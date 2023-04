Cupra vyrobí nové elektrické SUV v Číně. Tavascan má být vstupenkou do USA

Další čistě elektrickou cupru bude španělská značka, nejmladší z koncernu VW, vyrábět v Číně. Ale pozor, není určená pro tamní trh, pro něj ji koncern upraví a přejmenuje pravděpodobně na Audi nebo Volkswagen. Tavascan je určený pro Evropu, a taky pravděpodobně pro Ameriku, vstup značky do USA je už jistou věcí. A právě výrazný Tavascan by měl Američany zaujmout, však jich Cupra chce vyrábět sedmdesát tisíc ročně. „Tavascan bude vyrábět továrna koncernu Volkswagen v čínské provincii An-chuej, v nejmodernějším inovačním centru pro elektromobilitu,“ uvádí mluvčí českého zastoupení značky Filip Stoulil.

Tavascan je tedy první zcela elektrické SUV kupé značky Cupra a jejím druhým elektromobilem po modelu Born. Nejvýkonnější verze nabídne pohon všech kol dvěma elektromotory o celkovém výkonu 250 kW.

Odvodili ho od studie představené v roce 2019 na autosalonu ve Frankfurtu. Říkají o něm, že je to kupé. Dnes se tak stále častěji chápe baculaté SUV se splývavou zádí. Cupra ovšem crossoveru na vysokém podvozku s vysokými boky napružila svaly, předklonila ho „na čumák“ a přidala spoustu zářivých ozdob. Agresivita z něj snad odkapává.

Po technické stránce je to klasika koncernu VW, stojí na mainstreamové elektrické platformě MEB přimárně s pohonem zadních kol, koncepcí je blízkým příbuzným Škody Enyaq a VW ID.4.

Tavascan má délku 4 644 mm, šířku 1 861 mm, výšku 1 597 mm a rozvor náprav 2 766 mm, kufr má objem 540 litrů. Jedenadvacetipalcové pneumatiky obouvá na kované ráfky, zakládní kola jsou devatenáctipalcová, pneumatiky mají šířku až 255 mm.

Díezův tým si užívá detaily. Chce jimi přidat cuprám nádech tajemnosti. Vyzdvihují trojité trojúhelníkové „oči“ ve světlometech. Tavascan je také jedním z prvních sériově vyráběných modelů v Evropě se svítícím logem. „Dalším zajímavým prvkem je motiv přilby. Leskle černé střešní sloupky A v tomto případě tvoří vizuálně jednolitý přechod mezi čelním a bočními okny, čímž vzniká panoramatický efekt připomínající hledí přílby závodního jezdce,“ upozorňuje Filip Stoulil.

Efektní je odtrhová lišta na zádi, integrovaná do modulu zadních světel rozšiřující opticky záď, která vylepšuje aerodynamiku. Stejný úkol má difuzor na spodní hraně nárazníku. Aerodynamika je při tvarování aut stále důležitější, je totiž jedním ze stěžejních prvků ovlivňujících jízdu vozu, při stavbě elektroaut bojujících o každý kilometr dojezdu je tedy šlechtění tvarů pro co nejhladší proplouvání vzduchem na prvním místě. Tavascan tak dostal mimo jiné zapuštěné kliky dveří nebo aerodynamicky optimalizované ráfky.

Hodně radikální je pojetí interiéru s organicky tvarovanou centrální páteří oddělující místa řidiče a spolujezdce. Filigránskou rafinovanost dodávají skoro neviditelné úzké výdechy ventilační soustavy.

O sedadlech u Cupry říkají, že jsou „zážitková“. „Tavascan bude sériově vybaven sportovními, anatomicky tvarovanými sedadly. Později budou pro nový model k dispozici rovněž anatomicky tvarovaná sedadla CUP. Skulpturálně tvarovaná sedadla mají lehkou konstrukci, kterou umožnil nový koncept designu sedadel, aniž by se zhoršila opora těla,“ cituje Stoulil z tiskové zprávy. Tvůrci pro ně vybrali trvale udržitelné materiály: tkaniny obsahující až devadesát procent recyklovaného polyesteru nebo tkaniny až s polovičním podílem recyklovaných mikrovláken.

