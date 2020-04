Až boj s emisemi zdraží auta a protlačí elektromobily, dojde na sdílení

Hranicí je 12 tisíc kilometrů Šéfem HoppyGo je bývalý finanční ředitel společnosti Leo Express Robin Švaříček. Využíváte vy sám služby carsharingu, tzn. půjčujete svoje auto nebo si půjčujete od někoho?

Ano, své auto často půjčuji. Vzhledem k tomu, že jej nepotřebuji každý den, tak jsem rád, že ho využije někdo jiný. Na této efektivitě je postavený celý koncept sdílení vozů. Měli bychom se naučit pracovat s věcmi, které máme, ale neumíme je maximálně využít. Pro koho je tato služba vhodná?

Podle našich výpočtů se uživatelům vyplatí půjčovat si auto do hranice 12 tisíc najetých kilometrů ročně. Do této hranice přitom dle statistik spadá velká část populace, takže potenciál služby je obrovský. Jak vychází carsharing ve srovnání s jinými formami „nevlastnictví“ auta, tedy autopůjčovnou nebo leasingem?

Výpůjčka nejtypičtějšího vozu – Škody Fabia – v případě P2P (klient-klient) carsharingu vychází zhruba na polovinu ceny, kterou byste zaplatili v klasické autopůjčovně. Od letošního roku také spolupracujeme s pojišťovnou, která nám připravila pojištění na míru a částka za pojistné v průměru zlevnila o 50 %. Celková cena za zápůjčku dramaticky klesla, čímž se služba otevírá stále více zákazníkům. Nedávno jsme rovněž spustili zvýhodněný měsíční tarif, díky kterému jsme schopni konkurovat i operativním leasingům. V tomto případě sice vycházíme zhruba o třetinu dráž, nicméně zákazník se nemusí smluvně zavazovat k 12 či 24 měsícům používání služby. Co se týče porovnání s modelem carsharingu s vlastní flotilou, tak ta zase cílí na úplně jiného zákazníka – v porovnání s námi by v tomto případě víkendová zápůjčka vozu s naším průměrným nájezdem dosahovala téměř astronomických výšek. Využívají službu jen privátní zákazníci, nebo i firmy? A má to vůbec pro firmy smysl? Soukromý majitel jim asi těžko vystaví fakturu?

Pro firmy půjčování vozů přes P2P carsharing samozřejmě smysl má. U nás dokonce desítky vozů skýtají možnost odpočtu DPH. Mimo to jsou pro firmy atraktivní další faktory, jako je nízká cena za výpůjčku, široká nabídka vozů jak osobních, tak užitkových, flexibilita délky pronájmu a samozřejmě spolehlivost. Právě pro firmy připravujeme nový produkt na míru, který by měl pokrýt poptávku po častém sdílení, a věříme, že jej spustíme letos. Klíčovým bodem carsharingu je důvěra mezi oběma stranami. Ve společnosti se najde určitě procento lidí, kteří nebudou respektovat pravidla nebo budou podvádět. Jak jsou ošetřeny sporné případy, kdy nájemce vrátí auto poškozené nebo naopak majitel zatají nějakou vadu?

V prvé řadě bych chtěl vyzdvihnout naše uživatele, protože sporných či nějak problematických případů máme opravdu málo – v řádu jednotek ročně. A vzhledem k tomu, že na platformě máme již téměř 70 tisíc uživatelů, považuji výsledek za velký úspěch. Osvědčilo se nám spolehnout se na samoregulaci, kdy se majitel vozu s řidičem vzájemně hodnotí, a tím pádem se motivují k tomu, aby se k sobě i k vozům chovali maximálně slušně a s respektem k majetku druhého. Zároveň při registraci všechny uživatele prověřujeme důkladným scoringem. A jak se postupuje v případě, že se obě strany nedohodnou?

Vždy se snažíme našim uživatelům vyjít vstříc a nabídnout jim nejlepší možný servis, aby k podobným situacím nedocházelo. V případě sporu mezi majitelem vozu a řidičem nestraníme samozřejmě nikomu, k oběma přistupujeme neutrálně a plníme roli mediátora. Naštěstí však k podobným situacím skutečně takřka nedochází. Naši uživatelé jsou skvělí v tom, že se k sobě chovají ohleduplně a zároveň férově. Jak je to se ziskovostí? Řada carsharingových služeb kvůli finančním problémům skončila. Nejznámější je krach firmy Autolib v Paříži, ale Car2Go skončila v Londýně, ZipCar opustil Brusel…

Úspěch platformy pro nás v prvotní fázi není měřen jen ziskem, ale především růstem zákaznické základny, počtem zápůjček a rozšířením všeobecného povědomí o tom, co je P2P carsharing a jaké výhody oběma stranám sdílení přináší. Vzhledem k tomu, že neustále rosteme a daří se nám rozšiřovat povědomí o sdílené mobilitě mezi širokou společností, tak si myslím, že jsme v tom zatím úspěšní. To na druhou stranu neznamená, že nejsme orientování na finanční výsledky. V letošním roce službu spustíme v dalších zemích, to myslím jasně ukazuje důvěru akcionářů v naši službu.