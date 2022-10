iPhone přivolal záchranáře k nehodě. Měla však fatální následky

Novou funkcí šestnácté generace iPhonů, kdy telefon v případě vážné dopravní nehody dokáže sám vytočit tísňovou linku a informovat tak záchranné složky, pokud tak není schopen její účastník učinit sám, myslí Apple zejména na případy, kdy k nehodě dojde mimo zastavěnou oblast a beze svědků. K téměř polovině nejhorších nehod totiž podle manažerky Applu Deidre Caldbeckové dochází právě ve venkovských oblastech a většinou jde o havárii pouze jediného vozidla.

To byl částečně případ i nedělní nehody v Lincolnu v americké Nebrasce. Ve čtvrt na tři ráno zde podle portálu AppleInsider narazil osobní vůz do stromu. Ve voze se nacházelo šest lidí ve věku od 21 do 24 let. iPhone jednoho ze spolujezdců nehodu detekoval a bezprostředně po ní zavolal na tísňovou linku. Náraz probudil i místní obyvatele, kteří začali prakticky okamžitě pomáhat.

Mezi prvními, kteří u havarovaného vozu asistovali, byl i Brad Bartak, na jehož pozemku roste strom, do kterého vůz narazil. Ještě před příjezdem prvních záchranářů zahradní hadicí likvidoval požár motorového prostoru. Navzdory nové funkci iPhonu, tedy bezprostřednímu kontaktování záchranářů a téměř okamžité pomoci místních, měla nehoda fatální následky.

Pět mladíků včetně řidiče zemřelo na místě, šestý člen posádky, čtyřiadvacetiletá žena byla v kritickém stavu převezena do nemocnice. Funkce detekce nehody, která spoléhá na gyroskop s vysokým dynamickým rozsahem, akcelerometr, GPS, barometr a mikrofon, kdy pomocí dat z těchto senzorů pomocí složitých algoritmů zjistí, zda došlo k vážné autonehodě, tak teoreticky mohla stát za záchranou jejího života. Její zranění byla ovšem natolik vážná, že jim později v nemocnici podlehla.

Příčinu nehody policisté nekomentovali, na místní komunikaci však našli stopy po smyku. Ve hře je nejen alkohol za volantem, ale i nepřiměřená rychlosti či nevěnování se řízení. Podle zástupce zdejší policie jde o nejhorší dopravní nehodu v Lincolnu za poslední dobu.

Nehoda ukazuje, že nová funkce iPhonů 14 může být velmi užitečná – mladá žena se díky ní dostala do péče lékařů, v opačném případě by pravděpodobně stejně jako ostatní spolucestující zemřela na místě. Zároveň je však tento incident důkazem, že ve hře je i řada proměnných, tedy okolnosti, které ani Apple svou iniciativou nijak neovlivní.

