Sázka na elektromobilitu je v podání newyorských silničářů fiasko

S velkou slávou před třemi lety New York vyhlásil, že v rámci modernizace flotily městských vozů přechází na elektromobilitu. Cíl? Zvýšení udržitelnosti provozu, snížení provozních emisí. A taky trochu snaha udělat si reklamu a ukázat světu, že i metropole s deseti miliony obyvatel nestojí stranou, když jde o boj proti klimatickým změnám.

Starosta Bill de Blasio to tehdy stvrdil svým podpisem pod mimořádným prováděcím výnosem, který nalinkoval cestu k uhlíkové neutralitě. Podle něj měla „budoucnost“ nastat v roce 2040, kdy už všech 6 100 vozů provozovaných městskými službami bude bezemisních.

Jenže po dvou letech testování se ukázalo, že v místním podnebí auta na baterky podle původních plánů neobstojí. Jessica Tisch, vedoucí odboru Sanitace a hygieny New Yorku (DSNY), jenž provozuje třetinu všech užitkových vozidel města, důvod selhání shrnuje v jedné větě: „Všechno by to fungovalo dobře, kdyby u nás nesněžilo.“

S reálným provozem víceúčelových nákladních vozů Mack LR Electric se pojily určité logistické potíže.

Jenže ono v New Yorku sněží, a v posledních letech docela výrazně.

Místo dlouhodobého prosincového průměru třinácti centimetrů sněhové nadílky se v New Yorku po dvě léta za sebou setkávají se 76 centimetry. Což je něco, s čím mají sníh odklízející elektrické vozy s radlicemi a pluhy velký problém.

Čisté vozy mají své mouchy

O tom, že všechno asi nebude úplně zalité sluncem a jakostní čistou elektřinou pro bezemisní provoz, se v DSNY přesvědčovali už od jara 2020, kdy zahájili testovací provoz čtrnácti multifunkčních nákladních vozů Mack LR Electric. Do služby nastoupily jako auta popelářská, svážející odpad z oblastí Manhattanu, Bronxu, Queens a Staten Island.

Tím prvním drobným zádrhelem byla nová logistika provozu. New York totiž produkuje komunální odpady nepřetržitě, a tak i svoz probíhá v ustáleném čtyřiadvacetihodinném cyklu. Směny řidičů si jen předávaly klíče od vozů, aby dotankovaly naftu do nádrže a znovu vyrazily na trať. Procesně v řádu minut. Macky LR si ale říkaly o pauzu na mnohahodinové dobíjení.

Za čisté město čistým provozem hygienických a sanitačních služeb, psalo se v roce 2020 v New Yorku. Předání prvních sedmi vozů do služby se účastnil i Anthony Donofrio, šéf technické sekce DSNY.

Než se to celé zaběhlo – na stanicích DSNY se pak z dieselagregátů dobíjely baterie náhradní, které se měnily za vybité – docházelo k prodlevám a výpadkům ve svozovém režimu. Cyklická výměna baterií si též žádala „specialisty mechaniky“ na všech stanicích, a zdaleka nebyla tak pohotová jako prosté tankování.

V zásadě ale nešlo o nic neřešitelného, jen začínalo být zřejmé, že pro zachování dosavadní plynulosti efektivity služeb by bylo zapotřebí nasadit o něco víc takových vozů.

Velkou předností vozů Mack LR Electric je i to, že toho „dovedou víc“. Například se z nich jednoduchou úpravou mohou stát vozy čisticí, zametací, rozprašovací. I zde se projevila drobná chybička. Dojezd vozů totiž podléhal odchylkám. V závislosti na tom, jak intenzivní podávaly výkon, se proměňoval jejich dojezd.

Dobře jsou Mack LR Electric hodnoceny i za to, že jejich řidiči mají z kabiny skvělý přehled o dění na ulici.

Na odpadky zanesené ulici, kde musely pracovat mechanickými košťaty a vysavači na plný výkon, toho zkrátka zajely méně a musely se dříve vydat zpět k dobití na stanici. Byť mají manažeři DSNY dobrý přehled o tom, jaké silnice a předměstí patří mezi ty úklidem náročnější, plánování denních služeb se s elektrickými vozy o něco zkomplikovalo. Místo průměru šesti hodin práce v ulicích elektrické úklidové vozy ustály jen asi 5,5 hodiny.

