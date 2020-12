Elektromobilům v Česku už vládne Škoda. Získaly víc zákazníků než CNG

Pokud někde domácí automobilka na trhu uspěje, znamená to v podstatě fakt, že zákazníkům daný segment dává smysl. To, že se tedy Škoda vyšvihla do čela prodejů elektromobilů a plug-in hybridů, jasně ukazuje, že v Česku roste skupina zákazníků, pro které mají tyto vozy význam. Podle statistik Svazu dovozců automobilů (SDA) se v České republice do konce listopadu prodalo 1 739 elektromobilů a 1 558 plug-in hybridů, což představuje podíly 0,95 a 0,85 % na celém trhu nových vozů. Je to víc, než kolik se prodalo aut na CNG (1 182 a 0,65 %) nebo LPG (1 058 a 0,58 %).

Statistiky SDA jsou navíc deformovány, například vozy Tesla v nich z nějakého nepochopitelného důvodu „vybíhají“ v kategorii „nezařazeno“, kam možná tedy zamířily i některé další modely, u jiných značek s pestřejším portfoliem se to ale těžko odhaduje. Každopádně tedy budou skutečná česká prodejní čísla elektromobilů a plug-in hybridů ještě o něco vyšší a tato auta budou mít dohromady na českém trhu nových vozů více než 2% podíl.

V obou kategoriích je pak podíl Škody doslova drtivý: elektromobilů prodala mladoboleslavská značka do konce listopadu 811, plug-in hybridů 794. Druhá Tesla v Česku uspěla se 364 vozy, třetí je mezi elektromobily Hyundai s 307 prodanými auty. U plug-in hybridů je v Česku tržní dvojkou Volvo se 160 prodanými kusy. To je dáno tím, že automobilka své nejsilnější modely jinak než v plug-in hybridním provedení nenabízí. Třetí je BMW se 151 prodanými plug-in hybridy, značce v tomto pomáhá šíře nabídky, kdy lze tento druh pohonu mít ve většině obvyklých modelových řad.

Už je z čeho vybírat

Právě šířka nabídky je mimochodem jedním z důvodů, proč elektrifikované modely začínají zákazníky zajímat. V roce 2020 byly automobilky jednoduše donuceny tyto druhy pohonů nabídnout v širším spektru modelů, a tak se častěji najde někdo, kdo si takové auto koupí. Na druhou stranu se ukazuje, že stále elektromobily nabídku „neutáhnou“, přičemž důvodem zůstává především cena.

Ukázat si to snadno můžeme na nejprodávanějším elektromobilu v Česku, kterým letos byla Škoda Citigo. Veškeré prodeje elektromobilů Škoda jdou právě na vrub tohoto malého vozu. Můžeme tedy předpokládat, že všech 811 elektromobilů mladoboleslavské značky neslo označení Citigo. Tohoto modelu se u nás od ledna do listopadu prodalo celkem 924 kusů, doprodej původních benzinových typů tedy již představoval minimum.

Jenže v porovnání s předchozím rokem se prodeje modelu Citigo dramaticky propadly: vloni ve stejném období se ho prodalo 2 703 kusů. Ano, svůj negativní vliv tu měla i pandemie koronaviru, ale přechod Citiga na plně elektrický pohon úplně nepomohl. Automobilku však omlouvá to, že poptávka byla relativně vysoká, výrobní kapacity byly ovšem vzhledem k omezeným dodávkám baterií poměrně omezené. Ostatně i proto nakonec Citigo zmizelo v závěru roku z trhu a přenechalo pozici nejlevnějšího elektromobilu konkurenci.

Na svá elektrická prodejní čísla přitom Škoda bez pochyby v roce 2021 zvládne navázat: zkraje roku odstartují prodeje nového SUV Enyaq a předpokládáme, že i to si své zákazníky najde a mělo by se stát nejprodávanějším elektromobilem u nás.

