Autofotka týdne: Premiéra Škody Favorit v Brně

Od šedesátých let minulého století vyráběla mladoboleslavská škodovka automobily s motorem vzadu a pohonem zadních kol. Zastaralou koncepci udržovala při životě ještě dlouho poté, co většina automobilek přešla na řešení „všechno vpředu“. Změnu přinesla až Škoda Favorit, vyvinutá v polovině osmdesátých let v rekordně krátké době.