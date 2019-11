S nastartováním elektromobility pomáhá Volkswagenu kancléřka Merkelová

Volkswagen tento týden oficiálně odstartoval výrobu svého prvního sériově vyráběného modelu ze zcela nové rodiny ID. Auto s označením ID.3 je prvním modelem postaveným na základě modulární platformy MEB pro vozidla s elektrickým pohonem (do detailu si ho prohlédněte zde). Trojka v názvu není náhodou, kompaktní elektromobil má být třetím nejdůležitějším modelem značky v historii, právě po broukovi s golfem.



Brouka a celou automobilku kdysi vymyslel také německý kancléř. Jeho zrod ohlásil Adolf Hitler 15. února 1936 při zahájení X. ročníku berlínského autosalonu. Původně se jmenoval „KdF-Wagen“, nazvaný podle nacistické organizace Kraft durch Freude (Radostí k síle). Více o historii Volkswagenu Brouk čtěte zde

Angela Merkelová má v Německu tři domácí automobilové koncerny: VW, Daimler, BMW (Opel je dnes francouzský, Ford americký). Aktuálně jde ovšem enviromentalistickým náladám ve společnosti nejvíc naproti právě Volkswagen. Koncern uvede do roku 2028 na trh téměř 70 elektricky poháněných modelů. Do konce roku 2023 plánuje investovat 9 miliard eur do elektromobility, většina této částky je určena pro výrobní závody v Německu.

A aby těch historických paradoxů na německý způsob nebylo málo, „vlajkovou lodí této změny“ (slovy Angely Merkelové), je Cvikov. Saské město, ze kterého od roku 1957 vyjely víc než tři miliony trabantů, známých čmoudících symbolů východoněmeckého motorismu.

Cvikovskou fabriku získal po pádu berlínské zdi pro koncern Volkswagen jeho tehdejší šéf Carl Hahn, který kupoval tehdy taky Škodovku). První VW Golf ze závodu v Cvikově vyjel 15. února 1991. A v únoru 1994 debutoval Golf CitySTROMer. Byl to první golf se zcela elektrickým pohonem a v devadesátých letech se zde vyráběl jako první sériový elektromobil koncernu.

Třiadevadesátiletý Hahn byl jedním z čestných hostů slavnostního zahájení nové éry cvikovského závodu, který má být „základním kamenem budoucnosti německého automobilového průmyslu“, jak prohlásila při jeho otevření Angela Merkelová a jménem své vlády slíbila, že podporuje rychlé rozšíření nabíjecí infrastruktury pro elektromobily a pobídky ke koupi elektromobilů. „Víme, že musíme spěchat,“ řekla Merkelová. „Jsme připraveni vyvinout velké úsilí.“ Podle německé kancléřky je důležité, „aby si mnoho lidí mohlo dovolit elektrické auto co nejdříve a aby se elektrické auto doslova stalo Volkswagenem (lidovým vozem - pozn. red.), stejně jako brouk a golf.“

„Zahájení sériové výroby modelu ID.3 je předzvěstí začátku nové éry pro značku Volkswagen – milníkem, porovnatelným s prvním broukem nebo prvním golfem. Cvikov bude hlavním výrobním závodem pro tuto novou éru v automobilovém průmyslu. Postupně tento výrobní závod transformujeme – ze 100 procent spalovacích motorů na 100 procent elektromobility. Tímto způsobem zahajujeme systémovou změnu v automobilovém průmyslu, která bude dokončena během nadcházejících deseti až dvaceti let,“ prohlásil při startu výroby Thomas Ulbrich, člen představenstva pro elektromobilitu. Do roku 2028 hodlá celá skupina Volkswagen prodat zhruba 22 milionů elektrických vozidel.

V Cvikově tak vzniká největší závod na výrobu elektromobilů v Evropě. Volkswagen investuje do transformace tohoto závodu celkem 1,2 miliardy eur. Po dokončení poslední fáze rozšíření závodu bude z montážních linek sjíždět až 330 tisíc elektromobilů ročně, o 30 tisíc vozidel více než dosud.

Závod prochází transformací za běžného provozu. Souběžně s přípravou výroby modelů řady ID bude až do poloviny roku 2020 pokračovat výroba modelu Golf Variant. Po intenzivní fázi plánování byla od léta 2018 rekonstruována první montážní linka. Tento projekt si vyžádal komplexní modernizaci a renovaci karosárny, lakovny, montážní linky a infrastruktury. Veškerá přepravní technologie musela být přizpůsobena elektromobilům.

Po poslední fázi rozšíření výrobního závodu budou zaměstnanci v Cvikově vyrábět od roku 2021 šest modelů tří koncernových značek (Volkswagen, Audi a Seat). Maximální výrobní kapacita závodu pak vzroste z dosavadních 1350 na 1500 vozidel denně.

ID.3 je prvním sériově vyráběným modelem nové generace elektromobilů. Modulární platforma MEB pro elektromobily je technickým a ekonomickým základem elektrické ofenzivy. Nové elektromobily budou vyráběny v 8 závodech MEB v Evropě, Číně a USA. „Cílem je změnit současnou situaci, v níž je elektromobilita okrajovou záležitostí, a dosáhnout stavu, v němž bude hrát ústřední roli ve společnosti,“ uvádí ve svém prohlášení automobilka, německá vláda v tom chce autoprůmyslu pomoci.

Počítá s tím, že podstatně zvýší dotace na nákup elektrických aut a také prodlouží jejich vyplácení, a to až do konce roku 2025. Angela Merkelová o tom po otevření fabriky v Cvikově mluvila se zástupci německých automobilek.

Na elektromobily v ceně pod 40 tisíc eur (milion korun) se má dotace zvýšit z dosavadních 4 tisíc eur na 6 tisíc eur (153 tisíc korun). U vozů s cenou vyšší než 40 tisíc eur má být příspěvek 5 tisíc eur (128 tisíc korun). Dosavadní systém dotací, který měl původně skončit v poslední den příštího roku, u aut s cenou nad 60 tisíc eur s žádným příspěvkem nepočítal.

Pro ilustraci: Koncern Volkswagen opakovaně slíbil základní cenu modelu ID.3 pod 30 tisíc eur (780 tisíc korun).

Podle představ německé vlády by stejně jako dosud polovinu příspěvku měl pokrýt státní rozpočet a druhou samotné automobilky.

Šéf koncernu Volkswagen Herbert Diess zároveň při otevření cvikovské elektrofabriky podle serveru Aktuálně.cz zmínil, že přechod na elektromobilitu má smysl, jen když se vyplatí i zákazníkovi. „Právě proto jsou podle něj potřeba uhlíkové daně, které by převzaly regulační úlohu,“ cituje Diesse Aktuálně.cz.



Ani dotace ovšem nepovedou k tomu, aby se naplnila představa Merkelové, že v roce 2020 bude v Německu jezdit milion elektrických aut (elektromobilů + plug-in hybridů). Zatím jich je necelých 200 tisíc při celkovém počtu více než 47 milionů registrovaných osobních vozů.