Nejprodávanější s otazníkem

Co se dalších pozic týče, ty už tak snadné vyčíst není, statistiky často uvádějí variace modelu pod jednou položkou (třeba Kia Niro a e-Niro mají u SDA jen jedno společné číslo) a třeba Teslu po modelech SDA nevykazuje vůbec. A třeba vozů Hyundai Ioniq se podle statistik prodalo 228 kusů, ale dohromady všech jeho variant – tedy hybridu, plug-in hybridu i elektromobilu. Každopádně je jisté, že k nejprodávanějším elektromobilům v Česku patří právě některý z typů značky Hyundai (Ioniq či Kona electric), některý z modelů Tesly, Renault Zoe (113 kusů) a na soupeře se rychle dotahuje VW ID.3, jehož prodeje se kvůli potížím s výrobou rozbíhaly pomalu (63 kusů).

I u elektromobilů začíná platit, že se dobře prodávají nové modely, které čerstvě přichází na trh, takže třeba stálice jako Nissan Leaf (27 kusů) nebo BMW i3 (54 kusů, meziroční propad téměř na polovinu) tolik zákazníky nelákají – výjimkou je v tom snad jen Tesla. U plug-in hybridů je situace podobná s tím, že se jen těžko hledají konkrétní nejprodávanější modely. Jistotou ale je, že trhu vládne plug-in hybridní Škoda Superb, která se představila již vloni a kterou teprve teď na trhu doplňují obdobná provedení čtvrté generace modelu Octavia. Ta pravděpodobně po Superbu štafetu nejprodávanějšího plug-in hybridu v Česku převezme.

Nejsou levné

Co se cen týče, platí, že elektrifikované modely do zásuvky nejsou zdaleka levné. Nejvýhodnější Citigo lákalo na předprodejovou cenu 429 900 korun, ale většina modelů se nejspíš prodala s bohatší výbavou a později za částku kolem půl milionu. To je asi dvojnásobek oproti běžnému modelu. Za částky kolem 600 000 lze pořídit dvoumístné typy Smart EQ ForTwo, elektrický Renault Zoe začíná na 835 000 korunách, Hyundai Ioniq na 899 900 korunách a třeba nový VW ID.3 zatím začíná na ceně lehce přes milion korun, levnější provedení by měla dorazit do prodeje později. Škoda Enyaq začíná na 1 059 900 korunách, a to v provedení iV 60, tedy se „střední baterií a výkonem 132 kW.

U plug-in hybridů je situace obdobná, nejprodávanější Superb startuje na částce 952 900 korun, ale příplatek oproti běžným verzím už tu není tak dramatický jako u elektromobilů a pohybuje se v řádu desítek tisíc korun v závislosti na provedení. Octavia iV pak startuje na částce 835 600 korun. Jak vybrat elektromobil čtěte zde.

Levnější modely nabídnou Hyundai (Ioniq plug-in za 799 900) a Renault (Captur e-tech za 750 000), ovšem to jsou kompaktnější vozy, navíc můžeme předpokládat, že Škoda se časem vydá i do nižších segmentů. Tady se ovšem elektrifikace týká zatím jen dospělejší verze platformy MQB, verze MQB-A0 pro malá auta zatím takto elektrifikována nebyla a s plug-in hybridem se tedy (alespoň prozatím) nesetkáme třeba ani u chystané nové Fabie. Šéf automobilky Thomas Schäfer však naznačil, že automobilka chystá malý elektromobil, který by možná mohl nahradit výpadek modelu Citigo.

Šance pro ojetiny

Vyšší ceny plug-in hybridů i elektromobilů znamenají, že zájemci o tyto vozy se poohlížejí také na trhu ojetých aut. Zatím je tu nabídka relativně omezená, na druhou stranu drtivá většina těchto vozů bude pocházet z certifikovaných programů ojetých aut jednotlivých zastoupení automobilek, což zákazníkům přináší solidní jistoty. Například v nabídce programu prověřených ojetin Škoda Plus bylo v době psaní tohoto článku 17 modelů CitigoE iV a 57 plug-in hybridních Superbů iV. Nejlevnější ojeté elektrické citigo vychází na 456 200 korun a má nájezd 6 000 kilometrů. Nejlevnější plug-in hybridní superb v nabídce je za 759 000 korun.