Je málo automechaniků. Výroba elektrické Škody Citigo vázne, chybí baterie

„Otázkou je, co máme za sebou. Patříme ovšem k premiantům v Evropě,“ komentuje průběh koronavirové pandemie v Česku Vlček.



Květnové a červnové bilance prodejů nových aut budou ovšem podle Vlčka zkreslené. Po opětovném rozjezdu výroby po odstávce totiž fabriky dohánějí zpoždění v produkci. Dnes se tedy v registru nově objevují vozy, které byly naobjednané už před pandemií a měly být vyrobené a dodané v uplynulých měsících. Přesná čísla ukazující aktuální stav trhu se tedy ukážou až poté, co se řetězec objednávek, výroby a dodávek stabilizuje, což bude ještě několik týdnů trvat.

Luboš Vlček, ředitel Škoda Auto Česká republika

Celosvětový trh se podle současných odhadů letos propadne o pětinu zhruba na 64 milionů aut (původní odhad byl 79,5 milionu aut). Příští rok by se měl zlepšit, nicméně prodeje nedosáhnou úrovně roku 2019. V Evropě by mohl být pokles mezi 20 a 25 procenty, více postižené budou země na jihu kontinentu a Velká Británie. Na úroveň roku 2019 se v případě nejlepší možné varianty vývoje celosvětový trh dostane v roce 2022, cituje z prognóz Vlček a zdůrazňuje, že celkový pokles trhu není zapříčiněný jen koronavirovou pandemií. Kromě tradičního prvku nezaměstnanosti, inflace a míry úrokových sazeb ještě v Česku ovlivňují chuť nakupovat ceny a směnný kurz koruny.

Za pět měsíců český trh klesl o 30,3 procenta na 74 258 vozů. „Škoda na českém trhu zaznamenala za pět měsíců pokles o 22 procent, a zvýšila tak tržní podíl na téměř 40 procent. Za celý letošní rok chceme mít víc než třetinu trhu,“ uvedl Vlček. Klíčové je podle něj samozřejmě rozjet flotilové prodeje, které v Česku tvoří 72,4 procenta trhu. Šéf českého zastoupení Škody si ovšem všímá, že mnohem lépe se aktuálně zotavuje trh u soukromé klientely. To lze vysvětlit tím, že tato část trhu je mnohem menší a vzhledem k tomu, že prodejci přistupují k slevám na již naskladněná auta ve snaze alespoň něco prodat, se právě nyní zákazníci dynamičtěji rozhodují ke koupi. Firmy naopak začínají se svými leasingovými společnosti často vyjednávat o prodloužení doby operativního leasingu a odložení obměny vozového parku.

Skutečný propad českého trhu bude podle Vlčka nižší, protože od loňského roku je nutné odečíst například reexporty nových vozů do zahraničí a krátkodobé leasingy, které tvořily asi patnáct až dvacet tisíc vozů a letos se téměř nevyskytují.

Český trh

Vlček odkryl zajímavou matematiku zákulisí českého trhu s vozy. V rekordním roce 2017 se v Česku prodalo přes 270 tisíc aut, rok nato to bylo přes 260 tisíc a loni o dalších deset tisíc míň. Ovšem v tomto objemu jsou vždy „schované“ právě i vozy, které ihned po prodeji zamířily do zahraničí. Tento objem postupně klesal až na dnešní předpokládanou „nulu“. Reálně se tak na český trh v uplynulých letech umístilo asi 220 až 225 tisíc aut. Stejně jako v zahraničí, také v Česku tvoří většinu trhu flotilové prodeje (do firem). V ČR je to aktuálně přes 70 procent trhu. Vzhledem k tomu, že Škoda má na tuzemském trhu dominantní postavení, drží asi 40procentní podíl (za prvních pět měsíců letoška 41,3 procenta), znamená to, že v loňském roce prodala asi 90 tisíc škodovek, z toho tedy soukromým (tzv. „retailovým“) zákazníkům přibližně 20 tisíc aut. Podle Vlčka asi polovinu z nich koupili zákazníci, kteří si nové auto kupují zřídkakdy, často poprvé a naposledy (pravděpodobně „na důchod“).

