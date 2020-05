Crashtesty chtějí chránit malé. Výrobcům SUV se nová pravidla líbit nebudou

Ke změně dojde koncem tohoto roku, člen představenstva Matthew Avery ji označil za největší za posledních deset let. Všichni výrobci už víceméně dokonale zvládli zajistit bezpečnost posádky svého vozu při čelním nárazu. Euro NCAP ale teď chce zvýšit i bezpečnost posádky druhého vozu. Typicky malé auto samo o sobě při nárazu může být bezpečné, pokud do něj ale narazí třeba velké SUV, je střet pro posádku „prcka“ často fatální.

A s tím chce Euro NCAP něco udělat. Největší novinka se proto týká zavedení nového testu, nárazu vozu do pohyblivé bariéry. Kontakt přídě bude 50 %, rychlost obou objektů 50 km/h. Pokud bude vozidlo příliš tuhé a bude málo pohlcovat energii nárazu, dostane za to penalizaci. To se dotkne především vozů SUV. „Myšlenkou je povzbudit výrobce větších vozidel, aby sdíleli část zátěže nárazu s menšími vozidly,“ uvedl Avery. Tato novinka nahradí test simulace čelního nárazu, který Euro NCAP používal posledních 23 let.



Další změna se týká simulace bočních nárazů, kdy se bude sledovat pohyb všech lidí ve vozidle, nikoli jen na straně nárazu jako dosud. Euro NCAP tak chce sledovat funkčnost nového druhu středových airbagů mezi předními sedadly, který na trh aktuálně uvádí nová Honda Jazz a dostane ho také elektromobil Polestar 2.

Byla také představena nová figurína pro crashtesty nazvaná THOR, která by měla lépe reprezentovat lidskou postavu. Díky tomu dokáže identifikovat víc možných zranění. Inovací projde i hodnocení elektronických asistentů.

Automatické systémy nouzového brzdění budou testovány i na to, jak dokážou zabránit nebo omezit vliv srážek při odbočování na křižovatkách. Do hodnocení budou nově zahrnuty i systém kontrolující únavu řidiče. Další body se budou přičítat i odečítat podle toho, jak v případě, když už k havárii dojde, funguje v testovaných autech systém přivolání pomoci eCall a jaké informace dodává záchranným složkám. Právě teď řeší problém s funkčnosti eCall systému koncern Volkswagen u modelu VW Golf a Škoda Octavia (čtěte více).