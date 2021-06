Autonovinky týdne: nejrychlejší SUV, porsche bez křídla a vodíkový offroad

Nejrychlejší SUV na Nürburgringu

Obvykle bývá čas na Severní smyčce Nürburgringu vypovídající o schopnostech sportovních aut. Musíme si ovšem zvyknout na to, že zákazníci a tedy i automobilky za sportovní považují i některé verze svých SUV. Posledním důkazem je Porsche, které vyslalo na slavný okruh svého testovacího jezdce Larse Kerna v lehce kamuflované, nicméně sériové podobě nové generace modelu Cayenne. Ten 20,832 km dlouhý okruh objel v čase 7:38,925 a zapsal tak nový cayenne co by rekordmana v kategorii SUV, off-road, van a pick-up.

„Nejprve jsem se chtěl po pár metrech otočit a ujistit se, že opravdu sedím v prostorném SUV,“ řekl po rekordním pokusu Lars Kern. „Neuvěřitelně přesné řízení a stoicky klidná zadní náprava mi dala hodně důvěry v auto v sekci Hatzenbach. Na obou horizontech Pflanzgarten obvykle kola ztratí kontakt s povrchem trati, ale cayenne má dlouhý zdvih tlumičů a vše bylo klidné.“

Rekordní vůz vycházel s Porsche Cayenne Turbo Coupé, byl ovšem vybaven závodní sedačkou a bezpečnostním rámem. Obutý byl do 22“ pneumatik Pirelli P Zero Corsa speciálně vyvinutých pro nový cayenne a které bude tento model standardně dostávat. Čas byl zajet 14. června v 11:31, teplota trati byla 46 °C, teplota vzduchu 23 °C.