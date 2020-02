Auta už zdražují o desítky tisíc kvůli pokutám za emise

Plnění emisních cílů se počítá podle průměru emisí za celou flotilu vozů vyráběných výrobcem. Pokuta činí 95 eur za každé prodané auto a gram emisí nad limit, evropský průměr je 95 gramů na km (ovšem výpočet je mnohem komplikovanější – čtěte zde).



Průměr se automobilky snaží snížit vozy s úspornějšími spalovacími motory, ale i zařazením hybridů a elektromobilů do nabídky.



Průměrná hypotetická výše pokuty vychází podle analýzy České spořitelny například u Škody Auto na 57 000 korun a u Hyundai na 70 000 korun na prodaný vůz. Nejnižší pokuta vychází u Toyoty na 17 800 korun, nejvyšší by platilo Porsche, kde by sankce překročila 208 000 korun.

„Škodovky budou muset snížit emise o dvacet procent, vozy Hyundai dokonce o dvacet čtyři procent,“ uvedl analytik České spořitelny Radek Novák.

Své ceníky už některé automobilky reálně upravují. Subaru, které má svůj evropský flotilový průměr velmi vysoký, už zdražilo. „Pokuty za nadlimitní emise se sledují u registrované flotily od 1. ledna 2020 a překročení je v odpovědnosti výrobce. V reakci na to pak může dojít ke zdražení produktu z jeho strany, aby si alespoň částečně připravil prostor pro pokrytí pokut. Subaru kvůli tvrdošíjnému postoji s dodávkami všech specifikací osobních vozů z pohledu bezpečnosti rovnou s pohonem všech kol v základu má emise vyšší a tudíž kalkulované pokuty jsou poměrně drastické. Průměrný nárůst cen je v řádu nižších desítek tisíc,“ uvádí pro iDNES.cz Zdeněk Zikmund z českého zastoupení značky.



Upozorňuje ovšem, že jen jednoduše porovnat loňský a letošní ceník v mnoha případech nelze, protože došlo k úpravám ve skladbě specifikací, které byly zároveň obohaceny o nové prvky či přijel celý nový model, jež má zahýbat modelovým mixem ve prospěch specifikace s nižší spotřebou, tedy i emisemi. Je třeba dodat, že ani takový nárůst ceny pokutu za emise rozhodně celou nepokryje.

Importéři volí různé přístupy k řízení prodejů tak, aby se alespoň přiblížili požadované hladině emisí. Nejobvyklejší postup je, že kromě zvýšení cen, které ovšem musí být ještě únosné pro zákazníka, na pokuty přispěje ze své marže také dealer a importér, případně je nařízený modelový mix prodeje.

Mazda v novém ceníku pro letošní rok už zdražila o různé částky, klíč přibližně odpovídá úrovni CO 2 a z ní vyplývající europokuty. Markéta Kuklová, mluvčí českého zastoupení značky ovšem upozorňuje, že ještě celý následující kvartál budou mazdy prodávat za loňské ceny. V průměru o deset tisíc dražší jsou v ceníku platném od ledna vozy Mitsubishi, importér tak přistoupil k zvýšení cen s novým modelovým rokem.

Řada automobilek potichu zdražila už v prosinci, některé další pak od Nového roku. Zdražení je podle verze většinou od tří do dvaceti tisíc korun.

Průměrné emise CO 2 v Evropě se v roce 2018 pohybovaly kolem 120,4 gramu na kilometr. O deset let dříve to bylo okolo 160 gramů. Emisní limity zatím žádná země neplní. Nejnižší má podle údajů z roku 2018 Nizozemsko se 105,5 gramu, Česko má průměr kolem 125,6 gramu. Aby Česko plnilo emisní cíle, muselo by se v tuzemsku v roce 2025 prodávat 21 procent aut na elektřinu.



V případě, že by automobilky emisní limity u nově vyrobených vozů do konce roku nesnížily, hrozily by jim obří pokuty. Například kdyby na trh uváděly vozy produkující stejné množství emisí jako v roce 2018, musely by na pokutách Evropské komisi zaplatit 36 miliard eur.

„Většinu evropských automobilek by to stálo značnou část jejich ročního zisku. Domácí automobilky by na tom byly ještě o něco hůře. Například Škoda Auto by musela odepsat 110 procent provozního zisku, a celosvětový čistý zisk Hyundai by klesl o 117 procent,“ vypočítává analytik České spořitelny Radek Novák.



Nástup elektromobilů, které mají průměrné emise snížit, by ohrozil zhruba dvacet procent tuzemských dodavatelů dílů do aut, protože jimi vyráběné součástky pro motor a hnací ústrojí budou nahrazovat elektromotory a baterie.



„Dopady pocítí zejména výrobci dílů, jež jsou součástí spalovacích motorů a hnacího ústrojí vozidel. Tyto díly totiž v osobních vozech u elektromobilů nahradí elektromotory a baterie, které v současné době automobilky nakupují převážně od asijských výrobců,“ upozorňuje Radek Novák.

V sektorové databázi dodavatelů české Agentury pro podporu podnikání a investic (CzechInvest) bylo na začátku ledna 2020 registrováno 870 dodavatelů automobilového průmyslu. Jejich celkový obrat za rok 2018 dosáhl 1 358 mld. Kč. Z analýzy těchto firem vyplývá, že dodavatelé dílů pro motor a hnací ústrojí se na celkovém počtu dodavatelských firem automobilového průmyslu v ČR podílejí zhruba 19 % (169 firem) a na celkovém obratu přibližně 18 % – jejich souhrnný obrat dosahuje 237 miliard Kč ročně.

Pokud by se však automobilkám v příštích letech nepodařilo prodeje elektromobilů rozjet, ať už z technických důvodů nebo kvůli nedostatečnému zájmu zákazníků, nebyla by to pro českou ekonomiku velká katastrofa. „Poklesem výroby aut v celé Evropské unii o 10 % by česká ekonomika skrze nižší přímé i nepřímé vývozy aut a dílů přišla o 43 miliard Kč. Celkový dopad na ekonomiku by byl 0,6 HDP,“ shrnuje hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.