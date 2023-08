Fisker Rōnin: superelektrokabrio má čtvery dveře, otevírají se jako u almary

Kalifornská společnost Fisker založená známým dánským designérem Henrikem Fiskerem letos mohutně šlape do „pedálů“. Poté, co byla konečně nedávno po několika odkladech spuštěna v rakouském závodě společnosti Magna-Steyr výroba jejího elektrického SUV Ocean, představila při nedávném produktovém dni hned několik konceptů dalších chystaných elektromobilů. „Chceme dát na vědomí světu, že máme velké plány a hodláme se posunout do několika různých segmentů“, řekl při té příležitosti slavný designér, který v minulosti navrhl Aston Martin DB9, BMW Z8 a krátce pracoval i pro Teslu.

Henrik Fisker ukázal co chystá nového – SUV Ocean Force E, crossover Pear, pick-up Alaska a kupé-kabriolet Rōnin.

Vedle předobrazu dostupného kompaktního crossoveru Pear, pick-upu Alaska a SUV Ocean s off-roadovým paketem Force E, se americká automobilka pochlubila i lahůdkou v podobě pětimístného kupé-kabrioletu Rōnin. Tento japonský výraz označuje samuraje, který nedokázal zabránit smrti svého pána, ztratil tak čest a stal se potulným žoldnéřem. Současně jméno Rōnin odkazuje na stejnojmenný film Johna Frankenheimera se slavnou automobilovou honičkou.

Ostatně z hollywoodské smetánky by se měl rekrutovat i značný počet zákazníků. Uspokojeno bude jen 999 zákazníků, z nichž ti první se svého vozu dočkají ve druhé polovině roku 2025. Jeho exkluzivita si vyžádá investici ve výši nejméně 350 tisíc eur, tedy v přepočtu přibližně 8,5 milionu korun, za to koupíte hezky vybavené ferrari.

Myšlenka podobného modelu ale není nová. Již v roce 2009 Henrik Fisker navrhl koncept dvoudveřového luxusního kupé-kabrioletu Karma S „Sunset“. Tenkrát se ale spíše jednalo o jakýsi lakmusový papírek pro studování zájmu zákazníků. Oproti němu ale má Rōnin čtyři dveře, byť ty zadní jsou podobně jako například u Mazdy RX-8 velmi malé a lze je otevřít až poté, co jsou otevřeny ty přední, které se vyklápí směrem vpřed.

Z Prahy do Milána

Vývoj Rōninu podle magazínu Autocar probíhal v pobočce Fisker Magic Works ve Velké Británii, kterou vede Dave Kin, bývalý šéf speciálních vozidel značky Aston Martin. Základem vozu je hliníkový prostorový rám, který pomáhá kompenzovat absenci B-sloupku. Pohon všech kol má na starosti trojice elektromotorů. Rōnin je extrémně rychlé auto se třemi elektromotory, výkonem přes 1 000 koní, zrychlením na stovku za 2 sekundy a nejvyšší rychlostí 275 km/h.

Současně ale má tento kupé-kabriolet zásluhou strukturálních baterií Cell-to-Pack zaručit hodně dlouhý dojezd až 965 km. „Naším cílem bylo vytvořit klasický cestovní vůz, ale pro potřeby 21. století, se kterým mohou zákazníci absolvovat cestu z Los Angeles do Napa Valley na jedno nabití nebo jet na dálnici trvale vysokou rychlostí bez obav o kapacitu baterie,“ vysvětluje Henrik Fisker. V evropských reáliích by tyto hodnoty měly stačit pro jízdu z Prahy do Stuttgartu a zpět nebo z Prahy do Milána.

Dveře Rōninu lze otevřít na dálku pomocí chytrého telefonu a stejným způsobem se ovládá i skládací pevná střecha, která je stejně jako 23“ kola vyrobena z uhlíkových vláken. Automaticky se složí do zavazadlového prostoru. Ani poté ale posádka není ochuzena, neboť Rōnin má ještě jeden úložný prostor vpředu pod kapotou.

Palubní desce dominuje 17,1“ dotykový displej s vysokým rozlišením, místo kapličky s přístroji je displej na volantu. Interiér je vyrobený z recyklovaných a ekologických materiálů. Cílem Fiskeru bylo vytvořit z Rōninu nejudržitelnější superauto na světě, což určitě ocení zvláště v tradičně ekologicky zaměřené Kalifornii.

Má již Leonardo di Caprio, známý svým ekologickým přístupem a garáží plnou elektrických průkopníků (mezi prvními si pořídil třeba původní Toyotu Prius, první Teslu Roadster i Fisker Karma), objednaný svůj Rōnin? Automobilka Fisker je v tomto směru diskrétní, ale nedivili bychom se, kdyby byl v řadě zájemců mezi prvními. A za ním celá řada těch, jejichž obří rezidence mají spotřebu jako malá vesnice, ale přesto chtějí dát najevo šetrnost k životnímu prostředí.