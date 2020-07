Emise aut rostou třetí rok po sobě. Elektromobilita nezabírá

Prozatímní zveřejněné údaje za 27 zemí Evropské unie, Velkou Británii, Island a Norsko hovoří o tom, že průměrné emise činily loni 122,4 g/km CO 2 , což představuje nárůst o 1,6 g/km oproti roku 2018 a o 3,6 g/km oproti roku 2017. Přitom od roku 2010 do roku 2016 emise i bez elektromobilů postupně klesaly, a to celkem o 22 gramů. Aktuální číslo je sice pod cílem 130 gramů, který platil do roku 2019, ale výrazně nad cílem, který EU stanovila od letošního roku – 95 gramů.

Důvody růstu jsou známé a už několikrát opakované – jednak to je rostoucí obliba SUV, která jsou větší a těžší, a tedy mají vyšší spotřebu, dále pak negativní kampaň proti dieselovým motorům, které jsou v průměru úspornější než stejně výkonné benzinové protějšky a emitují méně CO 2 .

Nafta představovala 31 % nových registrací v roce 2019, což znamená pokles o čtyři procentní body proti roku 2018 a o 23 procent proti roku 2011, kdy dieselové automobily dosáhly vrcholu 55% podílem na nových registracích. K růstu emisí svým způsobem přispívá i rostoucí hmotnost vozidel. Ta podle EEA loni vzrostla v průměru o 30 kilogramů proti roku 2018. Nárůst byl pozorován u všech segmentů vozidel (malé, střední, velké pravidelné automobily a SUV), u benzinových i naftových pohonů.

Emise rostou i u dodávek, i když méně než u osobních aut. Čísla EEA v tomto segmentu hovoří o průměrných emisích 158,4 g CO 2 /km, což je o půl gramu CO 2 /km více než v roce 2018. Tímto zůstává výrazně pod cílem 175 g CO 2 /km, který platil do roku 2019, je však o jedenáct gramů CO 2 /km vyšší než cíl, který EU stanovila od letošního roku - 147 g CO 2 /km. Rostoucí emise u lehkých užitkových aut EEA přikládá zvýšení průměrné hmotnosti a pouze omezenému zvýšení podílu elektrických dodávek z 0,8 % v roce 2018 na 1,3 % v roce 2019.