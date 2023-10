V Británii poručí trhu, na prodej elektroaut mají povinné kvóty

Napjatá atmosféra plná očekávání. Zhruba tak lze popsat situaci, která ve Spojeném království předcházela uveřejnění tzv. Mandátu pro vozidla s nulovými emisemi. Všem bylo známo, že ve Velké Británii vejde toto velké překvapení v platnost k 1. lednu 2024. Ale jak přesně bude nastaveno, to bylo dosud zahaleno tajemstvím.

Britové se nyní konečně dočkali a necelé tři měsíce před tím, než novinka oficiálně vejde v platnost, se mohou na vlastní kůži přesvědčit o tom, že zdaleka ne každé dlouho očekávané překvapení musí být nutně příjemné.

V krátkosti: vláda potvrdila, že od 1. ledna 2024 musí být 22 procent všech nově prodaných automobilů ve Spojeném království bezemisních.

O rok později je už kvóta prodeje bezemisních vozidel nastavena na třiatřicet procent, aby s každou další sezonou zase o něco povyskočila. V roce 2028 to bude už dvaapadesát procent z podílu všech prodejů, v roce 2030 osmdesát.

A velké finále? To se dostaví s rokem 2035, kdy už jiné nové auto – než vůz kompletně bezemisní – v Británii neseženete. Perspektiva řidičů, kteří by si i po roce 2035 přeci jen radši koupili nové auto se spalovacím motorem a kvůli tomuto mandátu nebudou moci, je jistě zábavná. Minimálně pro nezúčastněného pozorovatele, řekněme třeba z Číny.

Snad ještě zábavnější zápletky nabízí tragédie samotných výrobců. Kteří třeba budou mít slušný odbyt na vozy se spalovacími motory, ale fakticky je prodávat nebudou moci, protože by tím překročili vládou nastavenou povolenou kvótu.

Zločin a trest. A sociální jistoty

Nebyl by to pořádný mandát, kdyby nebyl podmíněn nějakou penalizací. A skutečně, ani ta u mandátu pro vozidla s nulovými emisemi nechybí. Výrobcům, kteří cíl prodejů nesplní, budou uloženy pokuty. Jak vysoké? Přesná forma a výše postihu není ještě známá. K volnému trhu to každopádně má daleko.

Jiná nová než plně bezemisní auta nebudou po roce 2030 ve Spojeném království k dostání.

Jako z říše fantazie pak působí vysvětlující komentář, kterým vláda toto kuriózní opatření doprovází. Rozhodně prý nejde o mechanismus, který jakkoliv omezuje kupce nebo výrobce vozů. Naopak je má chránit.

Automobilky totiž v posledních letech investují miliardy do procesů výroby aut na baterky. A mandát pro vozidla s nulovými emisemi má garantovat, že tyhle jejich investice nepřijdou vniveč. „Řidičům pak toto opatření přináší výhody řidičům v podobě většího výběru,“ dodává ministr dopravy, Mark Harper.

Kromě jistot pro výrobce pak mandát přislibuje růst ekonomiky a vytváření kvalifikovaných pracovních míst. Vládní program tažený podle pravítka se nezasekl ani na tom, že Británie zatím nedisponuje dostatečným množstvím dobíjecích zařízení. Majitelé nově zakoupených elektromobilů si budou moci zažádat o dotaci ve výši 350 liber (v přepočtu necelých 10 000 korun českých) na jejich domácké pořízení.

Dotační podpora se bude vztahovat jen na nákup užitkových vozidel, malých a velkých dodávek.

To je mimochodem jediná dotace, kterou budou moci běžní majitelé elektromobilů čerpat. Dosavadní finanční podpůrná schémata se totiž neukázala být ekonomicky životaschopná.

Mandát počítá ještě s dotací na plug-in dodávky. Ve výši až 2 500 liber pro malé dodávky a 5 000 liber pro velké dodávky. Ale ty se běžných řidičů netýkají.

Jeďte si třeba do… ale elektricky

Případnou nespokojenost výrobců a prodejců automobilů, kteří nebudou zvládat naplnit kvótu, pak má utlumit další podpůrné opatření.

Výrobci, kteří roční cíl nenaplní, si budou moci koupit „kredit“ od výrobců, kteří byli úspěšnější. V roce 2024 si tak mohou výrobci automobilů „vypůjčit“ až 75 procent svého ročního cíle. Hned v roce 2026 se ale tato hodnota sníží na 25 procent, aby se systém nenabádal k obcházení mandátu.

„Je to zkrátka jeden z nejpokročilejších a nejambicióznějších regulačních systémů svého druhu na světě,“ dodává Harper. „Tato vláda podporuje motoristy, aby mohli cestovat, jak chtějí, kam chtějí a kdy chtějí. A naším úkolem je zajistit, aby všechny tyto věci dělali způsobem, který je v souladu s našimi cíli v oblasti životního prostředí.“