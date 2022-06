Auty opilý Dán a jeho velkolepý elektrický flám

Fisker Karma bylo jedno z nejexotičtějších aut, které se kdy objevilo v síti autocenter AAA Auto. Černý sedan z roku 2013 s unikátním pluginhybridním pohonem a necelými dvanácti tisíci najetými kilometry se prodal za 1,2 milionu korun.

Auto s původní cenovkou kolem tří a půl milionu korun nový majitel po koupi odvezl z Česka. AAA Auto jedinečný vůz vykoupilo v roce 2016, nového majitele našel v únoru 2017.

Karma je dítětem Henrika Fiskera. Star mezi designéry žije s hlavou v oblacích, ale nohama stojí pevně na zemi. Na rozdíl od „ajťáka“ Muska je Fisker rozhodně větší „autař“. Již na začátku milénia vycítil rostoucí zájem o ekologicky zaměřené luxusní vozy, ale nevyhnul se kvůli tomu řadě problémů.

Henrik Fisker (58) má nejen strategické myšlení, navíc ve světě designu patří k respektovaným osobnostem. Na své výplatní listině ho měly Ford a BMW, ale pracoval i pro jiné firmy, například i pro Teslu.V rodném Dánsku se Fisker zamiloval do aut. Když jednou jel v otcově Saabu 96, kolem projelo Maserati Bora a udělalo na něj velký dojem. Tento moment ho nasměroval na cestu automobilového designéra. „Jako většina malých kluků jsem kreslil auta. Dříve nebo později z toho vyrostli, já ale nikdy,“ řekl jednou.

Fisker vystudoval Art Center College of Design ve švýcarském Vevey a v roce 1989 začal pracovat v BMW Technik, v centru pokročilého designu mnichovské automobilky. V BMW nakonec Fisker strávil 12 let a udělal si jméno koncepčním vozem Z07, ze kterého se v roce 1999 stal „bondovský“ roadster Z8. „Nepodobal se ničemu, co BMW v té době vyrábělo, ale ohlížel se zpět na dědictví společnosti, i když přitom hleděl do budoucnosti. Inspirací mi bylo BMW 507,“ řekl v jednom z rozhovorů Fisker. „Úkolem bylo, jak by to auto vypadalo, kdyby se vyvíjelo jako Porsche 911. Proto má ten lehce retro vzhled.“

V roce 2001 Fisker odešel do Ford Motor Company, kde se stal designovým ředitelem v automobilce Aston Martin. Jeho první prací bylo dokončit model DB9, který rozpracoval předchůdce Ian Callum. Při práci na DB9, stejně jako na Z8, Fisker čerpal z legendárního dědictví a nejkrásnějších vozů svého zaměstnavatele. Inspirací mu byl zejména model DB4 GT Zagato. Navrhl i model V8 Vantage, od roku 2005 vedl Global Advanced Design Studio.

Na vlastních nohách

Poté, co Fisker odešel od Fordu, se v roce 2005 postavil na vlastní nohy a společně s Bernhardem Köhlerem, se kterým pracoval u BMW a Aston Martinu, v Kalifornii založil firmu Fisker Coachbuild. Šlo o určitý anachronismus, návrat do dob, kdy specializovaní karosáři stavěli na podvozky speciální karoserie. Prvním výtvorem byl Fisker Tramonto, což byl roadster postavený na základě Mercedesu SL, dalším potom Fisker Latigo CS, pro změnu překarosované kupé BMW řady 6. Při ceně 300 000 dolarů šlo o poměrně drahé vozy. Hollywoodská smetánka však nouzí rozhodně netrpěla.

Menší hybridní sedan Fisker Atlantic s poloviční cenou Karmy se měl vyrábět v počtu 100 000 kusů za rok. Bankrot firmy tento projekt poslal do koše.

V roce 2007 Fiskerova karosárna založila společně s firmou Quantum Technologies společnost Fisker Automotive pro stavbu plug-in hybridů. K myšlence zaměřit se na elektrifikovaná auta možná Fisker dospěl poté, co se podílel na vývoji Tesly Model S. Americká firma následně dánského designéra zažalovala kvůli tomu, že okopíroval její know-how. Soud však námitky neuznal. Fisker tedy elektrickou myšlenku dále rozvíjel. V té době navrhl mimo jiné i německé kupé Artega GT.

Velkou událostí v roce 2008 bylo představení excentrického Fiskeru Karma, který se jakožto první luxusní elektrický vůz s prodlouženým dojezdem na světě stal rychle miláčkem hollywoodské smetánky. Pořídil si ho například herec Leonardo DiCaprio či kanadský zpěvák Justin Bieber.

Sedan Karma s třímetrovým rozvorem a 22“ koly byl ve skutečnosti spíše jakýmsi čtyřdveřovým kupé, umožňujícím boháčům svézt se na ekologické vlně, aniž by byli nuceni slevit z luxusu a exkluzivity.

