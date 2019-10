Značky, které nemusí přežít změny autoprůmyslu. Elektřina ohrožuje Teslu i VW

Klimatická změna je hlavním tématem veřejné diskuse už dlouhou řadu měsíců. Nevede se však ve věcné rovině, tedy jak se s ní vyrovnat a přežít, ale především v Evropě byl jako hlavní nepřítel určen automobilový průmysl, který za to musí pykat. Splnění emisních cílů daných evropskými úředníky je možné dosáhnout jen pomocí elektromobilů.

K tomu je třeba připočítat brexit a případnou obchodní válku s USA ohledně cel. Otázkou je, jestli všechna tato rizika evropský automobilový průmysl překoná. Doufejme, že ano, ale bez ztrát se to neobejde.

Problémy se nevyhýbají ani americkým automobilkám. I ty stojí před rozhodnutím, které značky nechat žít a které ne. Naopak se zdá, že na nadcházející změny jsou nejlépe připraveny asijské automobilky. Server AutoWise vytipoval deset značek, které do deseti let zkrachují, my tento poněkud „americký“ seznam doplňujeme o evropský pohled.

1. Tesla

Elektromobilita může paradoxně zabít symbol elektromobilů. Osud Tesly připomíná neustálý úprk před hrozícím krachem a jen kouzlo přesvědčivosti jejího zakladatele Elona Muska drží automobilku nad vodou. To, co se s Teslou děje, by už jinou firmu dávno zabilo.

První český showroom automobilky Tesla je v pražských Vysočanech.

Za uplynulé čtvrtletí letošního roku sice vykázala zisk, ovšem dlouhodobě stále prodělává. Ještě nikdy nedosáhla celoročního zisku. Aktuálně ovšem vystřídala firmu General Motors (GM) na postu největší americké automobilky z hlediska tržní hodnoty.

Potýká se s kvalitou i dlouhými dodacími lhůtami. Dokud byly její vozy téměř jedinými elektromobily na trhu, tak to ještě šlo. Ale v momentě, kdy elektrické vozy nabídnou v podstatě všechny značky, tak proč si kupovat zrovna Teslu?



2. Genesis

Hyundai se sveřepě pokouší proniknout do luxusního segmentu s vozy Genesis. Nejprve nesl toto jméno přímo jeden z modelů značky Hyundai, později se s Genesis stala samostatnou značkou aut, podobně jako má Toyota svůj prémiový Lexus. Aktuálně má Genesis naplánováno několik modelů včetně SUV a údajně se uvažuje o jeho vstupu i do Evropy. Ovšem prodeje v USA jsou mizerné.

V roce 2017 zde tato značka prodala jen přes 20 tisíc automobilů, loni dokonce jen 10 tisíc. Hyundai by se měl držet středního proudu, kde v poslední době nabízí spoustu dobrých modelů, a vsadit spíš na vodíkové vozy, v jejichž vývoji má před většinou ostatních velký náskok. Elektromobily Hyundai i její sesterské značky Kia patří také k tomu nejlepšímu v aktuální nabídce.

3. Buick

General Motors v posledních letech postupně zužuje svou paletu značek. Opel prodal koncernu PSA, úplně zavřel značky Oldsmobile, Pontiac a Geo. Další na řadě je s největší pravděpodobností Buick. Měsíčně v USA prodává méně než 20 tisíc vozů.

Koncept dvoudveřového Buicku Avista

Uzavření Buicku by GM nejspíš příliš nebolelo, protože tato značka aktuálně nemá žádný model, který by sama vyvinula, všechny jsou založeny na jiných modelech koncernu.

4. Lincoln

Podobně jako Buick je na tom Lincoln patřící Fordu. Od roku 2015 se jeho měsíční prodeje dostaly přes 10 tisíc kusů jen pětkrát. V Číně se sice ročně prodá dalších 50 000 kusů, ale pořád je to málo. Značka má více než stoletou tradici, její limuzíny vozily americké prezidenty, ale dnes je to černá díra na peníze, do které je Ford asi nebude dlouhodobě ochoten sypat.

Lincoln Navigator Concept Lincoln Continental

5. Dacia

Případný zánik této značky by nás mrzel ze všech jmenovaných nejvíc, ale v určitém ohrožení je i ona. Dnes se veze na vlně úspěchu (analýzu čtěte zde). Zatímco registrace osobních aut v Evropě v letošním prvním pololetí meziročně klesly o 3,1 %, Dacia ve stejném období rostla o 10,1 %. Její vlastník Renault vsadil na geniální recept.

Dacia vyrábí jednoduchá auta, která mohou být levná díky tomu, že používají převážně technologie, jejichž vývoj se už zaplatil v ostatních koncernových vozech značek Renault nebo Nissan. Nenajdete v nich pokročilé elektronické asistenty hlídající jízdu v pruzích, ale nejdůležitější věci nechybí a interiér můžete umýt mokrým hadrem. Za srpen jsou v evropských statistikách mezi pěticí nejprodávanějších modelů dvě dacie, Duster je celkově druhý za Volkswagenem Golf. A to jsme před dvaceti lety nad daciemi ohrnovali nos.

Pro pohon se ovšem také používají již dříve osvědčené motory, a to v době vnucované elektromobility a snižování emisí už brzo přestane stačit. Různé hybridní a elektrické pohony jsou drahé v poměru k ceně, za kterou se Dacie prodávají. Zjednodušeně řečeno – když zdražíte bavorák za 1,5 milionu o 150 tisíc, tak to zákazníci vnímají jinak, než když o stejnou částku zdražíte auto, které stojí 250 000.

6. Volkswagen

Ano, strach máme i o Volkswagen. Pád největší evropské automobilky by úplně překopal automobilovou mapu světa. Ale do výběru deseti ohrožených v následujících deseti letech ho zařazuje AutoWise i my. Volkswagen pořád vydělává (provozní zisk loni činil 13,92 miliardy eur), ale jeho sázka na elektromobilitu je velmi riziková.

V jeho nejvyšším managementu údajně zaznělo, že VW vsadí všechno na jednu kartu, na elektromobily (čtěte více). A tuto sázku buď vyhrají a donutí všechny ostatní vydat se stejnou cestou, nebo prohrají a zkrachují. Ale udělají všechno pro to, aby zvítězili.

Volkswagen ID.3

Zda něco takového opravdu zaznělo, se nedá ověřit, ale VW se tak chová. Naplno se to ukázalo na posledním autosalonu ve Frankfurtu, kde VW nepředstavil novou generaci Golfu, ikonického auta, symbol mobility v Evropě, kterého se prodalo už 35 milionů kusů.

Místo toho uvedl elektrický model ID.3. Aby toho nebylo málo, Volkswagen v rámci koncernu uvažuje o nebezpečném experimentu, a to povýšit Seat na prémiovější značku typu Alfa Romeo a naopak ze ziskové Škodovky udělat konkurenta Dacie (čtěte podrobnosti).