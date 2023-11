Matýsek slaví pětadvacetiny, korejský gigolo českých penzistek

Oblíbený dopravní prostředek pro nenáročné, ale i roztomilý módní doplněk letos slaví 25 let. Daewoo Matiz pomohl zakořenit jméno jihokorejské značky Daewoo do povědomí lidí v Česku a v řadě koutů světa se vyráběl pod různými názvy. Plnil roli kabelky do města, ale mnohdy i rodinného auta. Speciální verzí se vozila i majitelka nejkrásnějšího pozadí v Nizozemsku.