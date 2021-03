Honba za výkonem nekončí. Nová nejrychlejší auta jsou zase o něco rychlejší

Klasické sporťáky to mají na první pohled spočítané. Mají silné motory, a tedy vysokou spotřebu paliva a emise CO 2 . To jim nesvědčí v souboji automobilek s flotilovými limity a v mnoha zemích přidává extrémní daňovou zátěž. Automobilkám ale jde také o prestiž a nejbohatší zákazníci si navzdory daňovým penalizacím rádi dopřejí. Kategorie, která je zdánlivě první na odstřel, tak naopak posouvá možnosti techniky zase o něco dál.



Proto tu máme nejvýkonnější BMW s benzinovým motorem všech dob. Možná další takové už nevznikne, možná nás před emisní normou Euro 7 a postupným zákazem benzinových aut čeká ještě posledních několik evolučních stupňů. Pak je tu další supervýkonné porsche s atmosférickým motorem – většina produkce značky má už přeplňované motory a v nabídce je i několik elektromobilů a plug-in hybridů. Vedle toho ale Porsche stále hodlá nabízet i klasiku.

To samé platí poněkud překvapivě i pro Lexus, který se vytasil s novým osmiválcovým modelem. Ten ale bohužel v Evropě už nenabídne – i to je jedna z možných cest do budoucna. V Evropě budeme moci jen snít, v jiných částech světa se ale atraktivní auta budou prodávat i nadále. A nejnovější počin Gordona Murraye ukazuje, že když máte na pořízení auta stamiliony, jediným skutečným limitem je míra technického pokroku.