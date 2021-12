Pojízdný bunkr nového německého kancléře testovali jen ostrými, vyrábí ho rok

Mercedes je jednou z mála automobilek, která si své vozy upravuje sama, speciální pancéřovaná vozidla vyrábí již devadesát tři let. Vozy ze Stuttgartu používali i mnozí dřívější němečtí kancléři. Adenauer, Erhard, Kiesinger a Brandt ale jezdili ve standardních autech.

Prvním kancléřským vozem, který měl speciální ochranu, se kvůli výbušné situaci okolo teroristické organizace RAF stal Mercedes-Benz 350 SE Helmuta Schmidta, kancléřem byl v letech 1974 až 1982.

Tuto tradici porušil až Gerhard Schröder, který si jako své auto zvolil Volkswagen Phaeton. Ostatně předtím byl ve vedení Dolního Saska, které má podíl v koncernu Volkswagen. Během svého působení v letech 1998 až 2005 však Schröder nakonec využíval i další vozy domácí provenience: BMW řady 7, Audi A8 L 4.2 quattro a rovněž obrněný Mercedes-Benz třídy S (W 220). Podobně vybíravá byla i Angela Merkelová, která sice měla v oblibě Audi A8 L Security, ale občas přesedala i do BMW 760Li High Security a Mercedesu S 600 Guard. Olaf Scholz má ve srovnání se všemi předchůdci jednoznačně nejbezpečnější a také nejvýkonnější limuzínu. Nejnovější „obrněnec“ od Mercedesu.

Nejčerstvější verze S 680 Guard 4Matic zajišťuje odolnost nejen proti střelám ze samopalu ráže 7,62 x 54 R, ale také explozím ručních granátů. Certifikace byla poprvé provedena s pomocí takzvaných biofidelických figurín, které realisticky napodobují lidské tělo. V průběhu testu vypálili do vozu tři sta kulek – aniž by došlo k poškození figurín uvnitř. Scholzovo auto je pevností na čtyřech poháněných kolech, kterou nedokáže rozbít ani 12,5 kilogramu výbušnin.

Implementaci ocelových plátů a dalších materiálů do dveří, střechy nebo do přepážky za motorem a před zavazadlovým prostorem na první pohled neodhalíte, vůz navenek nesmí vzbuzovat zbytečný rozruch. Skla ze čtyř vrstev případné kulky bezpečně uvězní před průnikem do kabiny. Jsou 10 cm tlustá a k jejich ovládání se nepoužívají elektromotorky, ale hydraulický systém. Servopohony pomáhají i při otevírání těžkých dveří. Součástí palubního vybavení jsou modrá světla a rádio, jakož i interkom, samostatný hasicí systém a ochrana před plynovými útoky.

Vůz má hmotnost 4,2 tuny, nedílnou součástí konstrukce jsou dvě tuny pancíře a samotné čelní sklo váží 120 kilogramů. S pomocí dvanáctiválcového motoru s výkonem 450 kW (612 k) dokáže jet rychlostí až 190 km/h a díky speciálním run-flat pneumatikám Michelin PAX může po defektu absolvovat až 30 kilometrů. Výroba jednoho kusu trvá dlouhých 51 týdnů a přijde na téměř 12 milionů korun, tedy dvakrát tolik než Mercedes-Maybach 680.