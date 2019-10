Evropský autoprůmysl potřebuje baterie pro elektrovozy, hrozí závislost na Číně

„Němečtí výrobci automobilů se dostali do nebezpečné závislosti,“ píše německý Handelsblatt. Bateriové články pro jejich elektromobily pocházejí převážně z Asie. Více než osmdesát procent baterií montovaných do elektromobilů pochází z Číny, Koreje a Japonska. Důvod: výroba bateriových článků v Německu a Evropě byla dlouho považována za příliš drahou. Stále více koncernů ovšem sází do budoucna na elektromobilitu a bateriový článek je jedním z nejdůležitějších komponent alternativního způsobu pohonu. Tím stoupá moc producentů ovládajících trhy, jako je CATL, Samsung SDI a LG Chem. To se má nyní změnit.