Ostatní lze podle šéfa české značky označit za bohaté, kteří si pro novou škodu (nebo obecně auto) jdou pravidelně každých pět až osm let. To vlastně dobře popisuje realitu českého trhu: v desetimilionové zemi si nové auto koupí ročně přinejlepším 50 tisíc lidí, ovšem těch, kdo pro něj jdou opakovaně a platí „za své“ je z toho asi polovina. Samozřejmě jsou i ve flotilových prodejích schované vozy používané soukromě, typicky auta koupená „na IČO“ – druhé vozy v rodinách podnikatelů, vozy lékařů, advokátů apod. Ovšem je třeba dodat, že k nákupu zákazníky v těchto případech svádí často hlavně systém odpisů a daňových a dalších zvýhodnění. Kdyby je měli lidé platit ze svého rodinného rozpočtu a ne „na firmu“, nakupovali by pravděpodobně jinak.

Zlevňovat se nebude, právě naopak

Strukturu prodejů Škody prý koronavirus nezměnil. Automobilka tak neplánuje upravovat tuzemskou cenovou politiku a uvádět levnější, méně vybavené varianty (výjimkou je Octavie, která až v následujících týdnech dorazí v nejzákladnější verzi za 457 tisíc). „O auta do 250 tisíc nemají naši zákazníci v Česku zájem. I Fabie se prodávají hlavně ve vyšších výbavách s cenou nad tři sta tisíc,“ ilustruje Vlček.

Kvůli nákladům na vývoj nových vozů, které mají plnit stále přísnější emise, ceny nových aut navíc dále porostou. Škoda již ceny upravila. „Ceny nemohou jít dolů. Ten tlak na náklady je obrovský a navíc jsme v oboru s nízkou marží,“ dodal Vlček, podle kterého rostou především náklady na opatření v boji za snižování emisí. „Konvenční (spalovací – pozn. red.) motory zůstanou. Konvenční motor není na konci s potenciálem dalšího snižování emisí,“ myslí si Vlček a dodává, že značky koncernu VW netlačí na to, aby se snižovaly cíle na redukci emisí CO 2 v Evropě. „Je to už rozjetý vlak, který nelze zastavit,“ komentuje.

Škoda se aktuálně na českém trhu intenzivněji zaměřila na online nabízení aut a také na program prodeje ojetin, ve kterém už podle Vlčka v uplynulém roce s 52 tisíci prodanými auty předstihla dlouholetého leadera AAA Auto. Česká zastoupení automobilek koordinovaně v rámci Svazu dovozu automobilů (SDA) nyní tlačí u státní správy na digitalizaci prodejního a servisního postupu, aby bylo mimo jiné jednodušší a rychlejší auto přihlásit a převádět v registru vozidel. „V tomto jsme například pozadu za Slovenskem,“ zmiňuje Vlček.

Nejsou lidi

Luboš Vlček zmiňuje výhled na velký problém v servisech zapříčiněný nedostatkem kvalifikovaných automechaniků. Klesá i počet živnostníků opravujících auta. S ohledem na to, že se v nadcházejícím období budou nová auta kupovat méně, se dá čekat, že majitelé budou udržovat ta stará. To znamená nárůst poptávky po servisních službách. Podle Vlčka Škoda v Česku očekává nárůst práce pro servisy o patnáct až dvacet procent v následujících dvou letech.

„Už dnes je čekací doba do servisu v případě mechanických prací v řádu dní a u klempířských prací až čtrnáct dní,“ uvádí Vlček. Infrastruktura v podobě vybavených moderních servisů existuje, ovšem „nejsou lidi“. „Některé servisy jedou na dvě směny,“ říká Vlček, podle kterého se i přes úzké propojení s učňovskými středisky nedaří zachytávat servisům čerstvé absoloventy v dostatečné míře.

Chybí baterie pro elekrické Citigo

Škodě se zatím daří téměř plnit plán snižování emisí CO 2 . V rámci vozů prodávaných v ČR jí patří druhá příčka. Pomáhá jí elektrické Citigo, hybridní Superb, vozy Karoq a Scala na CNG, které doplní v druhém pololetí i Octavia. Ta se navíc objeví také v hybridní verzi. Superb samotný například drží ve své kategorii nadpoloviční podíl na prodejích (společně s Volkswageny Passat a Arteon pak mají 75 procent trhu, 95 procent jejich prodejů tvoří nákupy firem). Fabia je na 48 procentech mezi malými vozy, Scala drží 54 procent, Kamiq 28 procent mezi malými SUV.