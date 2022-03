Omrkli jsme elektrický Fisker Ocean. Cenou jde proti Škodě Enyaq

Ceny Fiskeru doma v USA vypadají docela lákavě, ale tak to z pohledu zpoza oceánu bývá u mnoha aut. V Evropě obvykle ceny dramaticky vyrostou, ale Fisker Ocean je v tomto ohledu zajímavou výjimkou. Firma totiž oznámila, že například v Německu bude základní cena modelu Ocean s výbavou Sport činit 41 560 eur, v přepočtu tedy asi 1 050 000 korun.

Je to cena s DPH, což znamená, že Fisker v Evropě nebude výrazně dražší než doma v USA. Tam totiž stejný základní model startuje na částce 37 499 dolarů, což je 840 000 korun, ale bez místních daní – a kdybychom k této ceně připočetli německou 19% DPH, dostaneme se v podstatě na rovný milion korun. Důvod, proč jsou si americká i evropská cena auta až nečekaně blízké, je v tom, že se vůz bude vyrábět v rakouské továrně Magna-Steyr – je to tedy vlastně evropský výrobek importovaný do USA.

Zároveň to znamená, že se Fisker svou cenou docela podbízí. Je třeba levnější než u nás aktuálně nejlevnější Škoda Enyaq iV ve výbavě Loft, s baterií o kapacitě 62 kWh s dojezdem 411 kilometrů a elektromotorem s výkonem 132 kW, která vyjde na 1 124 900 korun. U Fiskeru by zákazníci měli za nižší cenu získat rovněž vůz s pohonem pouze předních kol, ale vyšším výkonem (asi 275 koní), dojezdem 440 kilometrů a také zajímavými prvky výbavy, jako je třeba digitální vnitřní zpětné zrcátko.

Zní to hodně lákavě, na druhou stranu je nutné dodat, že Fisker je v podstatě stále startup, který nikomu ještě žádné auto nedodal a že k tomu třeba vůbec dojít nemusí. Firma také zatím detailně neoznámila jak má fungovat její prodejní a servisní síť a chybí i řada dalších důležitých detailů. Navíc oznámená cena může za dva roky, kdy se nejspíš základního provedení dočkáme, vypadat úplně jinak. Každopádně mezi středně velkými SUV teď vypadá Ocean jako zajímavá volba.

Evropskou cenu vyšších výbav Ultra a Extreme zatím Fisker neoznámil, ale nejspíš se tedy opět nebudou příliš lišit od těch amerických s připočtením DPH. Prostřední verze Ultra s dojezdem asi 610 kilometrů a pohonem všech kol má v USA stát 49 999 dolarů, což by při přepočtu podobném jako u základní verze Sport (počítáme opět s německou DPH) mohlo znamenat cenu něco přes 1,4 milionu korun.

Špičková verze Extreme s dojezdem 630 kilometrů má v USA stát 68 999 dolarů, tady by to tedy mohlo být něco pod dva miliony. To už je hodně velký skok, zákazníci dostávají auto napěchované podstatně větším množstvím techniky a výbavy. Stejně má „doma“ stát i úvodní edice Fisker Ocean One omezená na 5 000 vozů.

Právě v tomto provedení Fisker auta na výstavišti v Barceloně vystavoval. Díky obřím 22palcovým kolům (se zajímavými aerodynamickými kryty z recyklovaného materiálu) nevypadá středně velké 4 775 mm dlouhé SUV nijak giganticky, přesto působí docela mohutným dojmem. Jaká kola mají dostat nižší výbavy Ultra a Sport, to opět zatím Fisker neuvádí.

Design je poměrně svébytný, Fisker Ocean si jen tak s jiným modelem nespletete. Auto má spoustu různých vychytávek, včetně hodně inzerovaného California Mode, který umožní snadno otevřít všechna okna vozu (včetně zadních okének za dveřmi a okna v pátých dveří) a panoramatickou střechu a umožnit tak jízdu téměř jako v kabrioletu. V základní verzi Sport tento režim zákazníci nedostanou, kdo ho bude chtít, musí připlatit nejméně za provedení Ultra.

Fisker Ocean jsme si bohužel nemohli prohlédnout více zblízka. Do interiéru vozu totiž automobilka primárně pouštěla ty, kdo si již Ocean zarezervovali. Z mírného povzdálí se interiér zdá být vcelku prostorný, ale rekordy asi trhat nebude.

Ani zavazadlový prostor nepůsobí, jako že by měl být kdovíjak rekordní, byť některá data na internetu hovoří o kapacitě asi 566 litrů s nainstalovanou podlahou a až 708 s vyjmutou podlážkou. Je však možné, že podobně jako celé auto kufr trochu klame tělem: Fisker Ocean prostě na první pohled působí jako kompaktnější auto, než o čem hovoří jeho rozměry (4 775 × 1994,5 × 1 631 mm, rozvor 2 921 mm).

První auta by se k zákazníkům v Evropě mohla dostat zhruba za rok. Prozatím Fisker nadále přijímá rezervace, zákazník musí složit zálohu 250 dolarů. Fisker má v plánu v Evropě prodávat 60 000 kusů modelu Ocean ročně, to ale nejspíš nebude číslo, kterého by dosáhl v prvním roce nebo dvou. Na některá provedení auta si tak zákazníci počkají ještě docela dlouho: první se pravděpodobně začnou vyrábět dražší verze, na ty levnější dojde až později.