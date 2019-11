Návrat solárních panelů. Nové elektromobily se jimi budou dobíjet

Aplikace solárních panelů u automobilů byla doposud velmi omezená, ačkoli s touto technologií výrobci sem tam koketovali. Solární panel mohly mít třeba luxusní vozy Maybach, poháněly jím klimatizaci. Podobné řešení využívala v roce 20210 i Toyota Prius, následně si mohli zákazníci na vybraných trzích pořídit i Plug-in hybridní Prius, který uměl sbírat energii ze solárního panelu do svých baterií. To se psal rok 2016 a celodenní stání vozu na slunci umělo do baterie přidat energii jen asi na 6 kilometrů jízdy.

To bylo vzhledem k příplatku ve výši téměř 50 000 korun pro mnoho zákazníků docela zbytečné gesto. Něco podobného teď zkouší Hyundai u nové generace sedanu Sonata. Na korejském a americkém trhu nabídne za příplatek solárními panely pokrytou střechu, která umí podle údajů výrobce za rok vygenerovat elektřinu až na 1 300 kilometrů jízdy.

Řešení by se mělo dostat i do dalších modelů značky. Možná i proto, aby se k technice dostali i zákazníci na dalších trzích. Sonata se totiž podle automobilky v Evropě prodávat nemá, i když by tu teoreticky mohla nahradit stávající model i40.