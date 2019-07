Města trápí jedovaté plyny, v Praze jsou i dvojnásobně překročené limity

Asi nejznámějším znečišťovatelem ovzduší se během posledních let stal oxid uhličitý hlavně kvůli vlivu na změny klimatu. Jenže to není jediný plyn, který způsobuje problémy. Především obyvatele ve velkým městech trápí také vysoké koncentrace oxidů dusíku, tedy NO a NO2. Jedovaté plyny vznikají v dopravě a ohrožují zdraví obyvatel.

Centrum pro životní prostředí a zdraví se rozhodlo, že v Česku provede měření a zjistí, kolik jedovatých zplodin Češi dýchají. „Než jsem výsledky viděl, myslel jsem si, že situace je výrazně lepší,“ uvedl Radim Šrám, předseda Komise pro životní prostředí Akademie věd.

Výsledky skutečně nejsou zrovna povzbudivé. Odborníci umístili přístroje na měření nebezpečných oxidů dusíku do devíti vytížených tuzemských měst. Celkově se vyhodnocovaly záznamy ze 192 přístrojů. Padesát osm sledovaných míst překračovalo stanovenou evropskou normu, která je 40 mikrogramů na metr krychlový.

Nejhorší je situace v Praze

„V osmnácti lokalitách jsme našli hodnoty, které považujeme za vysoké,“ popisuje koordinátor projektu Miroslav Šuta. Jsou to místa, kde byly naměřené koncentrace vyšší, než 50 mikrogramů. Smutné prvenství v tomto směru drží Praha. Z osmnácti nejzatíženějších lokalit jich v hlavním městě bylo 12. Výzkumníci však upozorňují, že svou roli ve výsledcích hraje také to, že v metropoli bylo umístěno nejvíce měřících přístrojů.

Praha nicméně zaznamenala také naměření vůbec nejvyšších hodnot na našem území. „Že naměříme hodnoty přes 70 mě překvapilo,“ popisuje Šuta. Hodnotu nad 70 mikrogramů na metr krychlový v hlavním městě zjistili badatelé na dvou místech. Nejhůře na tom bylo okolí ulic Sokolská a Ječná na Praze 2, kdy bylo naměřeno 78,4 mikrogramu na metr krychlový. Špatně dopadly také Dejvice. Mezi nádražím a výjezdem z tunelu „Blanka“ vědci naměřili 73,4 mikrogramů oxidů dusíku na metr krychlový.

Naopak pod třicet mikrogramů se dostaly koncentrace na šedesáti místech. „Tam se dá předpokládat, že nebude hrozit negativní zdravotní efekt,“ vysvětluje Šuta.

Z výzkumů přitom vyplývá, že zdravotní dopady, které měřené plyny způsobují, nejsou zanedbatelné. Některé studie dokazují, že už při koncentracích nad 30 mikrogramů na kilogram ovlivňují tyto plyny vývoj plodu při těhotenství. Vyšší koncentrace dokonce mohou mít vliv na rozvoj ADHD u dětí. U dospělé populace se zase dávají oxidy dusíku do souvislosti s depresemi a alzheimerovy chorobou.

Lepší technologie už existují

„Intenzita automobilové dopravy neklesá. Mnozí výrobci osobních automobilů obcházejí emisní legislativu a mnohé automobily vypouštějí v běžném provozu mnohonásobné více oxidů dusíku, než odpovídá emisním limitům,“ uvedl Martin Pechout z Technické fakulty České zemědělské univerzity. Problémem totiž nejsou jen starší modely automobilů, ale i nové vozy. Ty sice projdou testy a při běžných měřeních stanovené limity plní, když je však potřeba větší výkon, emise rychle stoupají do nadlimitních množství.

Problém tak budou mít především obyvatelé v částech měst, kde se tvoří kolony. Řidiči jsou nuceni často brzdit a především se často rozjíždět. Kvůli tomu emise oxidu dusíku rychle rostou.

„Technologie na omezení produkce oxidů dusíku existují,“ doplňuje Pechout. V ideálních podmínkách mají dokonce účinnost až 99 procent. Podle odborníků však současný systém automobilky netlačí k tomu, aby tuto technologii dostatečně využívaly.