Mnohé jiné ovšem odrazoval v té době velmi neobvyklým spojením elektrického pohonu a čtyřválcového spalovacího motoru. Celebrita mezi automobily, o níž a jejím stále odkládaném vývoji a dětských nemocech byly popsány stohy papíru, se vyráběla u finské firmy Valmet, ale oproti původním plánům s velkým zpožděním až od března 2011. Později ho mělo následovat i odvozené kombi Surf a také menší hybridní sedan Atlantic. Fisker ho plánoval vyrábět v počtu 100 000 kusů za rok. Jeho cena by měla začínat na 50 000 dolarů, tedy polovině ceny Karmy. Nakonec k jeho realizaci nedošlo. Vznikl i kabriolet Karma S „Sunset“, ani ten se však do výroby nedostal.

Problémy americké firmy způsobené bankrotem dodavatele baterií A123 nakonec donutily Fiskera k odchodu z firmy. V říjnu 2012 totiž hurikán Sandy zaplavil a zničil celou zásilku 338 modelů Karma pro evropské zákazníky. Šestnáct aut shořelo, protože mořská voda způsobila zkrat v řídicí jednotce v jednom autě a silný vítr rozšířil výsledný požár na 15 dalších.

V březnu 2013 Henrik Fisker po neshodách s vedením firmy ohledně obchodní strategie z Fisker Automotive odešel. Ponechal si však logo a ochranné známky Fisker. Původní společnost se poté po bankrotu dostala do rukou čínské společnosti Hybrid Technology LLC, přejmenovala se na Karma Automotive a nadále pokračuje ve výrobě modelu Karma pod označením Revero. Na jeho bázi dokonce italské studio Pininfarina navrhlo krásné Gran Turismo.

V roce 2016 se Fisker připojil k firmě VL Automotive bývalého místopředsedy General Motors Boba Lutzr a průmyslníka Gilberta Villarreala, která do sedanu Karma montovala osmiválec 6,2 l z Chevroletu Corvette ZR1 a nabízela ho jako VL Destino. Vznikla společnost VLF Automotive, jejímž dalším výtvorem se stal Force 1 V10, což byl pro změnu Fiskerem překarosovaný Dodge Viper. Šlo však o kusovou produkci a Henrik Fisker se chtěl zaměřit spíše na větší objemy.

Pro rodinu i pro papeže

V říjnu 2016 proto tento Dán založil další společnost na výrobu elektrických vozidel s názvem Fisker Inc. s původním logem a o rok později představil předobraz luxusního elektrického sedanu EMotion. K výrobě zatím nedošlo, neboť dánský designér projekt odložil, aby se zaměřil na levnější a objemově orientované modely.

Prvním z nich je SUV Ocean, které letos uvede i na evropský trh. Jeho produkční verzi představil zkraje roku na Veletrhu mobilní komunikace v Barceloně. Navzdory kalifornskému původu bude Ocean od listopadu sjíždět z výrobních linek rakouského závodu Magna-Steyr. Fisker jde totiž nadále cestou, kdy vůz navrhne, prostřednictvím smluvních partnerů ho vyvine a u nějaké externí společnosti ho nechá vyrobit.

Leccos tento osmapadesátiletý Dán pochytil z amerického pojetí prezentace a zajištění potřebné publicity. S papežem se proto domluvil, že pro něj na bázi modelu Ocean postaví první plně elektrický papamobil se speciální nástavbou v zadní části.

Do roku 2025 chce Fisker nabízet další tři elektricky poháněné modely. Vyvíjí městský elektromobil, který nese provokativní označení Pear (hruška). Ano, je to zkratka „Personal Electric Automotive Revolution“ neboli „Revoluce osobních elektromobilů“, přesto je to nepochybně jemné dloubnutí do Applu a jeho stále přehodnocovaných plánů na vlastní elektromobil. Pear by měl stát přibližně 26 000 eur a jeho výrobu by měl obstarat Foxconn v továrně v Ohiu, který je známý především výrobou spotřební elektroniky a rovněž iPhonů od Applu. Chystá prý i luxusní čtyřmístné elektrické kabrio. Zatím mu prý říkají Projekt Ronin a mělo by mít dojezd přes 1 000 kilometrů, tedy největší ze všech elektromobilů na trhu.

Ostatně pokora nikdy nebyla rysem Henrika Fiskera. Přes četné problémy se nikdy nevzal. Do pěti let prý plánuje předat zákazníkům milion elektromobilů a po roce 2030 stejný počet již dokonce každý rok. Určitě tedy bude dobré tohoto „auty opilého Dána“, považovaného za druhého Elona Muska, sledovat i v budoucnu. Elon Musk to určitě udělá…