K mání bude ve dvou výkonových verzích: 210 kW (286 k) a 250 kW (340 k); výkonnější provedení má pohon všech kol se dvěma elektromotory. „Tato verze také poskytuje dostatečnou kapacitu pro dojezd cca 550 km,“ dodává Stoulil. Slabší provedení je zadokolka.

U čtyřkolky elektromotor vzadu nabídne 210 kW, přední má pak 80 kW. Až třicet procent celkové hnací síly může být přenášeno předními koly. Celkový nejvyšší výkon je pozoruhodných 250 kW (340 k) a maximum točivého momentu 545 Nm (elektromotor vzadu), respektive 134 Nm (elektromotor vpředu).

Systém pohonu všech kol používá synchronní elektromotor s permanentními magnety, který dosahuje víc než 13 000 otáček a je uložen nad zadní nápravou před středy kol. Točivý moment je přenášen jednostupňovou převodovkou s diferenciálem. Rotor asynchronního elektromotoru vpředu je ve vypnutém stavu unášen jen s minimálními ztrátami, je buzený tak, aby auto nebrzdil. Koaxiálně uložená přední poháněcí jednotka má nízkou hmotnost, pouhých 60 kg.

Tavascan ve vrcholovém provedení VZ umí dosáhnout rychlosti 50 km/h za 2,4 sekundy, zrychlení z 0 na 100 km/h trvá 5,6 sekundy.

Kapalinou chlazené moduly prizmatických lithiumiontových akumulátorových článků uložených v hliníkové konstrukci, která je součástí skeletu karoserie vozidla, takže zvyšuje jeho tuhost a svou nízkou polohou mezi nápravami snižuje těžiště, má využitelnou kapacitou 77 kWh. Tavascan se chlubí téměř ideálním rozložením hmotnosti (49:51 procent) mezi nápravy.

Je veřejným tajemstvím, že elektrifikovaná značka Cupra přebere hlavní roli v španělské divizi koncernu VW a spalovací Seat bude upozaděný. „Cesta značky k elektrifikaci je jejím nezastavitelným impulzem – je základem všeho, co děláme. Cupra se do roku 2030 transformuje na zcela elektrifikovanou značku. Na trh přichází tolik čistě racionálních elektromobilů. O tom značka Cupra není,“ vysvětluje Wayne Griffiths. „V roce 2019 jsme měli vizi zcela nového pojetí elektrifikace. Chtěli jsme ukázat, že Tavascan není vozidlem, které reaguje na změnu, ale automobilem, který ji vytváří. Tehdy to byl jenom sen. Nyní se náš sen stává skutečností.“

Tavascan přijede na trh až příští rok. Už je oficiální, že do roku 2025 představí značka nové elektrifikované modely – v roce 2024 velký hybridizovaný Terramar, rok na to dorazí městský, čistě bateriový mrňous UrbanRebel.

Cupra jako samostatná divize působí pět let, od té doby automobilka prodala přes 300 tisíc vozů, což z ní dělá nejrychleji rostoucí značku v Evropě. První čtvrtletí letoška s více než 46 500 prodanými cuprami byl pro automobilku letošní. Díky svému zaměření na klientelu, která je ochotná platit víc za dražší, dobře vybavená auta, je tahounem zisků celé automobilky Seat.

Je to dost netradiční a pamětihodný příběh, vydupal ji z původní divize Seatu jeho tehdejší šéf Luca de Meo, který už je dnes na další štaci u Renaultu a postupně tam přetahuje své věrné. Nejnověji Antonina Labateho, nonkonformního, nepřehlédnutelného, vizionářského typického Itala, který odešel dělat viceprezidenta Alpině z pozice šéfa strategie Cupry.