GLOSA: Sázka na elektroauta nám vyhodí pojistky

Na budoucnost elektroaut vsadila i Škodovka. Mají to dobře spočítané? Z fyziky: 1 kg hmoty baterie mi dá dnes energii 0,2 kWh. Proto když mám 100 kWh teslu, potřebuji mít baterii alespoň o hmotnosti 100/0,2 = 500 kilo.

Energii do ní naperu v lepším případě přes supercharger 300 kW – příkon 50 rodinných domů. Kdybychom chtěli teslu 100 kWh nabít za tři minuty jako normální auto, potřebujeme 2 MW výkonu.

Tesla Model X P90D Ludicrous

Temelín by stačil obsloužit tisíc aut. Kdyby se elektroauta masivně rozšířila a lidé nabíjeli, kdy by chtěli/potřebovali, zbourali by teď síť. Zkrátka jsme odkázáni na stávající kapacity, ale i dráty, rozvody, trafa. Fungující velkosklad energie zatím nikdo nevymyslel (to by byl průlom, sklad energie!).



Jasně že tesla je krásná. Dobíjel jsem ji jednou nouzově i ze zásuvky pro cirkulárku, náklady na provoz auta extra levné, ale problém je v tom, že plány na boom elektroaut ignorují fyziku a připravenost přenosové soustavy něco takového „unést“. Jakmile by elektrických aut byla většina, tak by teď každá jejich rychlonabíječka musela snad mít vlastní nezávislou elektrárnu, nebo nám to tady všem komplet vyhodí pojistky.