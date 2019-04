Fiat-Chrysler naoko zařadí do své flotily Tesly, aby splnil emisní limity

Elektromobily Tesly umožní společnosti FCA vyrovnat celkovou hladinu emisí oxidu uhličitého u osobních vozů na přípustnou úroveň. Od roku 2021 bude platit v Evropě nový limit 95 gramů oxidu uhličitého na kilometr a od roku 2025 bude ještě nižší. Výrobcům automobilů, jejichž průměrné emise přesáhnou stanovené limity, budou vyměřeny pokuty za překročení emisí.



Podle analytiků společnosti Jefferies by společnosti FCA v roce 2021 hrozila pokuta až dvě miliardy eur (51,2 miliardy Kč). Studie PA Consulting už loni vyčíslila, že FCA zřejmě překročí limit o 6,7 gramů na kilometr, a předčí tak ostatních 12 automobilek, které byly do průzkumu zařazeny.

Prodejem takzvaných emisní kreditů v USA vylepšuje Tesla své hospodaření dlouhé roky.

Kredity dostávají automobilky v USA za prodej elektromobilů. Vzhledem k tomu, že Tesla nic jiného než auta do zásuvky neprodává, shromažďuje velké množství kreditů, které pak prodává dalším automobilkám.

Podobný postup tedy Tesla nově bude uplatňovat v Evropě. Reuters uvádí, že k tomuto účelovému spojení s FCA přikročilo v únoru letošního roku. Toto spojení měla posvětit i Evropská komise.