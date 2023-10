V Evropě je v autoprůmyslu 13 milionů lidí, Česko je důležitou součástkou

Když se člověk podívá na výrobu aut, vidí, jak z pásu sjíždí jedno auto za druhým. Ročně jich takto bránu každého závodu opustí desetitisíce, statisíce. Málokdo však vidí, kolik lidí celkově autoprůmysl v Evropě zaměstnává.

Naplno to ukázala statistika Evropského sdružení automobilového průmyslu (ACEA). Podle ní se v Evropě ročně vyrobí v průměru jen 5,1 auta na jednoho zaměstnance. Při jednoduché kontrole to vypadá jako nesmysl – třeba Škoda Auto vyrobila loni v Česku 635 tisíc vozů se zhruba 35 tisíci zaměstnanci. To vychází přibližně na 18 aut na jednoho. Je však třeba počítat i lidi ve výrobě komponentů, u dodavatelů apod. ACEA tedy přišla se zpřesňujícími údaji. Podle ní zaměstnává autoprůmysl v Evropě ve výrobě sice jen 2,4 milionu lidí, celkově však celých 13 milionů.

Že jde v Česku s 6,3 vozu o víceméně správný údaj, potvrzuje Tomáš Jungwirth, manažer komunikace Sdružení automobilového průmyslu (SAP): „Za firmy našeho Sdružení, které z hlediska tržeb pokrývají 70–80 % automotive firem v ČR, evidujeme cca 48 tisíc zaměstnanců přímo ve výrobě aut, u dodavatelů dalších cca 120 tisíc a u účelových organizací cca 10 tisíc. Celkem tedy 180 tisíc přímo zaměstnaných v automobilovém průmyslu v ČR. Včetně navazujících oborů je to pak kolem půl milionu lidí. Údaj uvedený ACEA, 6,3 vyrobených motorových vozidel v ČR / počet pracovníků, tak zhruba odpovídá.“

Je tedy tento obor neefektivní, nebo tato čísla naopak dokládají význam autoprůmyslu? „Určitý vliv na tuto statistiku má určitě to, že ACEA má zájem ukazovat co nejvyšší počty zaměstnanosti v automobilovém sektoru a je možné, že se v počtech zaměstnanců objeví i část zaměstnanců, kteří u daného dodavatele (který vyrábí také nějaký ne-automotive sortiment) působí také na produkci mimo automotive,“ myslí si Petr Knap, senior advisor společnosti EY Consulting.

„Většina zaměstnanosti v automotive je u dodavatelských organizací, které jsou typicky méně automatizované a méně efektivní než finalisté. Významným faktorem pro sledovaný rok 2021 je také výrazně menší produkce vozů kvůli komplikacím spojeným s covidem, která statistiku zkresluje, neboť automotive firmy propouštěly jen velmi omezeně. Tak logicky klesal počet vyrobených vozů na zaměstnance. Zdá se, že tato čísla jsou trochu lepší v Číně, ale ne řádově. Každopádně další efektivita podpořená i automatizací bude mít v automotive velkou prioritu. Vývoj půjde podle mého názoru směrem k méně vstupům v případě výroby elektromobilů, která je významně jednodušší.“

Relativně nízký počet aut vyrobených v Česku na jednoho zaměstnance hájí Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR: „Je pravda, že výroba automobilů je velmi náročná na pracovní sílu. Je ale potřeba si uvědomit, že statistiky z jiných států s velkým počtem aut na zaměstnance spíše ukazují, že v těchto státech neprobíhá celý výzkum a vývoj a ty fáze výroby včetně dodavatelských řetězců, které jsou na pracovní sílu náročnější než jiné.“

Statistiky o ČR tak spíše odrážejí, že u nás probíhá celý životní cyklus aut, od prvního návrhu, designu, vývoje automobilů a softwaru, přes samotnou výrobu včetně naprosté většiny komponent a součástek, až po zodpovědnost za marketing a strategii finálního prodeje. ČR jako automobilová země navíc nejen vyrábí všechny možné součástky pro domácí automobilky, což v jiných státech není vždy obvyklé, ale naši subdodavatelé je dodávají právě i automobilkám mimo ČR.

„Škoda Auto je zároveň například zodpovědná za kompletní strategické řízení a expanzi velkoobjemových značek VW v jihovýchodní Asii a také za výzkum a vývoj některých motorů a jiných klíčových součástí vozů pro celý koncern VW. Výzkum a vývoj je přitom jedna z nejnáročnějších fází z pohledu počtu zaměstnanců,“ připomíná Špicar.