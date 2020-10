Emisní odpustky, nový bestseller automobilek tvoří nečekaná partnerství

Jediná masová značka, která je dlouhodobě v klidu, je japonská Toyota – sázka na hybridní technologie před dávnými lety se dnes vyplácí. Šéfům Toyoty dnes ostatní závidí, do limitů se vejdou s rezervou; takže dokonce mohou vypomoci někomu dalšímu. Nové win-win partnerství se Suzuki popisujeme zde.



Každá značka má jiný limit, do kterého se musí vejít. Ten celoevropský je 95 gramů CO 2 na kilometr, to ovšem platí pro zprůměrované typické evropské auto vážící 1 289 kilogramů. Právě podle hmotnosti se limit přepočítává pro každou značku zvlášť. Kdo má flotilu těžkotonážní, má limit vyšší. Složitou emisní matematiku vysvětlujeme zde.

Pokud automobilka limit nesplní, bude za každý gram CO 2 navíc platit pokutu. Tu logicky promítne do cen aut, které v posledních sezonách prokazatelně rostou. Jedním z řešení může být koupě „kreditů“ od značky, která limity plní.

Prodejem emisních kreditů v USA vylepšuje své hospodaření dlouhé roky proslavená elektroautomobilka Tesla, v jejím ztrátovém účetnictví je to velmi významná položka. To je druhá strana kšeftu: kupující musí zvážit, zda se to vyplatí. Suzuki nabízí za vylepšení emisní bilance Toyotě know-how jak na perspektivní indický trh. Obvyklejší je ovšem platba penězi.

Fiaty s teslami

Právě na tom se loni v dubnu dohodl s Teslou italsko americký koncern Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Do své flotily naoko začlenil výhradně bateriové tesly a významně to vylepšilo emisní bilanci Fiatu v Evropě.

Elektromobily Elona Muska představovaly podle magazínu Quattroruote 13 % celkových prodejů aliance FCA-Tesla a odhaduje se, že do konce tohoto roku dosáhnou 80 000 kusů a v roce 2021 sta tisíc aut. „S fúzí se skupinou PSA, Fiat Chrysler Automobiles již možná nebude potřebovat podporu Tesly, aby vyrovnal průměrné emise tím, že využije prodeje elektrických a plug-in hybridů značek Peugeot, Citroën a Opel,“ komentuje italský automagazín.

Podle aktuálních výpočtů tedy Fiat za letošek v Evropě emise plní. Podle nejnovějších analýz společností Transport & Environment se zdá, že se situace v prvních šesti měsících roku 2020 drasticky zlepšila. Některé z hlavních automobilových skupin by již byly v souladu s legislativou.

Právě FCA tak patří díky propojení s Teslou mezi premianty. Podle nejnovějšího žebříčku je dokonce za prvních šest měsíců FCA třetí za PSA a Volvem. Podle propočtů Transport & Environment mohou být v klidu ještě PSA, BMW a Volvo.

Renault nabízí volné emise

Nově přišel s nekonvenční nabídkou Renault. Francouzský výrobce je na dobré cestě splnit letošní nastavené cíle, takže to vypadá, že z volné rezervy bude ještě profitovat. V současné době zvažuje nabídnout ostatním výrobcům možnost připojení se k jejich fondu.

Analytik autoprůmyslu Matthias Schmidt získal od Evropské komise dokumenty, které ukazují, že Renault podal „prohlášení o zájmu o vytvoření otevřených fondů podle čl. 6 odst. 5 nařízení EU 2019/631“ pro osobní automobily.

Jednoduše řečeno: podání znamená, že výrobce splnil své cíle se značnou rezervou a nyní může prodávat emisní povolenky jiným výrobcům. Podle nejnovějšího vydání European Electric Car Report měl francouzský výrobce nejvyšší počet registrací elektromobilů v západní Evropě a během srpna jich prodal přes 51 tisíc.

Renault již dříve plánoval sdílet svůj fond s aliančními partnery Nissanem a Mitsubishi, přičemž se bude jednat o jeden společný subjekt. Schmidt předpokládá spojení se společností Mercedes-Benz, protože už dlouhodobě spolupracují na různých dalších projektech. A právě výrobce merecedesů, firma Daimler, je aktuálně v průšvihu, protože jeho velkoobjemové diesely mu emisní bilanci kazí.

„Zainteresované strany musí do 18. listopadu 2020 zaregistrovat svůj zájem o volné emisní povolenky přímo u společnosti Renault,“ píše britský magazín Autocar.

Volkswagen a čínské elektromobily

Pojistit se před případným problémem s emisemi se rozhodl i Volkswagen. Německý koncern se v září letošního roku dohodl s čínskou automobilkou SAIC, se kterou dlouhodobě spolupracuje na tamním trhu, vyrábí auta v joint-venture v Šanghaji (i se Škodou). Do koncernu SAIC patří bývalá britská značka MG, která se dnes v čínských rukách zaměřila na výrobu elektroaut, jež se snaží nabízet také v Evropě (kromě Británie ještě v Norsku a Francii). VW s ní podepsal takzvanou sdružovací dohodu, která sníží průměrné emise německé společnosti a uvede ji do souladu s evropskou legislativou, odhalují dokumenty EU. Volkswagen uvádí, že dohoda je „pojistnou smlouvou“, jak dopadne emisní bilance za letošní rok, se totiž přesně zjistí až po jeho skončení. Dohoda s MG je podle analytika Matthiase Schmidta zaměřena na zmírnění účinků možné druhé vlny koronavirové pandemie.

Emisní automobilová partnerství musí být registrována u Evropské komise do konce roku 2020.

Nová partnerství

Podle analýzy Transport & Environment byl Renault, aliance Toyota-Mazda, Ford a Nissan po prvním půlroce 2020 dva gramy na km od dosažení očekávaných prahových hodnot. „Ostatní výrobci budou muset ještě více pracovat na snížení svého průměru,“ cituje ze zprávy italský magazín Quattroruote. V první polovině roku 2020 skupina Volkswagen a Hyundai-Kia překročily hodnoty stanovené Evropskou unií o 5 g/km, skupina Daimler o 9 g/km a Jaguar Land Rover o 13 g/km.

Podle analýzy Transport & Environment 96 % evropského trhu tvoří automobily od 13 různých skupin nebo aliancí, které mají v průměru emise CO 2 111 g/km. Toto číslo je však průměrem hodnot s velkým rozptylem. „Pokud se na jedné straně průměrné emise (bez použití vzorce, který zohledňuje hmotnost vozidla) některých značek blíží stanoveným prahovým hodnotám, na druhé straně někteří výrobci překročí limity o několik desítek gramů,“ dodává Quattroruote.

PSA je v čele žebříčku s průměrem pouze 96 g/km CO 2 , následuje Toyota (100 g/km), Renault (104 g/km) a FCA-Tesla (107 g/km).

Skupiny Volkswagen a BMW v současné době dosahují hodnoty 115 a 118 g/km CO2, zatímco Volvo a Daimler 120 a 129 g/km. „Na druhé straně má Jaguar Land Rover průměrnou hodnotu 159 g/km, ale vzhledem k typu prodávaných automobilů bude mít v konečných výpočtech Evropské unie určitou úlevu, která umožní tuto hodnotu snížit,“ komentuje Quattroruote.