se ve Vrchlabí neprojeví,“ uvedl.

16. dubna 2016

Zhruba 40 procent převodovek z Vrchlabí končí v modelech Škody Auto, celkem je používají značky koncernu Volkswagen ve 12 závodech v Evropě, Indii a v Jihoafrické republice.

Maximální denní výrobní kapacita vrchlabského závodu zůstala téměř na 2300 převodovkách, týdenní se zvýšila z 11 700 kusů na nynějších 15 tisíc kusů, tedy o 28 procent. Zvýšení výkonnosti závodu představuje v ročním vyjádření výrobu přibližně 140 tisíc kusů převodovek navíc. Do konce září závod vyrobil přes 510 tisíc převodovek.

Nové pracovníky závod zčásti přijal z řad pracovníků automobilky v závodech Mladá Boleslav a Kvasiny a prostřednictvím agentury. Část z nich tvořili i pracovníci z Polska. Nejvíce nových pracovníků našlo uplatnění na mechanickém obrábění a na montáži převodovek.

Kromě přijetí nových lidí a jejich náročného zaškolení během tří až čtyř měsíců závod také musel vyřešit logistiku. Téměř o třetinu větší potřebu dílů do výroby pro sedmidenní pracovní týden musí do závodu dopravit v původních pěti pracovních dnech. Potřebu kalení většího počtu dílů by současná kalírna již nezvládla, takže závod si část dílů nechává kalit v závodě v Mladé Boleslavi.

Produkci automatické dvouspojkové převodovky DQ 200 zahájil závod po kompletní přestavbě a rozšíření v říjnu 2012. Investice do nových hal a zavedení výroby převodovek dosáhly 6,5 miliardy korun. K počátku letošního října závod vyrobil pět milionů převodovek.

Co bude dál?

Předák odborů automobilky Jaroslav Povšík ovšem upozorňuje, že budoucnost závodu Vrchlabí je nejasná. „Převodovky se budou vyrábět do roku 2035, ale ne nutně v Česku, protože se jich bude vyrábět čím dál méně,“ uvedl Povšík pro E15. Automobilka na to v reakci uvedla, že plánuje v budoucnu vyrábět ve všech třech závodech v ČR elektromobily či komponenty a že pro každý závod a jeho zaměstnance má stanovenou dlouhodobou strategii.

Jaroslav Povšík měl toto úterý pracovní jednání s předsedou představenstva Škody Auto Klausem Zellmerem. „Společně jednali především o vytížení závodů a zajištění pracovních míst pro zaměstnance Škoda Auto do budoucna. Hovořili například o následníku modelu Enyaq,“ píše aktuální vydání týdeníku Škodovácký odborář, Elektrický model byl díky společnému jednání předsedy Povšíka, Klause Zellmera a dalších zástupců firmy v koncernu Volkswagen přidělen opět do Mladé Boleslavi, připomíná odborářský magazín. Podle Povšíka se koncern Volkswagen nachází ve velmi složité situaci. „Proklamovaná solidarita mezi závody v koncernu není taková, jak se navenek tváří,“ upozornil Povšík. „Velmi se nám oddychlo, že jsme zachránili následníka modelu Enyaq, kde jinak bylo ohroženo přes 5 tisíc pracovních míst,“ sdělil delegátům odborářské konference ve Vrchlabí.

„Zároveň ale bude nutné zajistit další produkty pro plné budoucí vytížení závodu v Mladé Boleslavi a též lokalit v Kvasinách a Vrchlabí,“ uvádí Povšík a připomíná, že závod v Mladé Boleslav navíc stojí před velkou přestavbou závodu MB II, která bude znamenat zastavení výroby na zhruba 16 měsíců. „A bojovat bude muset firma Škoda za novou lakovnu, bez které se zkrátka neobejde,“ upozorňuje odborářský předák.

