Pozor na nezajištěné okurky a hever. Náklad může i při malé nehodě zabíjet

Pražská záchranka denně vyjíždí ke spoustě různých dopravních nehod, ročně jich bývají zhruba dva tisíce. V poslední době měli ovšem záchranáři potřebu upozornit motoristy na to, že mnohdy převážejí nezajištěné předměty, jež mohou i při drobné nehodě napáchat hodně škody. V některých případech i smrt.

Smrt i při banální nehodě

Před časem zasahovali pražští záchranáři u dopravní nehody, kdy se srazily tři za sebou jedoucí vozy. Řidič prostředního automobilu měl v kufru volně ležící nářadí, které se při nárazu vymrštilo do přední části vozidla a hever udeřil řidiče do hlavy tak silně, že mu způsobil vážný úraz, kvůli kterému i přes poskytnutou péči zemřel. Šlo přitom o dopravní nehodu, při které by jinak řidič utrpěl s největší pravděpodobností jen lehká zranění.

Tak takto ne. I na krátkou vzálenost musíte vánoční stromek k příčníkům auta upevnit pevným popruhem s ráčnou tak, aby se stromek ani nehnul.

Je potřeba si uvědomit, že volně položené předměty v autě, nejen přímo na sedadlech, ale i v kufru, se během nehody mohou proměnit ve smrtící zbraň. A je jedno, jestli jde o lékárničku, lyže nebo právě část nákupu. Zranění dokonce hrozí i kolemjdoucím, protože při nehodě se předměty po autě, ale i mimo něj, rozlétnou s ničivou silou.

„Čím je vyšší rychlost při nárazu a čím těžší je převážené těleso, tím bývají následky závažnější. Například plná 1,5litrová lahev s vodou se bude při nárazu v rychlosti 50 km/h chovat, jako by vážila přes 20 kilogramů. Při rychlosti 90 km/h to bude už bezmála 40 kilogramů,“ popsali pražští záchranáři.

V těchto dnech by pak na správné zabezpečení nákladu měli myslet hlavně ti, kteří převážejí pneumatiky nebo celá kola po přezutí. I malý náraz je může vymrštit vpřed a třeba právě pro automobilové disky není problém přelomit opěradlo sedadla a vážně zranit posádku.

Zabíjet může i posádka

Použití bezpečnostních pásů je sice nařízeno zákonem, ale řada řidičů či ostatních členů posádky na to často zapomíná. Někteří proto, že přece jedou jen kousek, jiní proto, že jsou jim pásy nepříjemné. Jenomže v autě nejde jen o jejich bezpečnost, ale v konečném důsledku i o život celé posádky.

Je totiž nutné pamatovat na fyzikální zákony, které fungují zcela neomylně i v případě nehody. „Když prudce šlápnete na brzdy nebo narazíte, vaše auto se náhle zastaví, ale vy se budete pohybovat dál, dokud se nezastavíte o čelní sklo, palubní desku nebo chodník. Při prudkém zbrzdění z rychlosti 50 km/h se hmotnost vašeho těla zvýší až šedesátkrát. Člověk o hmotnosti 90 kg tak zvýší svoji hmotnost až na 5,4 tuny. Padesátikilový člověk pak zvýší svoji hmotnost až na tři tuny,“ popsali specialisté z Besipu.

Ve chvíli, kdy takto není připoutaná posádka na předních sedadlech, je dost pravděpodobné, že bude při čelním nárazu vymrštěna z vozu ven. Posádka na zadních sedadlech pak bude odhozena směrem vpřed, kde může minimálně vážně zranit řidiče a jeho případného spolujezdce.