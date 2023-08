Tajný tip na bazarový lowcost. Zapomenutý chevrolet shánějte benzinový

Někde Orlando skončilo už po třech letech. Nabídka na trhu ojetin je tak poměrně malá a je to rozhodně škoda. Levné prostorné MPV s jednoduchou technikou budou početné rodiny s omezeným rozpočtem vždycky hledat.

Ačkoli se Orlando neprodávalo ve velkém, tak u nás si pár zákazníků našlo. Úplný základ stál pod 370 tisíc Kč, diesel přišel na 420 tisíc. Za půl milionu jste mohli mít sedmimístné MPV se silným dieselem, bohatou výbavou a automatem. Srovnatelně vybavená a méně prostorná Octavia Combi s motorem 2.0 TDI stála už hodně přes 600 tisíc. A to byl dostatečný argument, aby Orlando někteří zkusili. Navíc technika příbuzná s opely (a některými známými korejskými vozy) slibovala, že by se servisem do budoucna nemusel být takový problém.