Povšík zároveň upozorňuje, že stále není jasně vyřešena budoucnost závodu Kvasiny a ani Vrchlabí. „Teoreticky je na tom nyní Vrchlabí nejhůře, protože jeho budoucnost není narýsována zatím ani teoreticky, i když na tom intenzivně pracujeme,“ sdělil předseda škodováckých odborářů. „Dokud tam nenalijeme skutečné elektrické vozy, tak máme v Kvasinách do budoucna opravdu velký problém,“ varuje a dodává že složitá situace je i v řadě závodů koncernu Volkswagen v Německu, kde už dokonce dochází ke snižování personálu. „Tomuto budeme muset čelit i ve Škoda Auto a v první fázi budou nejvíce ohroženi agenturní pracovníci,“ varuje Povšík.

„I přes všechnu snahu a nasazení zaměstnanců ale nedokáže nikdo odvrátit fakt, že vzhledem k očekávanému výběhu spalovacích motorů bude v příštích letech postupně klesat výroba, až převodovka DQ200 z Vrchlabí zcela odejde pryč. „Vrchlabští zaměstnanci si proto zaslouží perspektivu za předvedenou flexibilitu, zejména prostřednictvím výroby tzv. e-pohonů,“ zdůraznil Jaromír Kobrle, předseda odborové organizace ve Vrchlabí.

„Zatím vidíme u všech závodů dobré vytížení, ale nesmíme se nechat uchlácholit, existuje očekávaný pokles prodeje motorů se spalovacími motory a s tím i převodovek. Musíme nalézt a předložit argumenty, abychom zde ve Vrchlabí měli dobrou budoucnost i v elektromobilitě,“ dodal člen představenstva Andreas Dick za oblast výroby a logistiky.

„Do roku 2028 tady máme jistotu vytížení. Ale potom bude končit výroba platformy A0 a bude klesat výroba spalovacích motorů. Budeme tady potřebovat nový elektroprodukt, proto nyní pracujeme na jeho získání. Velmi děkuji, že nám s tím pomáhá pan předseda Povšík,“ upřesnil vedoucí výroby komponent Christian Bleiel a dodal, že Škoda bude vyrábět novou generaci spalovacího motoru, také novou automatickou převodovku, protože manuální převodovky už do budoucna nebudou. „Momentálně nám nikdo další produkt nedá, protože máme pro stávající zaměstnance vytížení a přibírat další by byl hazard, budeme ale o nové produkty tvrdě bojovat,“ uvedl Bielel.

V roce 2019 automobilka jednala o tom, že by vrchlabský závod mohl získat výrobu elektromotoru nebo převodovky pro hybridní vozy,

O více než 47 procent vyšší zisk

Automobilka Škoda Auto za devět měsíců letošního roku zvýšila provozní zisk na 1,26 miliardy eur (31,1 miliardy Kč) z 856 milionů eur před rokem. Celosvětový odbyt automobilky se od ledna do září meziročně zvýšil o 17,9 procenta na 642 200 vozů.

Hospodaření podpořil růst objemu prodeje a také vyšší ceny. Ve své výsledkové zprávě to oznámil mateřský koncern Volkswagen. Tomu od ledna do září provozní zisk ovšem klesl.

Tržby mladoboleslavská automobilka zvýšila na 19,659 miliardy eur (485,8 miliardy Kč) z 15,181 miliardy eur před rokem. Firma však upozornila, že na výsledky měly negativní dopad kurzové vlivy, vyšší náklady a rovněž útlum aktivit v Rusku.

Škoda Auto provozuje tři výrobní závody v České republice, výrobní kapacity má také v dalších zemích, například v Číně a v Indii. Loni v důsledku invaze ruských vojsk na Ukrajinu ukončila aktivity na ruském trhu. V březnu oznámila, že kvůli ukončení obchodních aktivit a výroby v Rusku loni přišla téměř o 700 milionů eur.

Celému koncernu Volkswagen za tři čtvrtletí klesl provozní zisk meziročně o sedm procent na 16,2 miliardy eur. Tržby ovšem koncern zvýšil o 16 procent na 235,1 miliardy eur.