Jenže pak přišla první na sníh tolik vydatná zima a do jakéhokoliv plánování takzvaně hodila vidle.

Hračky, co do sněhu nepatří

Sněhová fréza si ukousnula z výdrže plně nabité baterie opravdu pořádný kus a vozy, které měly bojovat o průjezdnost ulic zasněženého New Yorku dvanáct hodin v kuse, vydržely stěží tři hodiny v provozu. Pak se musely odporoučet na stanici k dobíjení.

DSNY už sice v rámci projektu ekologické modernizace pořídilo 13 rychlodobíjecích stanic – na ujetí 50 až 150 kilometrů tu mohou elektrické Macky LR doplnit za deset minut – ale nic to neměnilo na tom, že po 180 minutách odklízení sněhu měly prázdno.

Pluh tlačící po silnici sníh totiž vytváří takový odpor, že práce s elektrickým vozem prakticky postrádá smysl. Newyorští silničáři tedy nebyli v zimě vidět, a už vůbec ne výsledky jejich práce. Do odlehlejších lokalit nebyli ve sněhu vůbec schopni dojet, a viditelným výkonem – ulicemi zbavených sněhu – si stály třikrát až čtyřikrát hůř než vozy se sněžnými pluhy DSNY na naftu.

Bezuhlíkový provoz je jednou z mnoha předností vozů Mack LR Electric.

Newyorčané nepatří k těm, kteří by tolerovali výpadky městských služeb placené ze svých daní. A za kolaps, který předvedly ne zrovna laciné elektromobilní náklaďáky během sněhové kalamity, DSNY a celou radnici skutečně nepochválili.

Kritiku po zimě v roce 2021 se dařilo newyorské radnici odrážet s tím, že šlo o skutečně nepředvídatelnou a neobvyklou situaci. Sněhu bylo nad očekávání šestkrát více. Jenže příští sezonu se situace zopakovala jako přes kopírák. Vozy na baterky, určené k odklízení sněhu, nebyly schopné efektivně sníh odklízet.

Tiskový mluvčí společnosti Mack, která víceúčelové vozy městu dodala – a má momentálně přislíbený odprodej dalších 289 vozů – připustila, že ani modely vybavené nejnovější baterií nebudou schopné odklízet sníh déle než pět hodin.

Nákupy spalováků a inspirace Dánskem

Jessica Tisch už oznámila, že letos elektromobilní vozy pro zimní odklízení sněhu do služby zařazeny nebudou. Jejich roli budou i nadále zastávat dieselové náklaďáky s pluhy, tak jako tomu bývalo dříve. Možná vzduch města znečišťují, ale sníh odklízí pořád dobře.

V tomto kontextu pak poněkud rozporuplně působí aktuální rozhodnutí DSNY pořídit pro potřeby městských služeb – kromě elektrovozů od společnosti Mack za 10 milionů dolarů – i několik desítek víceúčelových vozů se spalovacími motory. Jde prý o běžné a plánované rozšíření flotily, velmi výhodný nákup. Které jistě nesouvisí s tím, že si New York bude mít brzy tři stovky vozů, které jsou – jakmile napadne sníh – doslova na baterky.

V Kodani, kde v prosinci nasněží 2–5 centimetrů, elektromobilita městským službám šlape. V New Yorku ale nasněží za měsíc i 76 centimetrů.

Newyorští radní se přitom shodují na tom, že nejde o nějaké selhání nebo odklon od plánu na dosažení uhlíkové neutrality metropole. „Auta na baterky budou i nadále zaváděna do služby, budou modernizovat naši flotilu městských užitkových vozů. Ale budou využívány tam, kde se více projevují jejich klady, nikoliv slabiny,“ zmiňuje například radní Sandy Nurse.

Za příklad si newyorští radní berou dánskou Kodaň. Metropoli, kde sice žije v širší aglomeraci jen 1,37 milionu obyvatel, ale městské služby tam provozují desetkrát více užitkových vozidel na elektřinu. Jen pro doplnění, v Kodani v prosinci nasněží v průměrně mezi 2–5 centimetry sněhu. A možná proto tam jsou silničáři víc vidět.