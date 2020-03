Emise z pneumatik jsou 1300x horší než z výfuku. Škodí i otěr brzd

, aktualizováno

V souvislosti s emisemi se veškerá pozornost soustřeďuje na to, co proudí z výfuků automobilů. Nezávislá studie ale ukázala, že existuje mnohonásobně horší zdroj znečištění, který nikdo nereguluje. Jsou to emise vzniklé opotřebováváním pneumatik.