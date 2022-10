Sezona bouraček začíná. Při nehodě vzpomeňte na fotky a svědky

V zimním období se tradičně víc bourá. Jak se chovat při nehodě? Základem je vždy myslet na vlastní bezpečí, až poté na pomoc ostatním, na případné přivolání policie a také na pořízení dostatečné dokumentace, která je potřeba při komunikaci s pojišťovnou.

Kdy volat policii?

Už od začátku roku 2009 není potřeba volat policii ke každé dopravní nehodě. Od té doby bylo stanoveno, že policii je nutné volat jen v případě, kdy škoda na zúčastněných autech překročí sto tisíc korun. To ale může být v dnešní době docela problém. Některá nová auta, především pak ta prémiových značek, mají velmi drahé díly, například laserové světlomety. Stejně tak bývají pod předním nárazníkem ukryté technologie k radarům. V tom případě stačí i standardní městský ťukanec a výše zmíněná škoda je na světě. Navíc je potřeba do tohoto limitu započítat i cenu přepravovaných věcí.

Kromě nadlimitní škody je ze zákona naprosto nezbytné zavolat policii i v případě, že dojde k usmrcení nebo zranění lidí, že dojde ke škodě na majetku třetí osoby nebo k poškození součásti nebo příslušenství pozemní komunikace. Tím může být svodidlo, sloup veřejného osvětlení nebo třeba dopravní značení. Policii je potřeba volat i při poškození zaparkovaného auta, u které není jeho majitel.

Co dělat bezprostředně po nehodě?

Jakmile k nehodě dojde – a je jedno, zda jste viníkem, svědkem nebo poškozeným –, vždy myslete v prvé řadě na svou vlastní bezpečnost. Ihned si na sebe oblékněte reflexní vestu, kterou je právě proto ideální vozit přímo v kabině auta, nikoli v kufru. Pokud máte v autě posádku, pošlete ji (taktéž ideálně v reflexních vestách) pryč do bezpečí. Ideálně za svodidla nebo mimo dopravní komunikaci. Následně je nehodu potřeba označit – postačí umístit výstražný trojúhelník a pustit varovné blinkry. Ostatní řidiči o vás musí včas vědět, jinak hrozí riziko sekundárních dopravních nehod.

Až poté je potřeba zjistit, zda jsou všichni v pořádku. Pokud je to potřeba, je nutné zahájit první pomoc zraněným a zároveň volat linku 155 nebo 112. Operátor vyšle na místo všechny potřebné složky IZS. Nejste-li si jisti tím, jak postupovat při první pomoci, ihned volejte linku 155, kde vám záchranář poradí a povede vás. I v případě nutného oživování zraněného nikdy operátorovi telefon nepokládejte, dokud se nerozloučí on sám.

Policie dále radí: „Jakkoli je nehoda nepříjemným zážitkem, v žádném případě není dobré po ní sahat po alkoholu nebo uklidňujících lécích. Minimálně ne do doby, dokud není na místě vyřešena. Průběh vyšetřování by také zkomplikovala manipulace s vozidly, i když brání plynulosti silničního provozu. Pamatujte, že jako účastník nehody můžete opustit místo dopravní nehody jen tehdy, pokud jdete nehodu ohlásit na policii,“ popsali před nedávnem karlovarští policisté. Zároveň zdůraznili, že každý má na vyzvání policisty povinnost předložit doklady, podrobit se dechové zkoušce na alkohol, testu na drogy, podrobit se lékařské prohlídce, odběru krve apod.

Pamatujte, že o nehodě máte právo vypovídat později, nejdřív můžete být třeba ošetřeni. Při výpovědi o dopravní nehodě uvádějte jen to, co s jistotou víte. Protokol o dopravní nehodě si přečtěte, a pokud vám je něco nesrozumitelné, zeptejte se a požádejte o případná doplnění a zapsání námitek. Neváhejte se zeptat na pro vás potřebné informace. Tedy kam odvezli zraněné, zda můžete pomoct, co bude s vozidlem, jaké budou další kroky a podmínky odtažení vozidla… Jakkoli viník může očekávat pokutu, policisté jsou na místě i proto, aby vám pomohli.

Čím víc fotek, tím lépe

Ať už jste v roli poškozeného nebo viníka, vždy je potřeba pojišťovně doložit podrobnou dokumentaci, a to především v případě, když nemusíte k nehodě volat policii. Pro pojišťovnu je ideální mít připravené fotografie či video záznamy z palubní kamery. Při neúčasti Policie ČR je také důležité vyplnit společný záznam o dopravní nehodě.

Vzorový Evropský záznam o dopravní nehodě (Euroformulář) pojišťovny zpravidla přikládají ke smlouvě o pojištění vozidla. Lze jej stáhnout také přes internet, a to například na stránkách České kanceláře pojistitelů (ČKP i stránkách jednotlivých pojišťoven). Zjednodušeně se dá říct, že čím víc fotek či videí budete pro pojišťovnu mít, tím lépe. Hodit se mohou i případní svědci.

„Při nehodě či jen poruše automobilu mohou motoristé využít také Linku pomoci řidičům 1224, která zajistí asistenci nebo odtah pro všechny motoristy v rozsahu sjednaném v pojištění. Cílem linky je urychlit odstranění následků nehod a zprovoznění pozemní komunikace, čímž se umožní předcházet vzniku dalších dopravních nehod. Číslo 1224 je dostupné 12 měsíců v roce, 24 hodin denně. Díky tomuto jasnému spojení si ho mohou řidiči dobře pamatovat,“ radí tisková mluvčí České kanceláře pojistitelů Veronika Pilková.

Postup je pak vždy stejný. Škody způsobené provozem vozidla, které bude pojišťovna řešit z povinného ručení, by měl díky institutu přímého nároku nahlásit pojišťovně viníka přímo poškozený. Pojišťovna se pak v následném kroku spojí se svým klientem, viníkem dopravní nehody a ověří si zjištěné skutečnosti.

Co když není viník pojištěný?

Ve chvíli, kdy vám řidič druhého vozu odmítá ukázat jakýkoli doklad, včetně zelené karty, ihned volejte policii. Dotyčný totiž vůbec nemusí být pojištěný. A takových případů řeší Česká kancelář pojistitelů každý rok asi dvě stovky. A i když jde jen o plechy, i v těchto případech se škoda snadno může vyšplhat na desítky tisíc korun.

V těchto případech ČKP škodu poškozenému vyplatí a ten tak nemusí škodu po nepojištěném viníkovi vymáhat sám. Velké problémy nastávají v případě, kdy se škoda vyšplhá do daleko vyšších částek. „Často se setkávám s tím, že škoda při autonehodě, kde je viníkem řidič nepojištěného automobilu, se vyšplhá i k milionovým sumám.

Tyto škody jsou pak tak vysoké především kvůli zdravotním výlohám, vyplácení ztrát na výdělku v pracovní neschopnosti, bolestnému nebo ztížení společenského uplatnění,“ varuje Vladimír Krejzar, ředitel úseku likvidace pojistných událostí z České kanceláře pojistitelů. I tyto výlohy však Česká kancelář pojistitelů poškozenému vyplatí.