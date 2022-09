Revoluční funkce jen pro Ameriku. Nové iPhony dělí svět

Apple udělal v letošní čtrnáctkové řadě asi největší rošádu za poslední roky. Podle očekávání firma představila iPhony jen ve dvou velikostech, ale také v podstatě ve dvou kategoriích. Základní modely iPhone 14 a 14 Plus (označení Plus se tak po letech vrací) jsou jen mírnou evolucí loňských základních modelů. Tou zásadní změnou je tu velikost: Apple zrušil model mini a namísto něj přidal právě model Plus. Zatímco základní iPhone 14 má displej s obvyklou úhlopříčkou 6,1 palce, model Plus dostal úhlopříčku 6,7 palce, jako doposud měly jen nejdražší typy Pro Max.

Tato základní dvojice iPhonů pak volí zajímavý přístup v boji s inflací. Apple model 14 oproti odpovídající loňské „třináctce“ v dolarových cenách nezdražil (začíná na 799 dolarech), ale meziročně také zvolil pomalejší tempo vylepšování telefonu. Novinky základní řady 14 mají loňský čipset A15 Bionic a vylepšení přináší jen v některých oblastech. Třeba dvojitý foťák dostal u hlavního snímače větší čip, který však zůstal u dvanáctimegapixelového rozlišení. Čelní foťák má stejné rozlišení, ale poprvé disponuje automatickým ostřením. Apple u fotoaparátů slibuje viditelné zlepšení především díky schopnosti zachytávat více světla, v praxi ovšem nejspíš půjde o povinné mezigenerační vylepšení.

Displej obou základních modelů má nadále klasický výřez. Rozměry, použitými materiály i celkově designem tak letošní iPhony 14 a 14 Plus odpovídají loňskému základu, Apple prostě jen přidal větší provedení. Na první pohled je to tedy asi nejmírnější evoluce, kterou Apple mezigeneračně u iPhonů provedl.

Satelit jen doma

Přesto jsou tu novinky, které můžeme označit za revoluční. Jenže Apple si je nechá jen pro domácí americký trh, případně pro sousední Kanadu. Alespoň prozatím. Velkou novinkou všech nových iPhonů je totiž možnost satelitní komunikace. Apple do všech nových iPhonů řady 14 (tedy i modelů Pro) implementoval řešení, které umožňuje provozovat nouzovou textovou komunikaci přes satelity. Jde v podstatě o SMS, které namísto sítí operátora putují satelitní sítí. Aplikace v telefonu uživatele navede k navázání spojení: telefon je potřeba poměrně přesně namířit k satelitu, se kterým se může spojit. Komunikace pak může být obousměrná a má sloužit třeba k přivolání pomoci z míst, kde není klasický mobilní signál. Přes satelit takto ovšem půjde i sdílet polohu třeba se svými blízkými.

Apple upozorňuje, že přenos zpráv může být pomalý. V místech s jasným výhledem na oblohu může odeslání trvat asi 15 sekund, mezi stromy ovšem klidně i několik minut. Služba bude vyžadovat předplatné, nicméně uživatelé iPhonů 14 ji budou mít od jejího spuštění letos v listopadu na dva roky zdarma. A zatím bude vše fungovat právě jen v USA a Kanadě. Z nových bezpečnostních funkcí nových iPhonů se tak mohou uživatelé v Česku (a celé Evropě) těšit „jen“ na automatickou detekci dopravní nehody, díky které by měl telefon automaticky v případě takové kolize volat tísňovou linku 112.

Druhou novinkou, kterou si Apple nechává jen pro domácí trh, jsou iPhony bez SIM slotu. Modely 14 bude v USA prodávat jen ve verzi s podporou eSIM, klasického šuplíčku se zbaví. Na ostatních trzích nicméně budou k dispozici telefony s klasickým slotem na SIM jako doposud, přičemž podpora eSIM tu samozřejmě bude také. Klasická SIM je u nás pořád jistějším řešením, takže nad absencí této inovace nijak nesmutníme, ale ukazuje to mimo jiné to, jak technologické firmy čím dál víc svět dělí na různé skupiny více či méně privilegovaných uživatelů.

Dražší modely jsou jiné

Výše zmíněných inovací si v našich končinách neužijí ani uživatelé dražší dvojice novinek, modelů 14 Pro a 14 Pro Max. Ty přímo navazují na loňské modely 13 Pro a 13 Pro Max, oproti základním provedením nicméně přináší přeci jen výraznější posun vpřed. U telefonů opět Apple zachoval proporce a základní design, podle očekávání se však novinky řady Pro zbavily obřího výřezu v displeji a nahradily ho méně dramatickou sestavou průřezů. Apple se navíc průřezy rozhodl zajímavým způsobem využít.

Modely 14 Pro a 14 Pro Max totiž dostaly funkci nazvanou Dynamic Island. Jde v podstatě o jakési rozšířené akční notifikace, nebo akční panely, které mohou z „ostrova“ průřezů vyrůst. Pro každou aplikaci, notifikaci nebo akci mohou mít jinou velikost a podobu, vše však vypadá velmi elegantně a plynule a funkce má usnadňovat multi-tasking. Jednoduše pomocí ní půjde řešit některé věci, aniž by uživatel musel opustit právě spuštěnou aplikaci. Sami jsme na tuto novinku v praxi hodně zvědaví, vypadá to na zajímavé využití klasického průstřelu. Apple je tak sice v zavádění samotného průřezu displeje místo výřezu vůči konkurenci v obřím zpoždění, ale v praxi toto řešení opět obohatil něčím neobvyklým.

Modely Pro mají i další vylepšení. Displeje jako takové jsou lepší, maximální jas může dosahovat hodnoty až 2 000 nitů a poprvé u Applu je tu funkce always-on s možností zobrazení údajů a notifikací na zamčené obrazovce telefonu. Celek také pohání nový procesor Apple A16 Bionic, který je vyráběn 4nm technologií a kromě rekordního výkonu slibuje i rekordně nízkou spotřebu energie.

Vylepšení se dočkaly také fotoaparáty novinek. Hlavní foťák modelů Pro má teď rozlišení 48 megapixelů a opět o něco větší čip. Apple, stejně jako konkurence, využívá spojování pixelů, telefon tedy spojí čtyři pixely do jednoho, výsledkem opět budou dvanáctimegapixelové fotky jako doposud. V režimu ProRAW ovšem Apple umožní fotit na plných 48 megapixelů. A obecně slibuje velký nárůst foťáků ve schopnosti sbírat světlo. U zoomu překvapivě Apple vystihuje jen nový dvojnásobný zoom, který využívá středových 12 megapixelů z hlavního 48megapixelového snímače. Trojnásobný zoom teleobjektivu zůstává zachován stejně jako jeho dvanáctimegapixelové rozlišení, dvanáct megapixelů má i inovovaný širokoúhlý foťák, který slibuje třeba lepší makro snímky.

Čeští zákazníci ovšem budou muset kvůli těmto inovacím sáhnout pořádně hluboko do kapsy. I modely Pro mají v dolarech shodnou cenu jako loňské typy při jejich uvedení na trh, jenže dolar mezitím dramaticky posílil. Základní iPhone 14 tak stojí 26 490 korun, model 14 Plus vyjde na 29 990 korun. Model 14 Pro startuje na 33 490 korunách a pro Max vyjde nejméně na 36 990 korun. Varianta s rekordním úložištěm o kapacitě 1 TB pak bude stát neuvěřitelných 53 490 korun. Rozboru cen a jejich porovnání s loňskými modely se budeme detailně věnovat v samostatném článku.