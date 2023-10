Hit internetu. Song oslavuje felicii a vysvětlí mládeži, jak se s ní chlubit

Zeptali jsme se mladých, co si o tom myslí... A co na tento počin říkají zástupci generace, kterým je klip určen? Oslovili jsme dvě studentky, a zde je jejich pohled: Myslím si, že píseň postrádá smysl. Písnička je cílena na mladší generaci nejen videoklipem, ale i slovy, ovšem v devadesátých letech byli mladíci dnešní čtyřicátníci, kteří slovům felit a lifty spíše nerozumí. Na druhou stranu je song chytlavý a asi neurazí. Snaha, udělat klip co možná nejpřitažlivější pro mladé, vyšla tak z části. Melodie je podobná hitům, které letí na internetu v posledních dnech, ale nevím, jestli se hodí zrovna sem. Úplně se mi nelíbí některé části textu, jako je třeba spojení „felit“ s felicií. Ale jestli klip bude mít dosah a připomene výročí i těm, kteří devadesátky a legendární felicii nezažili, tak proč ne.