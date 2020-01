VW musí šetřit a změnit se. Podle šéfa na to má jediný pokus

Automobilový koncern chce restrukturalizací majetku, snížením nákladů a expandováním do nových technologií zvýšit svou tržní hodnotu na 200 miliard eur (přes pět bilionů Kč) ze stávajících zhruba 91 miliard eur.

Autovýrobci zvyšují výdaje na výzkum a vývoj, aby udrželi krok s technologickými soupeři, kteří vyvíjejí samořídící vozy. Regulační orgány zpřísnily emisní pravidla, a tak musí výrobci přicházet s čistšími spalovacími motory a vyvíjet elektrická auta, uvedla agentura Reuters.

„Svět je v pohybu. Politicky a technologicky žijeme v neuvěřitelně dynamické době. Před námi je rozměr průmyslové revoluce a Volkswagen je uprostřed bouře vyvolané dvěma největšími transformačními procesy: změnou klimatu a souvisejícím tlakem na inovace přinášející jízdu bez emisí. Potřebujeme porozumět radikální povaze těchto změn a máme na to velmi málo času. Dává nám to přesně jeden pokus zajistit Volkswagen do budoucna,“ cituje Diesse magazín Autoweek.



„Otázka zní: Jsme dostatečně rychlí?“ řekl Diess. „Budeme-li pokračovat současnou rychlostí, bude to velmi těžké,“ dodal. „Z výrobce tradičních vozů se VW přeorientovává na vozy samořídící a připojená na internet a tento krok se neobejde bez snížení nákladů a zvýšení efektivity,“ řekl Diess. „Éra klasických autovýrobců skončila,“ dodal.

Aby koncern splňoval přísná emisní pravidla, musí si poradit se softwarem i elektronikou ve vozech a dále vyrábět řadu elektrických aut i baterií, domnívá se šéf VW. „Jde o nejtěžší výzvu, jaké kdy Volkswagen čelil,“ řekl Diess. Podle něj by se měl automobilový koncern v roce 2020 snažit udržet ziskovou marži. VW se pokusí fungovat jednodušeji, zvýšit produktivitu a snížit náklady.

Koncern omezí zdroje nyní vyčleněné na vývoj aut na vodíkový pohon, protože ty nebudou nejméně ještě jedno desetiletí tak konkurenceschopné jako vozy elektrické. Zdroje ubudou i divizi Moia, která se zaměřuje na moderní dopravní služby typu sdílení automobilů, uvedl Diess.

Má-li VW transformací zdárně projít, musí se soustředit na své silné stránky a nechat stranou vše, co brání zvyšování výkonu, myslí si šéf koncernu. „Vstup nákladní divize Traton na burzu loni v červnu byl jen prvním krokem k modernizaci portfolia majetku,“ uvedl Diess. Zmínil také, že pro divize Renk, která dělá převodovky, a MAN Energy Solutions, jež vyrábí naftové motory, se hledá nový majitel.

„VW se také musí více zaměřit na ziskovost a méně hledět na objemy. Vezměte si příklad Bentleye a jeho 10 000 dodaných vozů. Bylo by to ještě působivější, kdybychom měli zisk vyšší než nulu. Abych byl zcela upřímný, tak bych dal přednost 5000 dodaným vozům s marží přes 20 %,“ řekl Diess podle Autoweeku.



Volkswagen je největším výrobcem aut na světě, skupina vlastní celkem 12 značek. Patří mezi ně značky osobních automobilů Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini a Porsche, značky nákladních aut MAN a Scania a rovněž užitkové vozy Volkswagen a motocykly Ducati.

