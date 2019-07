Kladivo na chybějící filtry: Praha nakoupí přístroje na kontroly emisí

Deset procent aut jezdících po Praze má podle loňské analýzy magistrátu a Českého vysokého učení technického (ČVUT) poškozený nebo odmontovaný filtr pevných částic, který slouží k odstraňování jemných prachových částic z výfukových plynů vozidel s naftovým motorem. Právě na řidiče takto upravených vozů cílí memorandum, které ve čtvrtek uzavřelo vedení hlavního města s policií a sedmi stanicemi technické kontroly (STK).

„Policie vyčlení policisty, kteří budou emise kontrolovat v provozu, a Praha se zavazuje k tomu, že pro potřeby policie zakoupí několik mobilních přístrojů, které dokážou při kontrole vozidla změřit, zda stav vozu odpovídá tomu, co je uvedeno v technickém průkazu,“ říká náměstek primátora pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu/STAN).

Každé desáté auto jezdí s poškozeným filtrem Více o studii pražského magistrátu si přečtěte zde

„Chceme docílit toho, aby díky častějším kontrolám vozidla s chybějícím nebo poškozeným filtrem vůbec nevyjela do provozu,“ dodává náměstek.



O to, aby policie řidiče s vykuchanými filtry důkladněji kontrolovala, žádá magistrát už více než rok. Na začátku loňského roku město také zpřísnilo kontroly STK, ve kterých nepoctiví emisní technici pouštěli do provozu nevyhovující automobily. Policejní kontroly v ulicích však byly podle hlavního města nedostatečné.

Podle pražského policejního ředitele Tomáše Lercha však měli doposud policisté jen omezené možnosti, jak vozidla kontrolovat. „Více než rok jednáme o způsobu měření emisí. Řešilo se, zda vůbec existují vhodné přístroje či zda máme měřit přímo na místě, anebo nařídit prohlídku na stanici STK. K nařízení prohlídky je ale třeba důvodné podezření, které nezískáme běžným vizuálním posouzením výfuku,“ vysvětluje Lerch. – více si přečtete například ZDE

Moderní zařízení, která Praha nakoupí, jsou ale poměrně přesná a dávají policistům lepší možnosti, jak technicky nevyhovující automobily odhalit.

Přístroj prověří řídicí jednotku

Podle dohody zatím město nakoupí pět mobilních měřicích přístrojů v celkové hodnotě jeden a čtvrt milionu korun. V případě, že bude policie potřebovat přístrojů více, zaplatí Praha další. Policie bude v ulicích filtry pevných částic kontrolovat minimálně jednou týdně. Vozidla bude stavět v rámci namátkové kontroly nebo v případě, že bude na první pohled patrné, že automobil není v pořádku.

„Přístroj je při kontrole schopen z řídicí jednotky detekovat, že by mohla být závada na filtru pevných částic. V tu chvíli máme důvodné podezření, které nás opravňuje vozidlu nařídit prohlídku na STK,“ popisuje Lerch.

V tom případě přijde na řadu memorandem zajištěná spolupráce se stanicemi technické kontroly. Ty se zavázaly, že automobily, které na prohlídku pošle policista na základě měření, prověří přednostně a bez prodlení. Pokud by se prokázalo, že je filtr poškozen nebo chybí, hrozí řidiči pokuta až dva tisíce korun a zároveň pozbude vůz technické způsobilosti.

„Když se naopak na STK zjistí, že žádný problém není, což se stát může, protože měření emisí není jednoduché, nepůjdou náklady na kontrolu na vrub provozovatele, ale uhradí je policie,“ dodává policejní ředitel.

Podle náměstka Hlubučka budou kontroly častější v případě, kdy město vyhlásí takzvanou smogovou situaci. „Vedle toho, že při smogové situaci zavedeme MHD zdarma, tak zároveň budou kontroly filtrů ještě důkladnější a STK nám budou prioritně poskytovat součinnost,“ říká náměstek.

Zlepšování kvality ovzduší je jedním z hlavních bodů programu současné vládnoucí koalice. Nejvíce opatření, která Praha chystá, by se mělo týkat dopravy, jež podle výzkumů produkuje až osmdesát procent znečištění ovzduší v metropoli.

Vedení města chce proto v budoucnu zavést mýtný systém zpoplatnění vjezdu do centra. Zastupitelstvo také nedávno schválilo takzvaný klimatický závazek, který stanovuje, že se do roku 2030 v Praze sníží množství emisí oxidu uhličitého o 45 procent a do roku 2050 bude metropole bezuhlíková.