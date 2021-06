Před 20 lety vyrobili poslední z 1,4 milionu felicii. Oblékli ji v Německu

Už dva roky před octavií se ale světu představila felicia, první výsledek česko-německé spolupráce.



Nový typ automobilu sice na první pohled připomínal jen poněkud kulatější Škodu Favorit, se kterou sdílel i řadu dílů podvozku a základní motor, uvnitř ale bylo změn více. Nová škodovka byla pevnější, zákazníci se dočkali airbagů i dvou nových motorů z produkce VW včetně dieselu.

Design felicie vznikl ve Wolfsburgu, exkluzivní snímky druhého návrhu od českých designérů značky uvidíte ve fotogalerii.



Nadcházející lepší éru mladoboleslavské firmy předznamenával také název, který automobilka převzala od jedné z nejkrásnějších škodovek všech dob, kabrioletu Škoda Felicia vyráběného v letech 1959-1964.



Vývoj vozu začal v roce 1991, výroba ověřovací série byla zahájena v roce 1993. První sériová Škoda Felicia sjela z výrobní linky v Mladé Boleslavi 17. října 1994 v 10:20 hodin. Trojici felicií při představení veřejnosti 26. října 1994 slavnostně pokřtil vodou z Vltavy tehdejší pražský primátor Jan Koukal. Před zahájením sériové výroby nové řady firma vyprodukovala pět desítek prototypů, které začaly z linky ve Vrchlabí sjíždět 5. září 1994.



Oproti favoritu Škoda u felicie zlepšila kvalitu zpracování a optimalizovala výrobní metody. Velkou bolestí felicií včetně těch z konce výroby ovšem zůstala koroze.



Základní pohonnou jednotkou felicií byl benzinový motor o objemu

1 289 cm³ ve výkonových variantách 40 kW a 50 kW (od roku 1996 s vícebodovým vstřikováním). Od roku 1995 byl v nabídce benzinový motor 1,6 MPI (55 kW) a naftový 1,9 D s výkonem 47 kW, oba z produkce koncernu VW.

Varianty byly podle vybavení a motorizace označovány zkratkami LX, LXi, GLX a GLXi. Luxusní verze vyráběná na oslavu stého výročí automobilky měla označení Laurin & Klement, existovala celá řada dalších akčních výbav (např. Atlanta, Magic, Sport Line). V roce 1996 prošly felicie modernizací, v roce 1998 automobilka představila facelift, který se týkal hlavně přední části vozu – masky, nárazníku a kapoty, změny se ale dotkly také interiéru.

Felicii si mohl zákazník objednat s různým stupněm výbavy, řada felicií je ale vybavena například pouze rádiem nebo předními mlhovkami. Nejvybavenější vozy však nabízely i ABS, postupně až čtyři airbagy, klimatizaci, posilovač řízení, výškově nastavitelná a vyhřívaná přední sedadla, čalounění kůží nebo palubní počítač.

Při svém uvedení na trh stál základní model felicie 209 000 korun (tehdy asi 30 průměrných měsíčních platů v Česku).

Ve výrobním programu vydržela novodobá felicie sedm let, poslední dva roky se vyráběla souběžně s podstatně modernější (ale uvnitř menší) fabií, své zákazníky však stále ještě měla. Její osud pak zpečetily nové ekologické předpisy, kterým už její motory nevyhovovaly a investice do výměny pohonné jednotky neměla pro továrnu smysl.



I jako Volkswagen

Felicie se vyráběly v závodech v Mladé Boleslavi, Vrchlabí a Kvasinách, a to ve verzích hatchback, kombi, pick-up, Van plus a Fun. Montovaly se i v bosenském Sarajevu a v polské Poznani. Model kombi vstoupil na trh v červnu 1995, v srpnu téhož roku zahájila automobilka výrobu varianty pick-up (a uzavřeného užitkového provedení Van plus).

Škoda Felicia sjížděla z výrobní linky nejčastěji ve variantě hatchback, s touto karoserií jich automobilka vyrobila skoro 916 000. Následovalo kombi, kterých Škoda Auto vyrobila asi 352 000 kusů.

Na bázi vozu Škoda Felicia pick-up byla představena i Felicia Fun, koncipovaná pro využití ve volném čase.

Nejvzácnější karosářskou variantou Felicie je Van plus a právě Fun, kterých bylo vyrobeno pouze 9 176. Užitkových Pick-upů se vyrobilo skoro 125 000. Nad rámec celkových čísel také vzniklo v období let 1996 až 2000 18 500 kusů provedení pick-up prodaných pod označením Volkswagen Caddy.



Celkem bylo těchto vozů v letech 1994-2001 vyrobeno 1 420 441. Ještě v roce 2012 byla felicia třetím nejrozšířenějším vozem v Česku.



Felicia se prosadila i v motoristickém sportu. V rallyovém mistrovství světa působila tři sezony, od roku 1995 do roku 1997. V celkovém hodnocení získala ve své třídě jedno druhé a jedno třetí místo, v roce 1996 se umístil pilot Stig Blomqvist s felicií při britské RAC Rally na senzačním třetím místě v celkovém hodnocení.