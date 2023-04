Na světě bude letos každé páté prodané auto elektrické, odhadují energetici

Zhruba každé páté letos prodané auto bude v celosvětovém měřítku elektromobil. Ve svém výhledu to odhaduje Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Prodej aut na elektrický pohon se podle ní zvýší o 35 procent na 14 milionů vozů. Znamenalo by to, že elektromobily budou mít 18 procent trhu. Pro srovnání, v roce 2020 měly čtyřprocentní tržní podíl.